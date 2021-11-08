الدوحة أول مدينة بالمنطقة تحقق هذا الإنجاز بشهادة “اليونسكو”

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، مدينة الدوحة عاصمة قطر، ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، في مجال التصميم.

وجاء ذلك في بيان المنظمة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدن.

وبحسب التقرير المنشور على الموقع الرسمي لـ”اليونسكو” فقد اختارت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، 49 مدينة جديدة لتنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة.

اقرأ أيضاً: الخطوط الجوية القطرية الأفضل بالعالم بلا منازع .. خبراء سفر يكشفون السبب

وذلك تقديراً لالتزام هذه المدن بإيلاء الثقافة والإبداع مكانة مركزية في عملية التنمية وتفانيها في تبادل معارفها وما بجعبتها من أفضل الممارسات.

الدوحة

ووقع اختيار “اليونسكو” على العاصمة القطرية الدوحة، لوضعها في شبكتها التي تضم المدن المبدعة في مجال التصميم.

وبهذا تكون الدوحة أول مدينة بالمنطقة العربية، تسجّل كمدينة مبدعة في التصميم ضمن شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة.

كما تضم الشبكة اليوم 295 مدينة موزّعة في زهاء 90 بلداً لها استثمارات في قطاعات الثقافة والإبداع والحرف والفنون الشعبية.

اقرأ أيضاً: بريطانيا تطلب من أمير قطر المساعدة لإنقاذها من تداعيات أزمة الغاز

اضافة إلى التصميم والأفلام وفن الطبخ والأدب وفنون الإعلام والموسيقى بغية تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

مدن آخرى

ووفق بيان “اليونسكو” فسوف تضم المجموعة الجديدة من المدن المبدعة، أسوة بمدينة كان والدوحة وجاكارتا، جهودها إلى الأعضاء الحاليين، أسوة ببرازافيل ودبي ومكسيكو سيتي ومونتريال.

وذلك بغية استحداث سياسات وحلول حضرية مبتكرة تولي قضايا السكان والاستدامة مكانة مركزيّة في عملية التنمية، فيما يتوافق مع الحلول الحضرية التي اعتمدها منتدى اليونسكو للمدن بمناسبة اليوم العالمي للمدن لعام 2021.

كما تتجلّى الروح التعاونيّة لأعضاء شبكة اليونسكو للمدن المُبدعة في منشور “استجابة مدن اليونسكو المبدعة لجائحة كوفيد19” في عام 2020.

بينما تضطلع شبكة المدن هذا العام أيضاً بجمع ونشر معلومات عن الحلول التي تتوخاها الدول استجابةً لجائحة كوفيد19_ استناداً إلى الثقافة والإبداع.

كما وستنشر اليونسكو هذه المعلومات في إطار دعمها المتواصل لتعافي المدن من الجائحة.

اقرأ أيضاً: قطر وشركة رولز رويس لصناعة المحركات في شراكة لاستثمار المليارات

هذا وأدرجت “اليونسكو”، أيضا مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، في مجال فن الطهي.

واختارت مدينة بورصة التركية، ضمن المدن المبدعة في مجال الحرف والفنون الشعبية.

كما وجاءت أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، ضمن قائمة اليونسكو الجديدة للمدن المبدعة في مجال الموسيقى.

تابعنا عبر قناتنا في YOUTUBE