موعد ومعلق مباراة منتخب قطر وصربيا في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب صربيا مباراة قوية أمام منافسه الضيف منتخب قطر مساء يوم الخميس، في إطار المباراة الودية .ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” النجم الأحمر” في العاصمة الصربية “بلغراد”.

موعد مباراة منتخب قطر وصربيا

وستنطلق الأمسية الكروية بين كلا المنتخبين عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ” السعودية”، والعراق، اليمن، البحرين، الكويت، قطر، بينما بتوقيت دولة مصر “القاهرة” وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا في تمام الساعة السابعة مساءً.

كما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة التاسعة مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر .والمغرب عند الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين منتخب قطر وصربيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

🇷🇸 Serbia 🆚 Qatar 🇶🇦 🗓 | 11 November 2021

🕘 | 20:00 Doha time

🏆 | European Qualifiers

🏟 | Rajko Mitic Stadium, Belgrade#QatarInEurope pic.twitter.com/wZ7YJfg8mH — Qatar Football Association (@QFA_EN) November 10, 2021

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء بين كلا المنتخبين، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق أحمد البلوشي، حفيظ دراجي.

تشكيلة منتخب قطر

وسيدخل المدير الفني للمنتخب القطري “العنابي” فليكس سانشيز بتشكيلة أساسية في مواجهة منتخب صربيا ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى مشعل برشم.

📸 | Sunday's training session in preparation for the upcoming games in the #EuropeanQualifiers ✅😎#QatarInEurope pic.twitter.com/voL7wjQqGO — Qatar Football Association (@QFA_EN) November 7, 2021

بينما في دفاع تشكيلة المنتخب سيكون كلاً من: عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بسام الراوي، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، بيدرو، وفي هجوم الفريق سيكون الثنائي، المعز علي، أكرم عفيف.

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تشكيلة منتخب صربيا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب صربيا دراجان ستويكوفيتش في تشكيلة أمام منافسه الضيف منتخب قطر، حيث سيكون في حراسة المرمى بريدراج رايكوفيتش.

🇷🇸🦅 🆚 🇶🇦🇵🇹 ⌛️ Орлови се данас окупљају у Спортском центру Фудбалског савеза Србије и почињу припреме за утакмице против Катара и Португала. 👊🏻#SrcemSvim #Orlovi #Srbija#WCQ #WorldCup #FSS pic.twitter.com/Yw8tjMEF5a — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 8, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ستراهينيا بافلوفيتش، ستيفان ميتروفيتش، أوروش سبايتش، بينما في خط الوسط، فيليب كوستيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش، نيمانيا جوديلي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نيمانيا رادونيتش، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، دوشان تاديتش، ألكساندر ميتروفيتش.