مدرب منتخب الجزائري بلماضي والحديث عن مستقبل بغداد بونجاح مع السد بعد رحيل تشافي
مدرب منتخب الجزائري بلماضي والحديث عن مستقبل بغداد بونجاح مع السد بعد رحيل تشافي
Imageرياضة

هل يضم تشافي النجم الجزائري بغداد بونجاح إلى برشلونة بعد تصريح بلماضي؟!

كتب فارس أبو شيحة
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تحدث مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، في مؤتمر صحفي له قبيل مواجهة منتخب. “محاربو الصحراء” مباراتي أمام جيبوتي وبوركينا فاسو في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العام 2022 عن مستقبل نجمه الجزائري بغداد بونجاح بعد تولي تشافي قيادة تدريب نادي برشلونة.

جمال بلماضي وبونجاج

وقال المدرب بلماضي، إن ” مهاجمه بغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري، قد ينتقل إلى صفوف .فريق برشلونة الإسباني لخوض تجربته الاحترافية في الدوري الإسباني من بوابة نادي برشلونة الإسباني”.

وأردف، ” بغداد بونجاح لاعب كبير، وهو من اللاعبين القلائل الذي نجحوا .في كتابة التاريخ في الدوري القطري، وهذا الأمر ليس سهلاً”.

بونجاح والسد القطري

وأضاف بلماضي، “البعض يستهين بالدوري القطري، ويعتبره ضعيفًا لكن هذا الأمر الخاطئ، فنحن في بطولة. نتحدث عن بطولة استقطبت الكثير من النجوم العالميين، وأسماء لامعة في عالم رياضة كرة القدم، من أبرزهم خاميس ونزونزي وآخرين”.

وعن انتقال تشافي إلى تدريب برشلونة، قال بلماضي، ” لا أعلم، المهم أن بونجاح قد يلعب .في صفوف فريق برشلونة الإسباني”.

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كما واستكمل، ” برشلونة لم يعد الفريق الذي يرعب أوروبا، الذي ضم نجوم كرة القدم كميسي .وإنييستا، بل أصبح يعاني في الآونة الأخيرة على صعيد الناحية الهجومية، وهذا الأمر. قد يدفع المدرب تشافي إلى الاستعانة بخدمات اللاعب بغداد بونجاح، الذي يمتلك القدرة على البروز”.

وختم  حديثه بلماضي، ” تشافي يعرف الإمكانيات التي يمتلكها بغداد بونجاح، وكان يعتمد عليه بصفة أساسية في صفوف السد، ولن أتدخل في خياراته حيث أنني لا أعرف أكثر منه، لكن بونجاح سيكون حلاً جيدًا له”.

وتولى المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز قيادة تدريب الفريق الكتالوني بعد رحليه عن نادي السد القطري، بعد مفاوضات تكللت بالنجاح بين وفد من إدارة نادي برشلونة وإدارة النادي القطري، حيث دفع من خلالها المدرب تشافي الشرط الجزائري لفسخ تعاقده من أجل السماح له بالرحيل.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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