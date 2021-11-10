أكبر حي مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم سيكون في تكساس

نشرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن إنجاز أكبر حي مطبوع في العالم للمنازل بتكساس. وذلك باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.

وستتولى الشركة التي قامت بإنجاز منازل ثلاثية الأبعاد للمشردين في تكساس إنشاء أكبر حي في العالم بتكساس بالاعتماد على نفس التقنية.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع العام المقبل، في إطار التعاون بين شركة Lennar وICON. يضم 100 منزل مطبوع من طابق واحد باستخدام تقنيات بناء آلية متقدمة ومواد بناء ترتكز على الخرسانة.

أكبر حي مطبوع

رغم أن كلفة المشروع بالكامل غير معروفة. كشفت شركة ICON التي تتخذ من أوستن مقر لها.أن المشروع بدأ عندما استثمرت شركة Lennar مؤخرًا في جولة تمويل ICON البالغة 207 مليون دولار،

وتتركز الفكرة حول تقديم منازل “بأسعار معقولة تعتمد على التكنولوجيا وتفي بالطلب المتزايد.”

عجز كبير

ومن جهته، صرح جيسون بالارد. المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ICON في بيان:”إن الطباعة ثلاثية الأبعاد لا توفر فقط منازل عالية الجودة بشكل أسرع وبتكلفة معقولة. ولكن يمكن أن تساهم في تغير الطريقة التي يتم فيها بناء مجتمعات بأكملها إلى الأفضل”.

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مضيفا بالارد: “تواجه الولايات المتحدة عجزًا بحوالي 5 ملايين منزل جديد وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى الزيادة في العرض بسرعة دون المساس بجودة واستدامة وجمالية المنازل وهذه هي بالضبط قوة تقنيتنا”.

تُظهر التصورات الرقمية لتطوير الحي صفوفًا من العقارات مع أسقف مغطاة بألواح شمسية. ومن المتوقع أن يستغرق بناء كل منزل أسبوعًا.

عملية بناء هذه المنازل

تم تصميم عملية البناء بالاشتراك مع شركة Bjarke Ingels Group الدنماركية للهندسة المعمارية، وستشمل عملية البناء خمس من طابعات “فولكان” الآلية، التي يبلغ عرضها 46 قدمًا والتي تنتج مزيجًا خرسانيًا يسمى Lavacrete.

وقد كشفت شركة ICON أنها تستطيع إنتاج منازل تصل مساحتها إلى 3 آلاف قدم مربع، على مدار “عدة أيام”. ثم تقوم شركة Lennar بعد ذلك بتركيب الأسقف والنوافذ والأبواب والتشطيبات.

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في الواقع، أصبحت الطريقة ثلاثية الأبعاد بديلاً لطريقة بناء المنازل التقليدية، ويؤكد الكثيرون على فعاليتها وقدرتها على الحد من تكاليف اليد العاملة وزمن الانجاز.

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