محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي .. أجهزة مخابرات ترجّح تورّط هذه الجهات وهدفها

اعتبرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤشراً على تصعيد غير مسبوق في الصراع على السلطة.

ويرى مسؤولون وشخصيات بارزة في العراق أن الضربة هي محاولة اغتيال من قبل جماعات مسلحة مدعومة من إيران تحاول قلب نتيجة الانتخابات الشهر الماضي.

وهذا الهجوم هو الأول من نوعه ضد رئيس وزراء منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل نحو 19 عاما.

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أصيب مصطفى الكاظمي بجروح طفيفة عندما انفجرت طائرة بدون طيار بالقرب من الباب الأمامي لمنزله في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد. بينما أصيب سبعة من حراسه بجروح .

#صور📸 الدّمار في منزل رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي بعد محاولة اغتياله بواسطة طائرة مسيّرة مفخّخة فجر اليوم الأحد . pic.twitter.com/oTBIr6b0V6 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 7, 2021

“جماعات مرتبطة بإيران وراء الهجوم”

وذكرت الصحيفة أنّ أجهزة مخابرات إقليمية رجحت أن الهجوم شنته جماعات مرتبطة بإيران خسرت ثلثي مقاعدها البرلمانية في الانتخابات الأخيرة.

كما وحاولت تلك الجهات يوم الجمعة اقتحام المنطقة الخضراء قبل أن تقمعها قوات الأمن.

#صور📸 حطام الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي في محاولة لاغتياله بجانبها صاروخ لم ينفجر. pic.twitter.com/ldEp4zxGxB — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 7, 2021

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهجوم قد صدر بأمر من إيران.وفق “الغارديان”

وتشير الصحيفة إلى أن الهيمنة السياسية في بغداد بين المصالح القومية والكتل المتحالفة مع إيران أصبحت محل نزاع ساخن مرة أخرى في بيئة لا يمكن التنبؤ بها بشكل متزايد.

“لن يحدث الهجوم لو كان قاسم سليماني حياً”

وأوردت الصحيفة عن مسؤول عراقي قوله عن الهجوم على منزل مصطفى الكاظمي: “نقول إن الميليشيات فعلت ذلك. ربما يعرف الإيرانيون. لكننا لسنا متأكدين من ذلك”.

وتضيف “الغارديان” ان غياب الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي كان يمارس نفوذاً قوياً على الميليشيات المرتبطة بإيران حتى اغتياله في غارة بطائرة بدون طيار أمر بها دونالد ترامب في كانون الثاني / يناير 2020. قد ألقى بظلاله على فهم المسؤولين العراقيين لما إن كانت أفعال وكلاء إيران في العراق ينفذون ضرباتٍ بأمر من شخصيات في إيران.

وقال المسؤول: “نعتقد أن هذا لم يكن ليحدث لو كان قاسم سليماني لا يزال على قيد الحياة”.

وأضاف: “لم يعد هناك نفس السيطرة على الميليشيات التي كانت تحت قيادته. هذا يعني أن الارتباط بمقر السلطة في طهران ليس [قويًا] كما كان “.

ومع ذلك ، أظهرت الجماعات المرتبطة بإيران عنفًا متزايدًا بعد الانتخابات. مما مزق عضلاتها السياسية. ودعم رجل الدين العراقي مقتدر الصدر، الذي سيلعب دورًا بارزًا في أشهر المقايضة المقبلة لتحديد تركيبة الحكومة ومن الذي سيقودها.

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وأدت محاولة التوغل يوم الجمعة في المنطقة الخضراء إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة العشرات من أفراد القوة الأمنية.

#شاهد📸 ماذا قال رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي بعد محاولة اغتياله بواسطة طائرة مسيّرة مفخّخة استهدفت فجر اليوم الأحد مقر إقامته بـ #بغداد. pic.twitter.com/bRW2Qserch — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 7, 2021

وردا على ذلك حذر قيس الخزعلي زعيم احدى الجماعات المتشددة (عصائب اهل الحق) قائلا: “دماء الشهداء مقابلها محاسبتكم. كان لدى المتظاهرين مطلب واحد فقط: رفض التزوير في الانتخابات. الرد [بالذخيرة الحية] يعني أنك المسؤول الأول عن هذا الاحتيال. […] الثأر لدماء الشهداء مسؤوليتنا وسنقوم بذلك بتقديمك للمحاكمة”.في إشارة الى الكاظمي

إضعاف سلطة الكاظمي

وكانت المسيرة على المنطقة المحصنة هي المرة الثانية هذا العام التي حاولت فيها جماعات الميليشيات اقتحام مقر السلطة.

في يونيو، أمر قادة الجماعات أعضاءها بالاستيلاء على إحدى نقاط التفتيش الرئيسية المؤدية عبر نهر دجلة.

وأدت هذه الخطوة إلى مفاوضات مطولة مع قادة الجماعات وأضعفت سلطة الكاظمي – لدرجة أنه فكر بجدية في عدم الترشح لولاية ثانية.

ومع ذلك، فإن رحلة لاحقة إلى واشنطن، حيث تفاوض بنجاح على انسحاب القوات الأمريكية المتبقية من العراق، لقيت استقبالًا جيدًا في إيران.

وقال مسؤول عراقي ثان: “الإيرانيون يريدون منه الوقوف مرة أخرى”. لكن هذا لا يعني أنهم لم يكونوا يريدون هذا أيضًا. الأمر معقد دائمًا معهم”.

أحد المضاعفات المهمة هو اليد الضعيفة نسبيًا لاستبدال سليماني كقائد لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، الذي كان لديه استقراء صارم للدور الذي كان سلفه رائداً.

قال المسؤول الأول: “إنهم لا يستمعون إليه بقدر ما يستمعون إلى قاسم”. في الواقع في بعض الأحيان لا يستمعون إليه على الإطلاق. في الوقت الحاضر ، هناك العديد من الخطوط المختلفة التي تعود إلى إيران. تلك السلطة التي اعتدنا عليها قد انهارت “.

في حين أن مصطفى الكاظمي لم يعلن عما إذا كان سيترشح لولاية ثانية ، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك من قبل الحلفاء والخصوم على حد سواء.

ورفض المراقبون الدوليون على نطاق واسع مزاعم حدوث مخالفات في الانتخابات ، والتي اجتذبت إقبالًا ضعيفًا لكنها أعطت دفعة قوية للصدر ، الذي سيكون دعمه أساسيًا إذا أُريد عودة الكاظمي.