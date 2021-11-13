مريم حسين تنشر صوراً جريئة والجمهور: “تستعرض السيلكون الجديد في صدرها”!

فاجأت الفنانة المغربية مريم حسين متابعيها عبر “انستجرام”، بأكثر إطلالاتها جرأة.

وظهرت مريم حسين بالصور التي نشرتها وهي ترتدي توب أبيض بأكمام مكشوف الصدر، مع بنطال جينز.

مريم حسين: أنا خجولة جداً

واستكملت مريم إطلالتها بنظارات شمسية وحذاء رياضي، تاركةً شعرها منسدلاً.

وما لفت الأنظار، طريقة استعراض مريم حسين لصدرها وإبرازه بشكل فاضح.

وعقبت مريم على الصور: ” الحب الرائع ليس شخصان يجدان التطابق المثالي في بعضهما البعض، الحب هو أن يختار شخصان أن يكونا متطابقين”.

وفي صور أخرى بنفس الملابس، وبإيحاءات مثيرة، كتبت مريم: “أنا خجولة جدًا الآن ، فأنا أرتدي النظارات الشمسية من ديور في كل مكان أذهب إليه”.

وتعرضت مريم حسين لانتقادات لاذعة من المتابعين، ومنهم من رجح أنها خضعت لعملية تجميل جديدة في صدرها، لذلك تريد إبرازه.

سيلكون جديد

وجاء في التعليقات: ” خلاص عرفنا مسوية سليكون جديد”.

وعقب آخر: ” السيلكون جديد، ايش اسم الدكتور؟”.

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وهاجمتها متابعة وكتبت: ” تتفصخ واخر شي يقولون ليش الفضايح ويدقون الشرف”.

رجل يحمل فستان مريم حسين

وفي سياق آخر، شاركت مريم قبل أسابيع في الحفل الخيري لمركز سرطان الأطفال في لبنان الذي أقيم في دبي. وذلك لدعم مركز “سان جود” للأطفال المصابين بالسرطان في لبنان والعالم العربي.

ولفتت مريم الانظار بالفستان الذي ارتدته في الحفل في حينها.

فيما انتقد الجمهور قيام رجل بحمله طيلة مشيها على السجادة الحمراء، نظراً لأنه طويل وثقيل، ما صعّب عليه التحرك بسهولة .

رقص مريم حسين

وفي فيديو آخر، انتشر للفنانة المغربية ظهرت ترقص بطريقة فاضحة، ما عرضها لانتقادات حادة.

وظهرت مريم وهي ترتدي ملابس مثيرة، كشفت عن بطنها وظهرها بشكل فاضح، فضلا عن تجسيم بقية الجسد.

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وأدت مريم حركات رقص مثيرة على أنغام أغنية أجنبية، وكأنها تحاكي طريقة النجمة العالمية شاكيرا في الرقص.

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المساكنة قبل الزواج!

ومؤخرا أثارت مريم الجدل في برنامج “الفارس” من تقديم الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك أثناء إجابتها على سؤال عن رأيها بالمساكنة.

فردّت بعفوية أنها لا تعرف معنى المساكنة، بل تعترف فقط بالزواج بين رجل وامرأة.

واختارت الفنانة المغربية خلال اللقاء النجم سعد لمجرد بدلاً من المصري محمد رمضان لعمل ديو غنائي معه.

وأوضحت أن ابن بلدها على رأس قائمة اختياراتها، وقالت: “ابن بلدي أكيد وهو سابق محمد رمضان في المجال”.