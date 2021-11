نجمة تونس العالمية أنس جابر تنهي موسمها في رياضة التنس لهذا السبب

أنهت لاعبة التنس التونسية أنس جابر 27 عامًا، موسمها في رياضة التنس وعدم الالتحاق في البطولة الختامية لموسم تنس للسيدات في وادي الحجارة في دولة المكسيك المقرر يوم الأربعاء القادم بسبب الإصابة.

وغردت التونسية جابر عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، قائلة: ” يؤسفني الإعلان عن عدم تمكني من الذهاب إلى وادي الحجارة كبديلة، واحتاج إلى المزيد من الوقت للتعافي من الإصابة والاستعداد للموسم المقبل”.

وأردفت، ” على الرغم من غيابي عن استكمال هذا الموسم، إلا أنني فخورة جدًا. بتحقيق هدفي والوصول إلى أفضل التصنيف في مسيرتي الاحترافية وهو المركز السابع على مستوى العالم”.

I am sorry to announce that I won't be able to go to Guadalajara as an alternate. I need more time to recover and prepare for next season.

I am super proud of achieving my goal and my best ranking in the world: 7! Thank you for your support and see you next year! #TeamOJ pic.twitter.com/rbfAr4Ldu9

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) November 7, 2021