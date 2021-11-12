“إنترسبت”: محمد بن سلمان “مجنون قاتل” ينتقم من بايدن برفع أسعار النفط

نشر موقع “إنترسبت” الأمريكي تقريرا مطولا عن حالة الشد والجذب في العلاقات الامريكية السعودية على إثر التضخم الذي تعيشه الولايات المتحدة حاليا بسبب ارتفاع أسعار النفط. موضحا أن السبب الرئيسي لذلك هو “مجنون قاتل يقيم في الرياض”، في إشارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال التقرير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ينتقم من الديموقراطيين بشكل عام والرئيس جو بايدن على وجه التحديد؛ بسبب موقف الحزب المتزايد تجاه المملكة، من خلال رفع أسعار الطاقة وتأجيج التضخم العالمي.

وأوضح التقرير أن الرئيس بايدن نفسه ألمح إلى هذا في حدث بقاعة المدينة مع CNN الشهر الماضي. حيث أرجع أسعار النفط المرتفعة إلى “مبادرة سياسة خارجية” معينة له.

واضاف: “هناك الكثير من الناس في الشرق الأوسط الذين يرغبون في التحدث إلى أنا. لست متأكدًا من أنني سأتحدث معهم”.

ووفقا للتقرير فقد كان بايدن يشير بشكل غير مقنع إلى رفضه لقاء سلمان والاعتراف به باعتباره الحاكم الفعلي للسعودية. وذلك بسبب دوره في القتل المروع للصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018.

وجاءت هذه الخطوة بعد تعهد بايدن خلال ذلك مناظرة انتخابية مع الرئيس السابق دونالد ترامب لجعل محمد بن سلمان “منبوذًا”. وهو ما مثل خروجًا صارخًا عن علاقات ترامب الدافئة مع المملكة الصحراوية وولي العهد.

ترامب خالف التقاليد

وتابع التقرير، أنه في عام 2017 ، خالف ترامب التقاليد باختياره الرياض في أول زيارة خارجية له. وسرعان ما أعلن عن بيع أسلحة قياسي للمملكة.

واوضح أنه لاحقًا بعد أن تم تقطيع خاشقجي، أحد المساهمين في صحيفة واشنطن بوست، بوحشية في القنصلية التركية. شكك ترامب في تورط محمد بن سلمان، قائلاً: “ربما فعل. ربما لم يفعل”.

وواصل التقرير سرد ما جرى حينها قائلا: بعد أن أطلعت مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الكونغرس على ذنْب ابن سلمان. ورد أن ترامب تفاخر بجهوده لحماية ولي العهد، قائلاً: “لقد أنقذت مؤخرته”.

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ومنذ ذلك الحين، تم اتهام توم باراك، أحد كبار مستشاري حملة ترامب، بالعمل كعميل غير مسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة – أقرب حليف للمملكة العربية السعودية.

واستذكر التقرير أنه في يونيو 2018، مع اقتراب منتصف المدة طلب ترامب من المملكة العربية السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خفض أسعار الطاقة من خلال زيادة الإنتاج.

امتثلت المملكة، فانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عام 2020 وسط جائحة فيروس كورونا، وانخفض الاستخدام إلى مستويات قياسية.

تضخم أسعار النفط

وعلى النقيض، فإنه بمجرد تضاؤل الوباء وإعادة فتح الاقتصاد ارتفعت الأسعار مرة أخرى. وطلب بايدن في أغسطس 2021 من أوبك زيادة الإنتاج مرة أخرى .

هذه المرة، رفض محمد بن سلمان، غاضبًا من عدم حصوله على مقابلة مع بايدن، وازدراءًا للانسحاب الأمريكي من الحرب في اليمن.

وبحسب التقرير، فإنه كواحد من أولى أعماله، أمر بايدن بإنهاء الدعم الأمريكي للمملكة العربية السعودية وحرب الإمارات العربية المتحدة في اليمن. على الرغم من أنه حرمها من خلال منع دعم “العمليات الهجومية” فقط. ومع ذلك، تلقت المملكة العربية السعودية هذه الضربة القاضية.

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ولفت التقرير إلى ما قاله علي الشهابي، وهو مواطن سعودي يُعتبر صوتًا لمحمد بن سلمان في واشنطن، أوضح ذلك في أكتوبر / تشرين الأول، عندما غرد قائلا: “بايدن لديه رقم هاتف الشخص الذي سيتعين عليه الاتصال به إذا كان يريد أي خدمات”.

وقال الشهابي: “لقد بذلت السعودية الكثير من العمل في جعل أوبك + متماسكة للعمل على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية منذ الأزمة التي أسقطت العقود الآجلة للنفط إلى ما دون الصفر. لذا لن يخالف الإجماع أو روسيا بشأن هذه. كما تستاء المملكة من إلقاء اللوم عليها بسبب ما هو في الأساس مشكلة هيكلية ليست من صنعها في الولايات المتحدة والتي أعاقت إنتاجها للطاقة. أخيرًا ، سمعت أن سعر تركيا في عيد الشكر قد تضاعف في الولايات المتحدة. فلماذا لا تتضخم أسعار النفط أيضًا؟ ” أضاف الشهابي رمزًا تعبيريًا غمزًا في نهاية تعليقه”.

بايدن: روسيا والسعودية تحجب قدرتها على إنتاج المزيد

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. وفوق الأسعار التي يدفعها المستهلكون مباشرة في المضخة وللطاقة في المنزل. فإن تكاليف الغذاء والسلع المصنعة معرضة بشدة لتقلبات أسعار الطاقة.

وكان بايدن قد صرح الشهر الماضي: “ترتبط أسعار الغاز بمبادرة سياسة خارجية تتعلق بشيء يتجاوز تكلفة الغاز”. “ونحن حوالي 3.30 دولار للغالون في معظم الأماكن الآن عندما يرتفع من – كان منخفضًا في خانة واحدة – أعني أرقامًا مفردة ، دولار زائد. وذلك بسبب حجب العرض من قبل أوبك. وهناك الكثير من المفاوضات – هناك الكثير من الناس في الشرق الأوسط الذين يريدون التحدث معي. لست متأكدًا من أنني سأتحدث معهم. لكن النقطة المهمة هي أن الأمر يتعلق بإنتاج الغاز “.

وأكد التقرير على أنه منذ حديث بايدن في مبنى البلدية، ارتفعت أسعار الغاز أكثر . حيث وصلت الآن إلى حوالي 3.40 دولار ، وهو أعلى مستوى في سبع سنوات .

وأدلى بايدن بتعليقات مماثلة في قمة مجموعة العشرين في أكتوبر / تشرين الأول ، قائلاً إن روسيا والسعودية ودول أخرى تحجب قدرتها على إنتاج المزيد.

وقال: “إنه له تأثير عميق على أسر الطبقة العاملة لمجرد العودة إلى العمل والعودة إليه”.

مسؤول أمريكي: بن سلمان يفرض عقوبات اقتصادية علينا

من جانبه، قال أحد كبار مساعدي مجلس الشيوخ ، غير المخول بالتحدث علنًا، لصحيفة The Intercept: ” لقد منحت الولايات المتحدة، من خلال سياساتنا الخاصة ، سلطة محمد بن سلمان بشكل أساسي لفرض عقوبات اقتصادية علينا”.

وقال جون هوفمان، محلل شؤون الشرق الأوسط الذي كتب مؤخرًا مقالاً نقديًا عن الإمارات ومحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للبلاد ، إن رفض ابن سلمان إنقاذ بايدن من خلال فتح الحنفية محسوب .

وأضاف “إنهم يعرفون بالتأكيد ما يفعلونه. وأولئك الذين يلعبون دور الأبرياء ويتصرفون على هذا النحو ليس لهم استراتيجية منسقة هم إما جاهلون أو في جيوب محمد بن سلمان أو محمد بن زايد”.

ووفقا للتقرير، فقد لعبت سياسات النفط والاقتصاد والسياسة الخارجية هذا الأسبوع. حيث مضت إدارة بايدن قدما في صفقة بيع أسلحة كبيرة للسعودية بسبب حربها في اليمن بينما كانت تتعرض لانتقادات شديدة من الناقدة للسعودية البارزة ، النائب إلهان عمر .

ويسلط بيع الأسلحة الضوء على معضلة بايدن مع السعودية، لأن محمد بن سلمان لا يريد الأسلحة فقط – إنه يريد شكر، دون كلمة معارضة من أي ديمقراطي.

استراتيجية سعودية

وقالت تريتا بارسي ، نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي والمنتقدة للسعودية ، إن الخطوة التي اتخذها محمد بن سلمان تهدف إلى تعزيز الجمهوريين ، الذين يعتبرهم ولي العهد حليفًا أكثر موثوقية.

واضافت: “كما أراها ، إنها جزء من استراتيجية سعودية أوسع لتفضيل الحزب الجمهوري حيث يحسب محمد بن سلمان أن الرئيس الجمهوري سيعيد الاستثمار في فكرة الهيمنة على الشرق الأوسط عسكريًا . مما يجعل العلاقة مع المملكة العربية السعودية حاسمة مرة أخرى”.

وذكرت بارسي إن ابن سلمان يريد العودة إلى الأيام التي كانت فيها السعودية محصنة تمامًا من أي انتقاد وكانت تتلقى دعمًا أمريكيًا دون طرح أي أسئلة “.

وتابعت: “بينما من الواضح أن بايدن لم يكسر تمامًا هذه السياسات ، على الرغم من خطابه ، فإن الديمقراطيين – وخاصة التقدميين – يضيفون الاحتكاك إليها وهم أكثر ترددًا في إعادة تأهيل محمد بن سلمان”. لذا ، فبالنسبة لمحمد بن سلمان على وجه التحديد ، وكذلك حزب الليكود [حزب سياسي إسرائيلي يميني] والقادة في أبو ظبي ، يفضل الرئيس الجمهوري والكونغرس كثيرًا. وقد أظهرت جميع هذه الدول الثلاث بالفعل ميلًا كبيرًا للتدخل في السياسة الأمريكية “.