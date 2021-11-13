بعد فيديو الخادمة الكينية.. واقعة تحرش بخادمة أخرى تهزّ السعودية!

بعد أيام قليلة من تداول فيديو التحرش بالخادمة الكينية بالسعودية، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر قيام أحد السعوديين وهو يتحرش بالخادمة.

متحرش خمسيني

وبحسب الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، فقد قامت الخادمة بتصوير الواقعة دون علم “المتحرش” الذي يتجاوز عمره الخمسين كما هو واضح.

حيث ظهرت الخادمة وهي تمسك بهاتفها وتوجهه نحو المتهجم عليها في محاولة لتوثيق الفعل.

وأظهر الفيديو إصرار المتحرش على احتضان الخادمة وتقبيلها على الرغم من صدها له ونهره عنها.

العاملة الكينية

يشار إلى أنه قبل أيام، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق التحرش بعاملة كينية من العمالة الوافدة في السعودية.

وأظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع -تعتذر (وطن) عن نشره- لبشاعته، تحرش رجل بالعاملة الكينية لفترة طويلة ومحاولة اغتصابها ونزع ثيابها.

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إلا أن العاملة الكينية قاومته بشدة حتى تمكنت من الإفلات منه، وطرده خارج الغرفة أو ربما أحس الرجل بصوت في الخارج فخاف وخرج.

ويبدو أن العاملة الكينية هي من صورت هذا المقطع. حيث يظهر بآخره أنها تتوجه ناحية الكاميرا وتوقف التصوير بهاتفها الذي خبأته بأحد أركان الغرفة.

حق العاملة الكينية

ويدل ذلك على أن هذه ليست المرة الأولى التي حاول فيها الرجل اغتصابها، فقررت توثيق ذلك وفضح جريمته.

وعبر موقع التواصل تويتر تصدر وسم بعنوان “#حق_العاملة_الكينية” التريند السعودي، وسط موجة غضب واسعة ومطالبة بضرورة أخذ حقها ومعاقبة الجاني.

وفور تداول فيديو التحرش بالخادمة الكينية، كشف مصدر في النيابة العامة السعودية أنه قد صدر الحكم الابتدائي بإدانة المذكور.

وحكمت النيابة على المتهم بما ارتكبه من جرم بسجنه مدة (سنة ونصف).

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لكن فريق الادعاء العام بالنيابة المختصة قدم اعتراضه على الحكم مطالباً بتشديد العقوبة نظير الفعل المرتكب.

عبودية حديثة

ويرى ناشطون أن نظام الكفالة في السعودية، ترتب عليه العديد من الكوارث.

وحسب وصف الناشطون، فنظام الكفالة أشبه للعبودية ولكن بشكل حديث.

يشار إلى أن العديد من العاملات الوافدات، يتعرضن لسوء المعاملة وحالات التحرش والاغتصاب، وفق تقارير حقوقية سابقة سلطت الضوء على هذه الكارثة.