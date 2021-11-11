تحذير للنجم العالمي جاستن بيبر من القدوم للسعودية!

حذرت مجلة “نيوزويك” المغني العالمي جاستن بيبر من إحياء حفله المقرر إقامته في السعودية.

وقالت المجلة أن “بيبر” متهم من قبل منظمة حقوقية برئاسة أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف بأنه سيصبح “بيدق” لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إذا قدم عرضا في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

وبحسب ما هو معلن، فإنه من المقرر أن يقدم جاستن بيبر عرضًا في 5 ديسمبر في سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية 2021، وهو حلبة شوارع جديدة في جدة بالقرب من ساحل البحر الأحمر.

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لكن كاسباروف، بصفته رئيسًا لمؤسسة حقوق الإنسان، شارك في كتابة رسالة إلى “بيبر” شجعه على إلغاء مشاركته في العرض بالسعودية؛ بسبب إساءة معاملة البلاد للنساء والمثليين والمعارضين السياسيين.وفق تعبيره

حكم قائم على التعذيب

وأوضحت المجلة أنه تحت حكم محمد بن سلمان، عذبت المملكة العربية السعودية النساء بالصدمات الكهربائية والجلد والاغتصاب بسبب الدفاع عن حقوقهن، مثل قيادة السيارة والوصول إلى التعليم.

ولفتت إلى أنه تم إبلاغ هذه الأمور إلى “بيبر” في الرسالة التي وقعها الرئيس التنفيذي لصندوق حقوق الإنسان ثور هالفورسن.

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ونقلت المجلة عن “هالفورسن” قوله أنه منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017، قاد محمد بن سلمان حملة قمع وحشية ضد المعارضين .بما في ذلك نشطاء حقوق المرأة والأقليات الجنسية من خلال الاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية وأساليب الإعدام الوحشية، مثل قطع الرأس والصلب والرجم حتى الموت. حسب قوله

وأضاف “هالفورسن” في رسالته لـ”بيبر”: “كفيلك سمح بقطع رؤوس رجال مثليين لجريمة ولادتهم بهذه الطريقة.”حسب وصفه

ومن المقرر أن يقام عرض بيبر في الليلة الختامية لحفل موسيقي لمدة ثلاثة أيام في المملكة العربية السعودية. يشارك فيه أيضًا جيسون ديرولو ودي جي تيستو وآساب روكي وديفيد جوتا.

افعل كما فعلت “نيكي ميناج”

وقال “هالفرسون” أنه لا يخاطب الفنانين الآخرين بالاسم. إلا أنهم لاحظوا أن نيكي ميناج ألغت ظهورها المقرر في المملكة العربية السعودية في عام 2019. وبدلاً من ذلك أصدرت بيانًا لدعم حقوق الإنسان في البلاد، وأنه يشجع “بيبر” على القيام بالمثل.

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وكتب: “إذا تقدمت في هذ العرض لمهرجان برعاية ولي العهد. فستكون متحالفًا مع الأشخاص الذين يستجيبون لحرية التعبير والفكر بالقتل”.

كما ناشد هالفورسن المغني بيبر أن يقوم بواجبه، ويطلب منه التعرف على قصص لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة ، ومايا الزهراني. حيث تم سجنهن وعوقب بسبب الدفاع عن حقوق المرأة في المملكه العربية السعودية.

واختتم “هافرسون” رسالته لـ”بيبر” قائلا:” أنه إذا لم تلغِ ظهورك هناك “ستصبح بيدقًا – أداة في حملة النظام السعودي القمعي -. تُستخدم لصرف الانتباه عن حالة حقوق الإنسان المتردية في البلاد. ”