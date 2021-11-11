مباراة منتخب مصر وأنغولا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
مباراة منتخب مصر وأنغولا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022
Imageرياضة

موعد ومعلق مباراة منتخب مصر وأنغولا في تصفيات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
0

يلتقي منتخب مصر أمام نظيره أنغولا مساء يوم الجمعة، في مواجهة صعبة وقوية. ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، حيث ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب “11 نوفمبر”.

موعد مباراة منتخب مصر وأنغولا

وستقام مباراة منتخب مصر وأنغولا عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة” وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والعراق، قطر، البحرين، اليمن، الكويت.

وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” الرياضية المصرية، على القناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات اللقاء بين منتخب مصر ومنافسه أنغولا عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني، بلال علام.

اقرأ المزيد: منتخب السعودية يتعثر أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 (شاهد)

تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في مواجهة صعبة أمام المنتخب المستضيف أنغولا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: أكرم توفيق، أحمد فتوح، أحمد حجازي، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، محمد النني.

بينما في هجوم الفريق للمنتخب سيكون كلاً من: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح.

تشكيلة منتخب أنغولا

وسيلعب المدرب البرتغالي بيدرو غونسالفيس في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب مصر، حيث سيكون في حراسة المرمى توني كاباسا.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: كيسانغا بارتولومو جاسينتو، كلينتون ماتا، داني ماسونغونا.

كما وسيأتي في وسط الفريق كلاً من: فريدي باليندي، ويلسون ادواردو، هيرينيلسون كارمو، أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: جاسينتو مووندو دالا، جالما كامبوس، جيرالدو دا كوستا.

ترتيب الفريقين في تصفيات أفريقيا 2022

ويتصدر منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، كما وجاء منافسه منتخب أنغولا في أدنى الترتيب برصيد 3 نقاط خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

شاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE

فارس أبو شيحة

صحفي رياضي قام بتغطية العديد من الدوزريات. يرصد الأحداث الرياضية ويشرف على قسم الراضة في صحيفة وطن يغرد خارج السرب

قد يعجبك ايضا
رياضة

موعد مباراة منتخب البرازيل وكولومبيا والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2022

رياضة

الاتحاد الفرنسي يحسم مصير بنزيما مع منتخب فرنسا بشأن قضية الابتزاز الجنسي

رياضة

موعد ومعلق مباراة منتخب قطر وصربيا في تصفيات كأس العالم 2022

رياضة

موعد مباراة منتخب البرتغال وأيرلندا والقنوات الناقلة في تصفيات أوروبا 2022

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More