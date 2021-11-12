مودل روز تداعب صديقها في ملهى ليلي وتتناول مشروباً مثيراً للجدل! “فيديو”

أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل روز الجدل من جديد بتصرفاتها مع أصدقائها من الشباب.

قبلة ومشروب مريب!

وظهرت مودل روز بفيديو جديد نشرته عبر “سناب شات”، وهي تقضي سهرة في أحد الملاهي الليلية.

وكانت روز ترتدي ملابس جريئة كعادتها، وبجانبها صديقها الذي قام بتقبيلها فجأة بعدما كانت تتراقص على أنغام الموسيقى وتتمايل ناحيته.

كما ظهرت عارضة الأزياء بفيديو آخر، وهي تتناول مشروباً غريباً، وعقبت: “وش هذا المشروب، لعب علي طلع زنجبيل”.

هجوم على مودل روز

وتعرضت روز لانتقادات بسبب تصرفاتها في الملهى الليلي مؤكدين أن ما تناولته مشروبات كحولية.

وجاء في التعليقات: “رخيصة فتاة ليل”.

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وكتب آخر: “الحين ذي مو ع اساس متزوجة؟ زوجها يشوفها تسوي هالحركات وساكت؟ تفله بحجم السماء عليك وعليها يازبالين”.

وحول ما شربته روز كتب متابع: “فودكا روسي”.

بينما قال آخر: “تيكيلا”.

وسخرت متابعة من انتقاد روز وقالت: “الحين طالعه وشحومها طالعه وترقص وتهز وقفت على الشراب”.

مودل روز في الهالوين

وقبل أيام، أثارت روز جدلاً بإطلالاتها الجريئة في عيد الهالوين.

ونشرت روز صورها عبر (انستجرام)، والتي ارتدت بها زي (الشيطان).

وظهرت روز بفستان أحمر قصير أوف شولدر، عاري الصدر.

ونسقت عارضة الأزياء السعودية إطلالاتها بحذاء طويل أحمر أيضاً، وارتدت شعراً مستعاراً باللون الأحمر.

واستكملت روز الإطلالة بوضع قرون الشيطان على رأسها.

وعقبت روز على الصور بتعليق: (“انا ملاك بنسبة 99%.. لكن انتبه من الـ1%”.).

جاسمين وعلاء الدين

كما تنكرت روز بشخصية ديزني الشهيرة (جاسمين)، في فيلم (علاء الدين).

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وظهرت روز بفستان جاسمين الأزرق، شبه العاري، والذي يغطي فقط المناطق الحساسة في جسدها.

بينما كان باقي جسد عارضة الأزياء السعودية، مكشوفاً تماماً.

انتقادات لجرأة مودل روز

ونشرت روز الصور عبر حسابها على (انستجرام)، معقبة: (اصطحبني في رحلة على البساط السحري).

وعلى الرغم من أن روز أصبحت جريئة في ملابسها مؤخراً، إلا أن متابعيها لم يعتادوا على الأمر وتعرضت للهجوم مجدداً.

نقطة ضعف

وفي سياق آخر، خرجت مودل روز عن صمتها، وردت على اتهامات زوجها لها بالسرقة والتعاطي.

وانهارت مودل روز في لقاء مع الإعلامي أنس بوخش عند سؤالها عن الانفصال.

وقالت روز: (من أولها تبغي تصيحني، ما أبغى أصيح بها اللقاء، أصعب شي في الحياة إن الشخص اللي يعرف نقطة ضعفك ويحاربك).

وأشارت روز إلى أن زوجها يعلم جيداً أنها لا يمكن أن تتعاطى المخدرات وتشرب الكحول.

وأكدت روز أنها لم تقم بسرقة زوجها كما ادعى الأخير، مشيرة إلى أنها كانت تصرف عليه لمدة 5 سنوات.