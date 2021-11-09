انسجام واضح بين ليوناردو دي كابريو وزوجة الملياردير جيف بيزوس والأخير يهدد

نشرت مجلة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن فيديو يكشف عن الانسجام الواضح بين الممثل الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو وزوجة الملياردير جيف بيزوس لورين سانشيز.

قام مؤسس شركة “أمازون” الملياردير جيف بيزوس بمواجهة ليوناردو دي كابريو مهددا اياه مازحا على التويتر بعد أن تم التفطن لزوجته لورين سانشيز وهي تغازل الممثل دي كابريو أثناء حضورها حفلًا LACMA ليلة السبت.

انسجام واضح بينهما

يظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل فني في لوس أنجلوس للفنون (LACMA)، أن سانشيز (51 عامًا)، “تنهار” بهدوء بشكل واضح أمام دي كابريو (46 عامًا). بينما يبدو أنها تتجاهل شريكها بيزوس (57 عاماً)، الذي كان يقف بجانبها مباشرة. وهي تحدق باعجاب في الممثل ليوناردو دي كابريو.

تهديد بيزوس

ورداً على المقطع، حاول بيزوس أن يشاكس الممثل مهددا اياه مازحا على التويتر بدفعه من أعلى الهاوية.

يظهر الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من 10.2 مليون مرة، سانشيز في دردشة مع الممثل وهي تميل إليه مبتسمة.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن سماع تفاصيل محادثتهم القصيرة بسبب ضوضاء الخلفية في الغرفة. فقد شوهدت تبتسم رداً على شيء قاله الممثل، بينما كان يشير بيديه قبل أن يستدير ليبتعد عنهم.

تفاعل المتابعين

وقد كانت مذيعة الأخبار ترتدي فستانًا فضيًا طويل الأكمام يتميز بفتحات عند خصرها. وشق يصل إلى الفخذ يكشف عن كعبها الأساسي.

وكان بيزوس يقف بجانبها طوال الوقت، لكن الناس شعروا أن هناك مغازلة كاملة بينهما.

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وقد نقلت المجلة قول أحدهم على مواقع التواصل الإجتماعي. “نسيت فتاة جيف بيزوس حرفيًا أنها تمسك بيد أغنى رجل في العالم بمجرد أن عانقها دي كابريو”.

كان بيزوس على علاقة مع سانشيز منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن. تم الكشف عن علاقتهما الرومانسية علنًا في يناير 2019. ذلك بعد ساعات فقط من إعلانه أنه فارق زوجته البالغة من العمر 25 عامًا.

صديقة دي كابريو

أما صديقة دي كابريو والتي ربط معها علاقة منذ أربع سنوات وهي عارضة أزياء تدعى كاميلا موروني، 24 عامًا، موجودة أيضًا في هذا الحدث، رغم أنها لم ترافقه على السجادة الحمراء.

في الواقع، يعرف الممثل الوسيم بمواعدة عارضات الأزياء الشابات، وقال البعض أنه سيكون من الصعب على سانشيز الإيقاع به في شباكها.

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ومن جهتها، لم تعلق سانشيز بعد على الفيديو، لكنها توجهت إلى الانستقرام لمشاركة الصور من الحفل، بما في ذلك صورة مع زوجها وهي تنظر له بإعجاب.