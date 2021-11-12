هذه أسباب تساقط رموش العين حسب الخبراء

نشرت مجلة “ريل سمبل” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن أسباب تساقط رموش العين وكيفية علاجها.

إن تساقط رموش العين أمر طبيعي تمامًا، ولكن تساقطها دائما عادة ما يدل عن شيء أكثر خطورة. وإذا كنت تعاني من تساقطها أكثر من المعتاد، فيُنصح بزيارة الطبيب في أقرب وقت.

وفي هذا السياق، يوضح بول جارود وهو طبيب مختص في الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك “إن تساقط رموش العين يحدث لعدة أسباب ويمكن أن تكون علامة على استخدام منتجات خاطئة، أو إشارة إلى أنك تحت ضغط هائل، ولكنها قد تشير أيضًا إلى مشكلة صحية.”

الأسباب الشائعة لتساقط رموش الشعر

تتساقط الرموش بشكل طبيعي وتستبدل نفسها في دورة طبيعية كل ستة إلى عشرة أسابيع، لذلك من الطبيعي تمامًا أن تفقد البعض منها كل يوم. وإذا كانت رموش عينيك كثيرة التساقط، فهذه أهم أسبابها حسب المتخصصين في الأمراض الجلدية.

إدمان حك العين

من المهم أن تحافظ على منطقة عينك نظيفة من الأوساخ خاصة عندما يتعلق الأمر بإزالة مكياجك قبل النوم، لكن الخبراء يحذرون من أن تنظيف هذه المنطقة الحساسة يجب أن يكون بحذر شديد.

إن السبب الشائع وراء حك الرموش هو إرتداء قناع النوم. وفقًا لكليمنتينا ريتشاردسون، خبيرة الرموش الشهيرة، فإن قناع النوم يمكن أن يتسبب في ضغط مفرط على الرموش أثناء النوم الأمر الذي يفقدها شكلها.

ويتمثل الحل في استعمال أقنعة نوم قابلة للتعديل أو تلك المصممة لمن يريدون إطالة الرموش.

عدوى بكتيرية

إذا كنتِ لا تولي اهتمامًا لتواريخ انتهاء صلاحية مكياجك، فقد يكون هذا هو السبب وراء تساقط رموش عينيك. عليك بالتالي مراقبة مدى صلاحية منتجات مساحيق التجميل خاصة تلك التي تُستعمل للعيون.

يمكن أن تسبب العدوى البكتيرية من المنتجات منتهية الصلاحية التهابًا، مما يؤدي إلى فقدان الرموش.

الحساسية إزاء مستحضرات التجميل

إن الحساسية لمستحضرات التجميل ومكياج العيون ومزيل المكياج والعناية بالبشرة وحتى ملمعات الأظافر من الأسباب الشائعة لالتهاب جلد العين، وإذا كانت شديدة، يمكن أن تسبب في تساقط رموش العين.

إذا كنت تشك في أن فقدان رمش العين ناتج عن رد فعل لمستحضرات التجميل أو كريم العين، فتوقف عن استخدامها.

الرموش الإصطناعية

في حالة وضع الرموش الإصطناعية، يمكن أن يلتصق الغراء بالرموش الطبيعية، وفي حالة خلعها بشكل غير صحيح، يمكن أن يتسبب ذلك في اقتلاع هذه الرموش.

ويُقترح استخدام مزيل لاصق معين أو منظف زيتي لإزالتها بلطف.

متى تقع استشارة الأخصائي؟

إذا استمرت مشكلة تساقط الرموش، فقد يكون الوقت قد حان لرؤية الطبيب. ذلك أن استمرار تساقطها يمثل علامة على وجود مشكلة صحية.

وفيما يلي، أسباب تساقط رموش العين التي تستلزم زيارة الطبيب:

1. اضطرابات الغدة الدرقية

إن الغدة الدرقية تتحكم في هرمونات الجسم، وأن التغيرات في تلك الهرمونات يمكن أن يؤدي إلى فقدان رموش العين.

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ويمكن أن تختلف الأعراض الإضافية، فقد يحصل فقدان في الوزن أو زيادته، أو صعوبة التحكم في درجة الحرارة، وزيادة القلق والإمساك، ويتم التعامل معها بشكل عام من خلال تقييم أخصائي الغدد الصماء والأدوية اللاحقة.

2 . التهاب الجفن

حسب بعض الأخصائيين فإن التهاب الجفن هو حالة تتميز بانسداد الغدد التي تسبب الالتهاب وتسبب في فقدان الرموش. وغالبًا ما تكون مدفوعة بالبكتيريا الموجودة على طول خط الرموش.

وفيما يتعلق بالعلاجات، ينصح باستخدام Avenova Lid & Lash Spray لإحتوائه على حمض هيبوكلوروس، وهو لطيف على منطقة العين ولكنه يعالج بشكل فعال التهاب الجفن

3. نتف الشعر

إن هوس نتف الشعر هو حالة يقتلع فيها الشخص رموشه نتيجة الإجهاد العاطفي. ويمكن أن تكون الظاهرة وراثية.

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وتشير الأبحاث إلى أن شخصًا أو اثنين من كل 50 شخصًا سيعانون من هوس نتف الشعر في حياتهم، حيث تبدأ السلوكيات القهرية عادةً في أواخر الطفولة أو البلوغ المبكر، وغالبًا ما يتم التعامل معها من خلال العلاج أو الأدوية.

4. حالات سرطانات معينة

يمكن أن تؤدي سرطانات الجلد الموضعية في الجفون إلى تساقط رموش العين، حيث يؤثر السرطان على بصيلات الشعر. وأي قروح أو فحوصات أو قشور غير قابلة للشفاء هي علامات تدفعك لفحص عيونك لدى مختص.