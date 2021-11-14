القحطاني وراء هذا الحساب ويُهاجم منتقدي استيلاء السعودية على “نيوكاسل”

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن مشجعي “نيوكاسل يونايتد” الذين انتقدوا استيلاء السعودية على النادي، تعرضوا لهجوم واستهداف على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل حساب على تويتر، يُزعم أن صاحبه سعود القحطاني المتهم بالتورط في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم، الأحد، وترجمته (وطن) إنه يُعتقد أن، المستشار المقرب من ابن سلمان سعود القحطاني، هو من يقف وراء حساب يُدعى “KateStewart22”.

اقرأ أيضاً: نيوكاسل يونايتد يصيب “ابن سلمان” بخيبة أمل .. فهل سيشتري “إنتر ميلان”؟!

وحذر خبراء الإنترنت الليلة الماضية من أن هذا الحساب كان من بين آلاف الحسابات التي استخدمها النظام السعودي لنشر الدعاية والتشويش على الانتقادات لسجل البلاد المروع في مجال حقوق الإنسان.

واشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، نادي “نيوكاسل يونايتد” لكرة القدم في صفقة أثارت الجدل وبلغت قيمتها 370 مليار جنيه إسترليني.

استهداف كاتب الرياضة الرئيسي في “The Mail on Sunday”

وكشف التقرير الذي أعده “نيك هاريس” و”مايكل باولمن”، أنه كان من بين المستهدفين من قبل “KateStewart22″، كاتب الرياضة الرئيسي في صحيفة “The Mail on Sunday” أوليفر هولت.

اقرأ أيضاً: الدوري الإنجليزي يلتقي بمنظمة العفو .. صداع جديد يطارد محمد بن سلمان

وجاء استهداف “هولت” بعد أن غرد تنتقد ما وصفه بنظام “القتل والكراهية للنساء والاستبداد”. في إشارة منه للنظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان.

واتهم الحساب الذي يضم 25000 متابع ويغرد باللغتين الإنجليزية والعربية، هولت بـ “العنصرية” وانه يتبع أجندة خاصة.

وأضاف: “المملكة العربية السعودية، نظام ملكي ومحبوب جدًا من قبل الشعب، من أنت لتسميه سلطويًا؟”.

وتزعم أوراق المحكمة المرفوعة في الولايات المتحدة أن “KateStewart22” يديره سراً القحطاني. الذي يعتبر الذراع اليمنى لمحمد بن سلمان.

غادة عويس

وتطرق تقرير “ديلي ميل” إلى الدعوى القضائية التي أقامتها المذيعة اللبنانية بقناة “الجزيرة” غادة عويس العام الماضي.

وكانت الدعوى التي أقامتها “عويس” قالت إن “KateStewart22″ هو حساب تويتر وهمي أنشأه ويديره” القحطاني مع شخص مجهول الهوية مقيم في إنجلترا”.

وكانت عويس أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها رفعت دعوى قضائية ضد ابن سلمان في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا.

وقالت إنها تتهم ولي العهد السعودي ونظيره الإماراتي بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها. ونشر صور شخصية لها.

تورط ابن سلمان في قتل خاشقجي

وخلص مسؤولو المخابرات الأمريكية إلى أن سعود القحطاني، هو الذي تزعم عملية قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.

وخلص تحقيق أجرته وكالة المخابرات المركزية، إلى أن الأمير محمد بن سلمان تبادل 11 رسالة على الأقل مع القحطاني في الساعات التي سبقت اغتيال خاشقجي وبعده.

اقرأ أيضاً: “العهد الجديد” يكشف سبباً أمنياً لقضاء محمد بن سلمان معظم وقته على يخته!

ودفع هذا الحكومة الأمريكية إلى استنتاج أن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه ولي العهد.

وبعد تقرير المخابرات الأمريكية، قيل إن القحطاني وضع تحت الإقامة الجبرية. لكن يعتقد الآن أنه عاد للعمل لصالح الديوان الملكي. حيث يقود جيش من الذباب الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال البروفيسور “مارك أوين جونز” الخبير في سياسات الخليج، إن أسلوب عمل هذه الكتائب الإلكترونية هو البحث عن من يجرؤ على انتقاد السعوديين ومحاولة ترهيبهم وإسكاتهم.