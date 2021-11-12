سمية الخشاب بوجه منتفخ watanserb.com
بدت سمية الخشاب بوجه منتفخ وشكل جديد
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سمية الخشاب تفاجئ متابعيها بوجه منتفخ وملامح غريبة.. ماذا حدث لها؟

كتب رفيف عبدالله
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فاجأت الفنانة المصرية سمية الخشاب متابعيها بملامحها المختلفة في أحدث ظهور لها.

ونشرت سمية الخشاب مجموعة صور عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”.

سمية الخشاب

ملامح مختلفة ووجه منتفخ

وبدت الفنانة المصرية بوجه منتفخ وشكل جديد، وهو ما أثار الجدل والتساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

ومما جاء في التعليقات: “شكلها شادة ونافخة جديد “.

كما كتب آخر: “اي دة معرفتهاش، إيه المنظر ده؟”.

ورجح متابع أن تكون الخشاب قد حقنت الكثير من الفيلر بوجهها، وعقب: “فيلر في وشها كتير”.

سمية الخشاب: أنا قلبي حديد

هذا وقد احتفلت سمية الخشاب قبل أيام، بفوز النادي الأهلي المصري بطريقة مثيرة للجدل.

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حيث انتهت مباراة الجمعة الماضية بخمسة أهداف للأهلي المصري مقابل ثلاثة للزمالك، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

سمية الخشاب

ونشرت سمية، صورة لها عبر “تويتر”، وهي ترتدي روب استحمام أحمر.

وأرفقت الخشاب الصورة بتعليق جاء في نصه: “الأهلي حديد وأنا قلبي حديد“.

بينما أثار تصرف سمية جدلاً واسعاً في حينها بين المتابعين، نظراً لجرأتها وغرابتها.

السيدات البريات

وفي سياق آخر، استعرضت سمية أنوثتها بجلسة تصويرمؤخراً بفستان تايجر.

ونشرت سمية الصور عبر (انستجرام)، وهي بفستان تايجر بتفصيلة قميص نوم.

وعقبت سمية: (السيدات البريات فقط يمكنهن ارتداء زي النمر).

(ياهناه)

وقبل أيام، شاركت الفنانة المصرية ، جمهورها وصلة رقص أدتها على أغنية عمرو دياب.

ونشرت سمية  الفيديو بنفسها عبر حسابها على (انستجرام).

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كما ظهرت الفنانة وهي ترتدي فستاناً أزرق طويل بدون أكمام، يلتصق بجسدها كاشفاً تفاصيله.

وبدأت سمية الرقص في ردهة أحد الفنادق، على أغنية (يا هناه).

كما عقبت سمية الخشاب على الفيديو باسم الأغنية مرفقاً بإيموجي خرزة زرقاء ووجه يغمز، وقلب أزرق.

وهاجم متابعو سمية تصرفها ورقصها في مكان عام أكثر من مرة بهذه الطريقة التي شبهوها بشخصية (كيداهم) التي جسدتها في (كيد النسا).

سمية الخشاب وعمرو دياب

ونشرت سمية الخشاب أيضاً قبلها صوراً تجمعها بـ”دياب” أيضا.

كان ذلك على هامش لقاءهما في فعاليات معرض “إكسبو دبي 2020”.

 

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رفيف عبدالله

رفيف عبدالله محررة منوعات تهتم بالقضايا الفنية والاجتماعية. رفيف التحقت بصحيفة وطن عام ٢٠١٧ وتشرف على قسم حياتنا الذي يعنى بالقضايا الفنية والاجتماعية في الوطن العربي

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