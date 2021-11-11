موعد ومعلق مباراة منتخب مصر وأنغولا في تصفيات كأس العالم 2022

يلتقي منتخب مصر أمام نظيره أنغولا مساء يوم الجمعة، في مواجهة صعبة وقوية. ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، حيث ستجمع كلا المنتخبين على أرض ملعب “11 نوفمبر”.

موعد مباراة منتخب مصر وأنغولا

وستقام مباراة منتخب مصر وأنغولا عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة” وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والعراق، قطر، البحرين، اليمن، الكويت.

وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

الجيل الذهبي للأهلي في صورة 🌟 جيلبرتو لاعب الأهلي السابق يزور معسكر منتخب مصر ويلتقي بكيروش والجهاز الفني في أنجولا 📸 pic.twitter.com/vAihidWvYV — Btolat.com (@Btolat) November 11, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” الرياضية المصرية، على القناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات اللقاء بين منتخب مصر ومنافسه أنغولا عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني، بلال علام.

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تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في مواجهة صعبة أمام المنتخب المستضيف أنغولا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

لقطات من مران منتخب مصر قبل السفر إلى أنجولا

النني يشارك في المران الجماعي .. وتدريبات فردية لمحمد صلاح 💪🇪🇬 pic.twitter.com/GEzoiWOQ4I — Oscar 1 (@mido2287444) November 9, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: أكرم توفيق، أحمد فتوح، أحمد حجازي، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، محمد النني.

بينما في هجوم الفريق للمنتخب سيكون كلاً من: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح.

طارق حامد ورمضان صبحي أبرزهم.. المدير الفني كارلوس #كيروش يثير الجدل مجددًا باختياراته لقائمة #المنتخب لمباراتي أنغولا والغابون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم pic.twitter.com/BCboBgSOIu — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 6, 2021

تشكيلة منتخب أنغولا

وسيلعب المدرب البرتغالي بيدرو غونسالفيس في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب مصر، حيث سيكون في حراسة المرمى توني كاباسا.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: كيسانغا بارتولومو جاسينتو، كلينتون ماتا، داني ماسونغونا.

كما وسيأتي في وسط الفريق كلاً من: فريدي باليندي، ويلسون ادواردو، هيرينيلسون كارمو، أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: جاسينتو مووندو دالا، جالما كامبوس، جيرالدو دا كوستا.

ترتيب الفريقين في تصفيات أفريقيا 2022

ويتصدر منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، كما وجاء منافسه منتخب أنغولا في أدنى الترتيب برصيد 3 نقاط خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.