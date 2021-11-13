جمال ريان: الإمارات مستعمرة إسرائيلية منذ عام 1971 وما تفعله انفصام وجنون

اعتبر الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان، ان الإمارات، تنفذ أجندة إسرائيل ضد كل ما هو عربي وإسلامي كونها مستعمرة إسرائيلية منذ العام 1971. بحسب قوله

وأضاف جمال ريان عبر حسابه في “تويتر”، وفق ما رصدت “وطن”: “الامارات تسير جنبا الى جنب مع الكيان الصهيوني ووفق اجندته، عسكريا واقتصاديا ودينيا”.

وتساءل : “لماذا تهرول الامارات نحو الكيان الصهيون ، بعيدا عن محيطها العربي والاسلامي. ما الذي ينقصها؟”.

وأضاف في تغريدة أخرى ردا على مغرد اتهم مذيعي قناة “الجزيرة” بأنهم “أصحاب أجندات”: “ما تفعله الامارات اقرب الى الجنون أو انفصام الشخصية عن الهوية العربية والاسلامية. فهي تنفذ علانية اجندة إسرائيل ضد كل ما هو عربي و مسلم. وتسخر كل امكانياتها ضد ارادة الشعوب مستخدمة العصى والجزرة لتركيع الانظمة و تسليمها لليهود”.

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وعاد ليؤكد: “كل مواقفها تقول: الامارات مستعمرة اسرائيلية منذ ١٩٧١”.

ما تفعله الامارات اقرب الى الجنون أو انفصام الشخصية عن الهوية العربية والاسلامية ،فهي تنفذ علانية اجندة إسرائيل ضد كل ما هو عربي و مسلم، وتسخر كل امكانياتها ضد ارادة الشعوب مستخدمة العصى والجزرة لتركيع الانظمة و تسليمها لليهود ،كل مواقفها تقول: الامارات مستعمرة اسرائيلية منذ ١٩٧١ https://t.co/gMWH5KA1Wt — جمال ريان (@jamalrayyan) November 13, 2021

كما طرح جمال ريان تساؤلاً: “هل يمكن ان تنجح الامارات وتتمدد وحدها، في حال تخليها عن الاجندة الصهيونية الهدامة في الدول العربية والاسلامية؟”.

الإمارات تشارك بمناورات مع إسرائيل

وكان البحر الأحمر قد شهد قبل أيام مناورات مشتركة بين قوات بحرية من الولايات المتحدة، وإسرائيل، والإمارات، والبحرين في قلب الطريق الملاحي الحيوي الذي يؤدي لقناة السويس.

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وقال الأسطول الأميركي الخامس، يوم الخميس إن المناورات البحرية متعددة الأطراف التي تستمر خمسة أيام مع إسرائيل و دولة الإمارات والبحرين بدأت الأربعاء.

وتشمل تدريبات في البحر تركز على تكتيكات البحث عن ومصادرة سفينة الشحن “يو إس إس بورتلاند. بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

وفي تعليقه على المناورات، قال جمال ريانفي تغريدة: “الا تكشف هذه المناورات حقيقة ان اتفاقات التطبيع هي اتفاقات حرب. تستهدف حماية الدول المطبعة من الدول غير المطبعة مع الكيان الصهيوني؟.

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر 2020 اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الوقت، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات.

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