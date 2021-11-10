هل تُساعد روسيا تركيا في بناء مقاتلتها “الشبح” من الجيل الخامس؟!

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن مشروع تركيا الطموح لتطوير مقاتلة الشبح من الجيل الخامس TAI TF-X ، أثبت أنه صعب للغاية بالنسبة لأنقرة.

وأوضح أنّ الخبراء يقولون إن التعاون التقني الوثيق مع روسيا يمكن أن يساعد في إطلاق نسخة كاملة الوظائف من الطائرة التركية المقاتلة الوطنية على الأرض.

وأضاف الموقع أنه في أواخر سبتمبر الماضي، شعر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمرارة بعد أن تجاهله الرئيس الأمريكي جو بايدن في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مما دفع “أردوغان” ليطير إلى مدينة سوتشي الروسية ويلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. حسب تعبير الموقع

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ولفت الموقع في تقريره المطول إلى أنه بعد ذلك الاجتماع، قال أردوغان إنه ناقش مع نظيره الروسي إمكانية التصنيع المشترك لمحركات الطائرات والسفن الحربية.

كما نقل في تقريره إقرار رئيس قسم الطائرات في الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية عبد الرحمن سريف، بأن أول كتلة أو نسخة من TF-X ستكون طائرة من الجيل الرابع.

وهذا يعني بحسب التقرير، أن الطائرة ستكون بدون محرك حقيقي من الجيل الخامس.

ولفت إلى أفضل ما يمكن لتركيا أن تأمل في بنائه على الإطلاق هو طائرة TF-X من الجيل 4.5 تفتقر إلى التخفي الرئيسي. إضافة إلى الميزات الأخرى التي تصنع مقاتلة الشبح من الجيل الخامس.

وبحسب الموقع، كانت هناك بعض المؤشرات على أن روسيا وتركيا قد تعملان معًا على TF-X قبل اجتماع أردوغان في سبتمبر مع بوتين.

وقال إنه في أواخر أغسطس، ذكرت وكالة “تاس نيوز” الروسية التي تديرها الدولة أن موسكو وأنقرة تجريان مشاورات حول التعاون المحتمل في تطوير TF-X.

“جاهزون لمشاركة خبراتنا”

وقال ديمتري شوغاييف، مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني: “في هذه المرحلة. تجري مشاورات مع الجانب التركي على مستوى المجموعات المتخصصة حول قضايا التفاعل بشأن تشكيل المقاتل الوطني التركي”.

وأضاف “في هذا الصدد، هناك مجالات مثيرة للاهتمام حيث يمكننا تقديم المساعدة التكنولوجية. مع الأخذ في الاعتبار الخبرة التي يمتلكها متخصصونا في تطوير وتصنيع الطائرات. ونحن مستعدون لمشاركة خبراتنا مع شركائنا الأتراك”.

ولفت الموقع إلى تصريحات إسماعيل دمير بعد فترة وجيزة من تصريحات المسؤول الروسي، حيث قال: “إن باب تركيا مفتوح لأي دولة حليفة تريد أن تكون جزءًا من هذا المشروع”.

وشدد “دمير” على أن تركيا تريد الحصول على جميع الحقوق في الإصدار النهائي من أي محرك لـ TF-X تقوم بتطويره وبنائه بالاشتراك مع شركات أجنبية.

وقال في ذلك الوقت: “المحرك الذي يخصنا بالكامل هو خطنا الأحمر. بما أننا نعلم أنها ستكون عملية طويلة ، فسوف نعمل مع أولئك الذين يريدون إنتاج محرك وسيط.”

المهمة صعبة للغاية

وبحسب التقرير فإنه حتى إذا تعاونت روسيا وتركيا بشكل وثيق في بناء محرك كامل من الجيل الخامس لطائرة الشبح . فمن المرجح أن يجدا المهمة صعبة للغاية.

ونقل التقرير عن جاستن برونك، زميل أبحاث في مجال القوة الجوية والتكنولوجيا في فريق العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة قوله: “يعد محرك طائرة الشبح جزءًا مهمًا وصعبًا للغاية من التحدي الذي يواجه أي بلد يتطلع إلى تطوير طائرات مقاتلة من الجيل التالي”.

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كما تابع: “بالإضافة إلى المتطلبات التقليدية لأهداف الدفع إلى الوزن وكفاءة استهلاك الوقود. سيتطلب الجيل التالي من الطائرات المقاتلة أيضًا. محركات يمكنها توفير كمية غير مسبوقة من الطاقة الكهربائية على متن الطائرة. لتزويد المستشعرات ومعدات الحرب الإلكترونية. وقدرات الطاقة التي يحتمل أن تكون موجهة في وقت لاحق من حياتهم الخدمية “.

وأوضح أن روسيا فشلت حتى الآن في إنتاج محرك من الجيل الخامس “ناضج” لتشغيل مقاتلتها الشبح Su-57 Felon. اذ يتم تشغيل Su-57s الحالية بواسطة محركات AL-41F1 المروحية بدلاً من Izdeliye 30 الذي طال انتظاره.

وقال برونك “أعتقد أن هناك احتمالا جديا لموافقة تركيا وروسيا على العمل معا في برنامج تنمية تعاوني. نظرا للخلافات السياسية التركية مع شركائها في الناتو”.

التعاون بين المتنافسين

من جانبه شكك مايكل كوفما ، مدير برنامج دراسات روسيا في شركة CNA Corporation والزميل في معهد كينان التابع لمركز وودرو ويلسون الدولي. في أن روسيا وتركيا ستتعاونان في المشروع.

وقال كوفمان للموقع البريطاني: “لاثنان متنافسان، ومع طرح نموذج Su-75 بالحجم الطبيعي هذا الصيف. فمن المرجح أن يطارد البلدان سوق الجيل الخامس منخفض التكلفة بمحرك واحد”.

وأضاف كوفمان: “روسيا لم تكمل محركها Izdeliye 30 ، على الرغم من أنني أتوقع ذلك . لكنني أشك في أنها ستقدم هذا المحرك إلى TF-X التركية. لا، لن يساعدوهم في بناء محرك.”

وتابع: “في أحسن الأحوال، قد تكون تركيا قادرة على الحصول على محرك كامل من روسيا، وهو أمر مستبعد للغاية”.

وتساءل: “لماذا ستساعد روسيا تركيا في تطوير محرك منافس. حتى تتمكن تركيا بعد ذلك من محاولة منافسة صناعات الطيران الروسية في سوق التصدير؟”.

بالإضافة إلى عدم قدرة تركيا على تطوير محرك من الجيل الخامس. يشك كوفمان أيضًا في قدرتها على تطوير العديد من المكونات والأنظمة المتقدمة الأخرى اللازمة لصنع طائرة مقاتلة من الجيل الخامس.

وقال: “بناء طائرات بدون طيار منخفضة التكلفة تعمل بالمروحة، وبناء مقاتلة من الجيل الخامس، هي ألعاب كرة مختلفة تمامًا”.

مخاطرة العقوبات

وتعتقد إميلي هوثورن ، كبيرة محللي ستراتفور للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في RANE ، أنه “من المحتمل أن تتوصل تركيا وروسيا إلى اتفاق يجعل روسيا تقدم المساعدة التقنية لتركيا. بما في ذلك المهندسين ونقل المعرفة ، لمساعدة تركيا في بناء TF-X “.

وأضافت هوثورن “لكن تركيا تسعى أيضًا للحصول على مساعدة من مجموعة واسعة من الشركاء الآخرين. بما في ذلك الشركاء الأوروبيون. لذا فإن برنامج TF-X ليس شيئًا يجب أن نعتبره تعاونًا تركيًا روسيًا فقط”.

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كما تابعت: “إذا كان هناك أي شيء بالنسبة لي ، فهذا يشير إلى مدى جدية تركيا في التعامل مع مسألة بناء صناعتها العسكرية المحلية . بمساعدة مجموعة واسعة من الشركاء العالميين”.

وقالت: “هناك تداعيات أوسع لتعاون تركيا عسكريًا مع روسيا. مثل الخطر المستمر المتمثل في توتر علاقاتها الاستر

اتيجية طويلة الأمد مع الأمم المتحدة وحلف الناتو”.

بينما أشارت هوثورن إلى أن خطر فرض عقوبات إضافية “يظهر بشكل خاص إذا اشترت تركيا مكونات أو معدات فعلية من روسيا”.

ولفتت الى إن “الولايات المتحدة كانت واضحة بشأن رغبتها في فرض عقوبات إضافية على تركيا إذا اشترت المزيد من المعدات من روسيا”.