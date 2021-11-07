صناعة السيارات في المغرب: منجم سري مفتاح طموح مجال السيارات الكهربائية

يأمل المغرب في تجاوز قطاع التعدين الراسخ وتطوير صناعة السيارات الكهربائية، حيث يتطلع إلى الارتقاء بسلسلة القيمة في إنتاج السيارات وتحفيز المزيد من فرص العمل.

برزت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا كمركز لتصنيع السيارات حيث بلغت صادرات الصناعة أكثر من 10 مليارات دولار.

وفي عام 2018، تجاوزت المملكة جنوب إفريقيا كأكبر منتج للقارة لسيارات الركاب.

ويمثل ذلك انتصارًا للرباط، التي أعطت الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية والإصلاحات الملائمة للأعمال من أجل تعزيز التصنيع المحلي.

ومع وجود 220 ألف مغربي يعملون في هذه الصناعة ، تتطلع البلاد إلى وضع نفسها كمركز لإنتاج السيارات الكهربائية.

التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة السيارات في المغرب

قال رشيد أوراز، المؤسس المشارك للمعهد المغربي لتحليل السياسات، لموقع Middle East Eye: “التحدي الأكبر التالي الذي يواجه صناعة السيارات في المغرب هو هذا الانتقال إلى السيارات الكهربائية”.

وحتى الآن، يبدو أن المغرب يعمل على ما يرام.

في عام 2020 ، قدمت Citroen ، العلامة التجارية الفرنسية للسيارات المملوكة لشركة Stellantis، سيارة صغيرة كهربائية بالكامل منتجة في مصنعها في مدينة القنيطرة الساحلية.بينما تحذو المزيد من الشركات حذوها.

اقرأ أيضا: المغرب والجزائر .. صندوق باندورا من نوع خاص

كما وقعت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD مؤخرًا اتفاقية أولية لفتح مصنع في مدينة محمد السادس طنجة التقنية.

وفي أغسطس، أعلنت شركة Stellantis أن فرعها الألماني لتصنيع السيارات أوبل سيبدأ في إنتاج السيارات الكهربائية (EVs) في المغرب.

قال عثمان قطري، كبير مستشاري المغرب وشمال إفريقيا في مجموعة ألبرايت ستونبريدج، لموقع Middle East Eye إن المملكة تركز بشكل خاص على تطوير بطارياتها الخاصة لاستكمال إنتاج المركبات الكهربائية.

وقال “هناك مناقشات جارية مع مصنعي السيارات الأوروبيين لتخصيص بعض الموارد لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية”.

الكوبالت

أثار إنتاج البطاريات اهتمامًا خاصًا في المغرب، بالنظر إلى رواسب البلاد من “الكوبالت”، المعدن النادر الضروري لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بالمركبات الكهربائية.

يتم الحصول على جميع الكوبالت المغربي تقريبًا من ولاية ورزازات الجنوبية في منجم بوعزير المملوك لشركة Managem. وهي شركة خاصة مدرجة في بورصة الدار البيضاء للأوراق المالية والتي تمتلك فيها العائلة المالكة أيضًا حصة.

قال وزير الطاقة والتعدين عزيز رباح، هذا الصيف، إن الحكومة ستركز بشكل خاص على زيادة إنتاج “المعادن الاستراتيجية”. لا سيما تلك المستخدمة في قطاع الطاقة المتجددة.

كمية الكوبالت في المغرب، المقدرة بنحو 2-3 في المائة من احتياطيات العالم تتضاءل . بالمقارنة مع المنتج الرئيسي في إفريقيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تنتج ما يقرب من 70 في المائة من الإمدادات العالمية.

ومع ذلك، فقد تم تلطيخ الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تقارير عن عمالة الأطفال وظروف العمل غير الآمنة وغير الإنسانية.

يقول ياسين بلكبير ، مؤسس ومدير شركة AB Mining Consultants في الدار البيضاء، إن هذا سمح لصناعة التعدين المغربية بتمييز نفسها عن منافستها الأفريقية.

كما قال بلكبير “الكوبالت المغربي ينتج بمستويات أعلى من التدقيق البيئي والاجتماعي”. “سلسلة إنتاج الكوبالت شفافة بشكل عام ومسؤولة ويمكن تتبعها من المنجم إلى المنتج النهائي.”

قال محمد أمين أفصاحي، المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في Managem، لموقع Middle East Eye إن هذا سمح للشركة بالمطالبة بعلاوة على الكوبالت الخاص بها.

تنويع المخاطر

وقال أفصاحي: “يرغب المشترون في تنويع مخاطرهم”.

ويشير إلى عدم الاستقرار السياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف أن Managem قد اتخذت خطوات لإظهار أن الكوبالت قد تم تعدينه فيما يتعلق بمعايير الاستدامة.

اقرأ أيضاً: “فايننشال تايمز” تحذر من سيناريو خطير حال خروج التوترات بين المغرب والجزائر عن السيطرة

في العام الماضي ، وقعت الشركة اتفاقية مع شركة BMW لتزويد شركة تصنيع السيارات الألمانية بحوالي خمس احتياجاتها من الكوبالت للجيل الخامس من قطارات القيادة الكهربائية.

الصفقة، التي ستمتد لمدة خمس سنوات، تم الإعلان عنها من قبل صانع السيارات كدليل على التزامها بمصادر أخلاقية للمعادن.

قال أفصاحي إن الاتفاقية كانت “الجزء الأول فقط من اللغز” ، وأن هناك المزيد من الصفقات مع مصنعي السيارات الآخرين قيد الإعداد:

“الطلب على الكوبالت في السنوات العشر القادمة ضخم. السوق تعاني بالفعل من عجز.”

“بناء نظام بيئي حول بطارية EV”

لكن كوتاري يقول إن هدف المغرب كان استراتيجيًا، لتجاوز مجرد توفير المواد الخام لمعالجتها داخل البلاد واستخدامها في بطاريات محلية الصنع.

وقال “إنهم يريدون ربط الكوبالت بتصنيع المركبات الكهربائية”.

وأضاف أن الدعم الحكومي للخطة ووجود مركز كبير بالفعل لتصنيع السيارات في البلاد قد أثار اهتمام المستثمرين.

وتابع: “الفكرة هي بناء نظام بيئي حول بطارية EV ، من السلعة إلى إعادة تدوير البطاريات القديمة ،” مضيفاً: “جميع الأجزاء المكونة هنا بالفعل.”

على عكس البلدان الأخرى، حيث يتم استخراج المعدن مع النحاس والنيكل، يتم استخراج الكوبالت المغربي كمنتج مستقل. وهو معروف بأنه أحد أنقى الأنواع في العالم.

تصدر مناجم ما يقرب من 100 في المائة من الكوبالت من منجمها المغربي.

يقول بلكبير إن الانتقال من مصدر إلى مستخدم للمعدن سيتطلب “استثمارات إضافية” في الصناعة.

الجزء الأكبر من الكوبالت الذي ينتجه المغرب في شكله الحالي – ككاثود مقطوع – غير مناسب بشكل مباشر لبطاريات الليثيوم أيون في المركبات الكهربائية.

ويحتاج المعدن إلى تحويل كيميائي عبر عملية القطع إلى شكل كبريتات.

يقول أفصاحي إن شركة Managem ملتزمة بإجراء هذا الاستثمار . وهي تجري محادثات مع شركات EV وصانعي البطاريات حول الشراكات المستقبلية. إذ “ستتم معالجة الكوبالت الذي نستخرجه هنا في المغرب لإنتاج مواد للبطاريات”.

بينما كانت الحكومة تدعم بشدة الجهود المبذولة لتوسيع صناعة السيارات الكهربائية، لا تزال هناك تحديات.

كما قال أوراز: “تريد الدولة المزيد من التخصص في صناعة الأتمتة ، لكن هذا لا يمكن تحقيقه بدون البحث والتطوير ، والدولة ليس لديها التمويل في الوقت الحالي”.

“الحاجة إلى الكوبالت لن تختفي أبدًا”

قال مايكل تانشوم، الزميل غير المقيم في برنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط، لموقع Middle East Eye إن المملكة لديها سجل حافل بالنجاح في جذب الاستثمار الأجنبي .

وأضاف أن هذا التطور يتناسب مع هدف الحكومة المتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي في المملكة العربية السعودية. صناعة السيارات.

وقال “التصنيع المحلي للمكونات في المغرب جعل المملكة مركزا قويا لصناعة السيارات في إفريقيا”.

وتابع: “إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية داخل المغرب سيحفز التوسع في قطاع تصنيع السيارات الكهربائية.”

بينما من المتوقع أن يظل الطلب على الكوبالت مرتفعًا لبعض الوقت. فإن أحد التحديات التي تواجه صناعة التعدين هو أن منتجي البطاريات يبحثون بالفعل عن بدائل للمعدن المكلف.

تحتوي سيارات Tesla الحالية على أقل من خمسة بالمائة من الكوبالت .

كما أعلنت الشركة في سبتمبر 2020 أنها تطور بطاريات خالية من الكوبالت.

وبالمثل ، كشفت شركة صناعة السيارات جنرال موتورز النقاب عن نظام بطاريات جديد في العام الماضي يستخدم كوبالت أقل بنسبة 70 في المائة من تلك الموجودة في طرزها الحالية.

يقول أفصاحي إن الطلب سيبقى قوياً: “لن تختفي الحاجة إلى الكوبالت بشكل كامل”.

مناقشات متقدمة مع صانعي السيارات الكهربائية والبطاريات

وأضاف أن شركة Managem تجري مناقشات “متقدمة حقًا” مع صانعي السيارات الكهربائية والبطاريات الأجانب من أجل التوسع في إعادة تدوير الكوبالت من البطاريات القديمة. والتي يمكن أن تبدأ في أقل من عامين.

وقال “إنه المستقبل، وهو عمل جذاب للغاية له عائد مرتفع ومخاطر أقل من التعدين”.

وذكر: “أنت تنتج الكوبالت، وتسلمه للمصنعين ، ثم تعيد تدويره.”

الأهم بالنسبة للمستثمرين، يبدو أن الحكومة في الرباط حريصة على تطوير الصناعة.

وقال كوتاري “يريدون تسهيل الاستثمارات حول هذا القطاع”.

كما يمكن بالفعل رؤية علامات ملموسة على التزام المملكة.

إلى جانب إنتاج سيارات كهربائية ذات مستوى مبتدئ مثل Citroen’s AMI في القنيطرة ، أصبح المغرب هذا العام أول دولة في إفريقيا تحصل على محطات شحن سيارات Tesla.

إن مثل هذه التطورات، إلى جانب الدعم من القصر الملكي القوي في البلاد ، هي التي خلقت ضجة ملموسة حول الصناعة.

وقال تانشوم “الإنتاج المغربي للسيارات الكهربائية ربما يلوح في الأفق قريبا”.

«شاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»