نجمة تونس العالمية أنس جابر تنهي موسمها في رياضة التنس لهذا السبب

أنهت لاعبة التنس التونسية أنس جابر 27 عامًا، موسمها في رياضة التنس وعدم الالتحاق في البطولة الختامية لموسم تنس للسيدات في وادي الحجارة في دولة المكسيك المقرر يوم الأربعاء القادم بسبب الإصابة.

أنس جابر والإصابة

وغردت التونسية جابر عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، قائلة: ” يؤسفني الإعلان عن عدم تمكني من الذهاب إلى وادي الحجارة كبديلة، واحتاج إلى المزيد من الوقت للتعافي من الإصابة والاستعداد للموسم المقبل”.

وأردفت، ” على الرغم من غيابي عن استكمال هذا الموسم، إلا أنني فخورة جدًا. بتحقيق هدفي والوصول إلى أفضل التصنيف في مسيرتي الاحترافية وهو المركز السابع على مستوى العالم”.

I am sorry to announce that I won't be able to go to Guadalajara as an alternate. I need more time to recover and prepare for next season. I am super proud of achieving my goal and my best ranking in the world: 7! Thank you for your support and see you next year! #TeamOJ pic.twitter.com/rbfAr4Ldu9 — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) November 7, 2021

وستقام البطولة الختامية لرياضة التنس في وادي الحجارة .بدولة المكسيك، حيث تم نقلها من مدينة شينتشين في الصين إلى المكسيك بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا بقرار من اتحاد لاعبات التنس.

أنس جابر والبطولات الدولية

وحققت النجمة التونسية جابر العديد من الأرقام القياسية خلال. مسيرتها الاحترافية هذا الموسم، بعد تمكنها من الوصول نهائيات البطولات الدولية في رياضة التنس للسيدات، من أبرزها بطولة إنديان ويلز وبطولة شيكاغو.

🔥تصنيف التنس سيدات: 🇹🇳التونسية أنس جابر تستقر في المركز السابع عالميا 🇪🇬المصرية ميار شريف تتقدم 3 مراكز وتصل إلى المركز 61 عالميا pic.twitter.com/vfPV9YbrJ8 — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) November 8, 2021

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كما وتوجت بلقب بطولة برمنغهام للمحترفات في يونيو/ حزيران الماضي. كأول لاعبة عربية تحصد هذا اللقب، لتصنف بعد تحقيق تلك الإنجازات لها خلال هذا الموسم في المركز السابع من تصنيف الاتحاد الدولي للاعبات كرة التنس للسيدات.

Tennis paradise, thank you!! ☀️

I had an amazing week in Indian Wells. Thanks to my team for pushing me every step of the way. 🙌 #TeamOJ 🇹🇳 pic.twitter.com/mprWog0yRe — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) October 16, 2021

رياضة التنس

وتصنف هذه الرياضة ضمن الرياضات الأولمبية التي تُلعب على جميع .مستويات المجتمع وفئاته ولجميع الأعمار مشهورة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لأي شخص أن يمسك بمضرب ويضرب الكرة بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ومستخدمو الكراسي المتحركة.

وقد نشأت لعبة التنس الحديثة في برمنغهام بإنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر كرياضة. تلعب على العشب، لذا فهي وثيقة الصلة بكل من الألعاب الميدانية كالكريكت .والبولينغ، بالإضافة إلى رياضة المضرب القديمة، وتنظم العديد من البطولات. الدولية في تلك الرياضة في العديد من بلدان العالم.