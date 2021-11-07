ملكة جمال سابقة .. كشف هوية معجبة عمرو دياب الغامضة! (فيديو)

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للفنان المصري عمرو دياب، وهو ينظر لإحدى الفتيات خلال لقاء تلفزيوني.

معجبة غامضة

حدث ذلك حين كان عمرو دياب يحيي حفله في إكسبو دبي 2020، قبل أيام.

واستوقفت الصورة جمهور الهضبة، متسائلين عن هوية الفتاة، وعلاقتها بالفنان المصري.

وتبين لاحقاً أن المعجبة فتاة تونسية مقيمة في دبي، واسمها أمل بو ربيع.

سر نظرات التونسية أمل

وقالت أمل في لقاء مع برنامج «et بالعربي» إنها من أشد معجبات عمرو دياب وأرادت التقاط صورة معه بالموبايل.

وأشارت أمل إلى أن الهضبة التفت إليها بشكل سريع وعابر لمدة ثوان معدودة، وعاد ليستكمل لقاءه التلفزيوني.

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وتابعت حديثها للإعلامي ربيع هنيدي: “كنت داخلة مع صحابي حتى يصوروا، وبعدين دخلت إنت تعمل معاه لقاء”.

وزادت: “ما لحقت آخد معاه سيلفي. كان كل همي آخد سيلفي مع عمرو دياب، وما كنت عارفة إني في الكاميرا معاك”.

وحول نظرتها، قالت أمل:” نظرتي كانت صادقة تعكس إنسان شاف حلم حياته وجها لوجه، هو فناني المفضل وكنت سرحانة كيف هو قدامي وكيف يحكي”.

“إنت الحظ”

وعبرت أمل عن صدمتها من انتشار صورتها مع عمرو دياب وهو ينظر إليها عبر مواقع التواصل.

واعتبرت معجبة عمرو دياب نفسها محظوظة، تماماً كما قال في أغنيته “إنت الحظ”.

وتابعت أمل: ” حين إستمعت إلى تلك الأغنية شعرت أنها ستكون لها معنى في حياتي، وفعلا اكتسبت شهرة كبيرة بعد انتشار صورتي”.

وتقول كلمات أغنية “انت الحظ”: “عارف انت الحظ بعينه.. كان وشك حلو عليا”.

وكشفت معجبة الهضبة الغامضة أنها كانت ملكة جمال في تونس قبل 10 سنوات، وأن دياب مطربها المفضل وتضع صوره في غرفتها.

أمسية مع عمرو دياب

وفي سياق آخر، تعرضت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، لانتقادات لاذعة بسبب صورتها مع عمرو دياب.

ونشرت مهيرة عبدالعزيز الصورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

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وأرفقت الإعلامية صورتها مع الهضبة بتعليق: (أمسية مع عمرو دياب بعد حفله في إكسبو دبي 2020).

وظهر عمرو دياب بالصورة يضع يده حول خصر مهيرة.

وهو ما عرض الأخيرة لانتقادات وهجوم من متابعيها.