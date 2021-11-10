الاتحاد الفرنسي يحسم مصير بنزيما مع منتخب فرنسا بشأن قضية الابتزاز الجنسي

حسم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم “نويل لوغريب”، بشأن مصير النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، في البقاء مع منتخب بلاده قبيل أيام قليلة على جلسة النطق بالحكم. في قضية الشريط الجنسي المتورط بها.

بنزيما وقضية الشريط الجنسي

وقال رئيس الاتحاد “لو غريب” في حوار صحفي مع صحيفة ” لو باريزيان”. الفرنسية اليوم الأربعاء، ” أي قرار بشأن اللاعبين الذي تم استدعائهم إلى صفوف تشكيلة المنتخب الوطني قراره بيد المدرب ديدييه ديشامب وحده”.

واستعبد النجم الفرنسي كريم بنزيما نحو 5 سنوات عن صفوف. تشكيلة المنتخب، بسبب الاتهامات التي وجهت له بالتورط في قضية محاولة ابتزاز لزميله السابق في منتخب الديوك الفرنسي “ماتيو فالبوينا”. بشريط جنسي، قبل العودة مجددًا إلى المنتخب في شهر مايو/ أيار الماضي للمشاركة في بطولة اليورو 2020.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد بنزيمة في حال إصدار حكم يدينه (…) الأمر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة" https://t.co/mbM9dtabuU — euronews عــربي (@euronewsar) November 10, 2021

كما من المقرر أن يصدر النطق بالحكم على قضية الابتزاز الجنسي المتهم .بها كريم بنزيما وآخرين من محكمة فرنسية في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

استبعاد بنزيما

وأردف، ” سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد اللاعب بنزيما .في حال إصدار حكم يدينه، الأمر متعلق بالمدرب بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة”.

نويل لوجريت ( رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ) : "لن يتم إستبعاد بنزيما من المنتخب بسبب عقوبته القضائية المُحتملة ، ومهما سيحدث فإن وجوده سيكون على أساس مزاياه الرياضية فقط" pic.twitter.com/5WsHdWpnAs — COPE (@COPE_AR) November 10, 2021

ويستعد بنزيما مع منتخب فرنسا في المواجهة المنتظرة. أمام منتخب كازاخستان في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار منافسات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

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وكانت النيابة العامة في فرنسا قد طالبت بالسجن لمدة عشرة شهور ضد النجم اللاعب كريم بنزيما. مع وقف التنفيذ، كما واعتبر محاموه بأن الادعاء قد فشل في تقديم الأدلة بالتورط في قضية الابتزاز الجنسي.

تفاصيل الحادثة

وقام الشخصان زواوي وأنغوت بالتواصل مع صديق طفولة اللاعب فالبوينا .وهو نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما، حيث توجه الأخير إلى زميله وصديقه في غرفته في معسكر تدريب المنتخب الوطني الفرنسي.

وقال النجم الفرنسي بنزيما في وقت سابق، ” حاولت فقط مساعدة زميلي فالبوينا .للتخلص من الفيديو الفاضح محذرًا صديقه بأنهم عصابة كبيرة جدًا”.

نويل لو غريت (رئيس الاتحاد الفرنسي): ديشامب سيكون مسؤولًا عن استدعاء بنزيما دومًا، بنزيما لن يستبعد من المنتخب الفرنسي بسبب عقوبة قضائية محتملة، حتى لو صدر بحق بنزيما حكم بالسجن مع وقف التنفيذ. pic.twitter.com/8dYKpXBqBB — SOCCER WORLD (@SOCCERR_WORLD) November 10, 2021

كما وكانت الشرطة الفرنسية في وقتها تقوم بالتنصت على جميع المكالمات الهاتفية، حيث سجلت مكالمة للنجم الفرنسي بنزيما مع زميله السابق فالبوينا، قائلاً: ” إنه لا يأخذنا على محمل الجد”.

وقد استدعت الشرطة الفرنسية النجم الفرنسي بنزيما للتحقيق لمدة 48 ساعة، على إثر تلك القضية التي طرد على إثرها من تشكيلة المنتخب الفرنسي منذ عام 2016، إلا أن قرر المدرب عودته من جديد للمشاركة مجددًا في يورو 2020.