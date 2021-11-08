التونسية أنس جابر وانهاء موسمها بسبب التعافي من الإصابة
التونسية أنس جابر وانهاء موسمها بسبب التعافي من الإصابة
Imageرياضة

نجمة تونس العالمية أنس جابر تنهي موسمها في رياضة التنس لهذا السبب

جاءت في تصنف المركز السابع عالميًا

كتب فارس أبو شيحة
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أنهت لاعبة التنس التونسية أنس جابر 27 عامًا، موسمها في رياضة التنس وعدم الالتحاق في البطولة الختامية لموسم تنس للسيدات في وادي الحجارة في دولة المكسيك المقرر يوم الأربعاء القادم بسبب الإصابة.

أنس جابر والإصابة

وغردت التونسية جابر عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، قائلة: ” يؤسفني الإعلان عن عدم تمكني من الذهاب إلى وادي الحجارة كبديلة، واحتاج إلى المزيد من الوقت للتعافي من الإصابة والاستعداد للموسم المقبل”.

وأردفت، ” على الرغم من غيابي عن استكمال هذا الموسم، إلا أنني فخورة جدًا. بتحقيق هدفي والوصول إلى أفضل التصنيف في مسيرتي الاحترافية وهو المركز السابع على مستوى العالم”.

وستقام البطولة الختامية لرياضة التنس في وادي الحجارة .بدولة المكسيك، حيث تم نقلها من مدينة شينتشين في الصين إلى المكسيك بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا بقرار من اتحاد لاعبات التنس.

أنس جابر والبطولات الدولية

وحققت النجمة التونسية جابر العديد من الأرقام القياسية خلال. مسيرتها الاحترافية هذا الموسم، بعد تمكنها من الوصول نهائيات البطولات الدولية في رياضة التنس للسيدات، من أبرزها بطولة إنديان ويلز وبطولة شيكاغو.

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كما وتوجت بلقب بطولة برمنغهام للمحترفات في يونيو/ حزيران الماضي. كأول لاعبة عربية تحصد هذا اللقب، لتصنف بعد تحقيق تلك الإنجازات لها خلال هذا الموسم في المركز السابع من تصنيف الاتحاد الدولي للاعبات كرة التنس للسيدات.

رياضة التنس

وتصنف هذه الرياضة ضمن الرياضات الأولمبية التي تُلعب على جميع .مستويات المجتمع وفئاته ولجميع الأعمار مشهورة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لأي شخص أن يمسك بمضرب ويضرب الكرة بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ومستخدمو الكراسي المتحركة.

وقد نشأت لعبة التنس الحديثة في برمنغهام بإنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر كرياضة. تلعب على العشب، لذا فهي وثيقة الصلة بكل من الألعاب الميدانية كالكريكت .والبولينغ، بالإضافة إلى رياضة المضرب القديمة، وتنظم العديد من البطولات. الدولية في تلك الرياضة في العديد من بلدان العالم.

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فارس أبو شيحة

صحفي رياضي قام بتغطية العديد من الدوزريات. يرصد الأحداث الرياضية ويشرف على قسم الراضة في صحيفة وطن يغرد خارج السرب

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