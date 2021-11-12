منتخب البرازيل يفوز بشق الأنفس على كولومبيا في مباراة مثيرة (فيديو)

حقق منتخب البرازيل الفوز الصعب على منافسه منتخب كولومبيا بهدف نظيف دون رد في مباراة. مثيرة وقوية، في إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، حيث جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” أرينا كورينثيانز”.

منتخب البرازيل والهدف النظيف

وسجل هدف منتخب البرازيل الوحيد في اللقاء اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة ال72. بتسديدة قوية سجلها بقوة على يمين حارس مرمى كولومبيا بعد عرضية جميلة من زميله نيمار.

كما وحاول منتخب كولومبيا تسجيل هدف تقليص الفارق في شباك أصحاب الأرض البرازيل .” السامبا”، لكنه فشل في ذلك، لينتهي اللقاء المثير بين كلا المنتخبين بفوز منتخب البرازيل بهدف نظيف على كولومبيا.

تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدرب البرازيلي تيتي، في تشكيلة أمام منافسه الضيف كولومبيا، فقد تواجد في حراسة المرمى إيدرسون.

🚨 ⚽️ عــاجــل | منتخب البرازيل @CBF_Futebol يتأهل رسـميًا إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 @fifaworldcup_ar بفوزه على نظيره الكولومبي 1 – 0 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال pic.twitter.com/stV7nONnbd — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 12, 2021

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط جاء في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس، كما وكان في هجوم تشكيلة. الفريق ثلاثي اللاعبين، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

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تشكيلة منتخب كولومبيا

ودخل مدرب منتخب كولومبيا ” رينالدو رويدا” أمام منافسه المستضيف البرازيل. بتشكيلة أساسية، حيث تواجد في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: ياري مينا، دانيال مونيوث، سانتياجو أرياس، ويليام تيسيو، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين: خاميس رودريغيز، خوان كوادرادو، خوان فرناندو كوينترو، بينما في هجوم الفريق في التشكيلة آتى كلاً من: راداميل فالكاو، لويس فرناندو دياز، رافاييل بوري.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة المنافسة. في تصفيات مونديال كأس العالم 2022 برصيد 34 نقطة، كما ويليه منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، وآتى منتخب الإكوادور في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

كما وجاء في المركز الرابع منتخب تشيلي برصيد 16 نقطة، متساويًا بذلك مع منتخب كولومبيا. وأوروغواي في المركزين الخامس والسادس بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز السابع آتى منتخب البيرو برصيد 14 نقطة، بينما جاء منتخب باراغواي وبوليفيا. في المركزين الثامن والتاسع برصيد 12 نقطة، لكن في أدنى ترتيب المجموعة منتخب فنزويلا برصيد 7 نقاط.