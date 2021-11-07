ناصر الدويلة يدعو الكويت لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية watanserb.com
السلطات الأمنية في الكويت أعلنت القبض على مجموعة متهمة بالعمل والتعاون مع حزب الله اللبناني
الهدهد

“الدويلة” يدعو الكويت لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية لهذه الأسباب

"يجب إبعاد شيعة الكويت عن الشبهات"

كتب باسل النجار
0

دعا السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، حكومة بلاده لضرورة تصنيف حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية”. محذرا من خطر مخططات الحزب على الكويتيين في الداخل.

وتأتي دعوة ناصر الدويلة بالتزامن مع إعلان السلطات الأمنية الكويتية، الخميس الماضي، إلقاء القبض على مجموعة متهمة بالعمل والتعاون مع “حزب الله” اللبناني.

وألقى جهاز أمن الدولة الكويتي القبض على مجموعة متعاونة مع حزب الله، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

وقال ناصر الدويلة في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن)، إنه ما لم تصنف حكومة الكويت حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، سيستمر مسلسل “سقوط أبنائنا في فخ التعامل مع الحزب من باب محاربة إسرائيل.”

وتابع موضحا:”وهذا باب من أبواب الفتنة لابد من التعامل معه بوضوح. فإما أن نعلن أنه حزب إرهابي، فيمتنع على مواطنينا التعامل معه أو سنجعل للشيطان مدخل لتوريط مواطنينا.”

وهاجم الدويلة حزب الله، مشيرا إلى أنه منظمة مسلحة في لبنان والعراق وسوريا وإيران.

كما أنه منظمة سياسية في الكويت و شبه عسكرية في البحرين.بحسب الدويلة

الدويلة: “يجب إبعاد شيعة الكويت عن الشبهات”

ولفت إلى أن الكويت سبق أن رفضت تصنيفه كمنظمة إرهابية لاعتبارات داخلية وخارجية.

اقرأ ايضا: السعودية تنتقم لنفسها من جورج قرداحي من كلّ لبنان بقرارات “ثقيلة”

واستطرد السياسي الكويتي:” اليوم ادعو حزب الله في الكويت لحل نفسه لدرء الفتنه وإبعاد شيعة الكويت عن الشبهات وفك أي ارتباط خارجي.”

كما شدد في تغريدة أخرى على أنه إذا صحت الأنباء عن اتهام بعض شباب الشيعة لارتباطهم بخلية تجمع التبرعات لحزب الله اللبناني. فإنه على يقين بأنهم سيحضون بحقوق دفاع وضمانات عدالة كافية، حسب قوله.

واكد على أنه ومعظم المحامين على أتم الاستعداد للدفاع عن الأبرياء منهم، مهما كانت انتماءاتهم أو تهمهم. “فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته”.كما قال

اقرأ أيضاً: إعلامية كويتية: جورج قرداحي موسوعة لا يستحقها العرب الغارقون في الجهل .. وردود

واختتم الدويلة تغريداته بالقول:”دعوة إلى أبناء وطني الأعزاء سواء من السنة أو الشيعة إلى عدم الانتماء لأي حزب أو منظمة أجنبيه مهما اتفقنا معها في المبادئ والأفكار.”

واضاف:”فالعالم اليوم مضطرب جدا ونحن لسنا في معزل عن التقلبات الدولية. والأكيد أنه لا أحد يقيد عملك داخل وطنك. وبكل تأكيد أن الارتباط الخارجي مشين ويجلب الشبهة.”

خلية حزب الله في الكويت

وكانت صحيفة “السياسة” الكويتية نقلت عن مصادر أمنية مطلعة، أن المجموعة المضبوطة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً.

وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يقال إنه من كبار رجال “العمل الخيري”.

كذلك أوضحت المصادر أن جهاز أمن الدولة يحقق مع الأربعة وهم “ح. غ، ج.ش، ج.ج، ج.د” في عدد من التهم أيضاً.

اقرأ أيضاً: إعلامية كويتية: جورج قرداحي موسوعة لا يستحقها العرب الغارقون في الجهل .. وردود

ومن تلك التهم تبييض أموال لـ”حزب الله” في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة “حزب الله”.

إضافة الى المشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن.

وأرجعت المصادر زيارة وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إلى مبنى أمن الدولة الأربعاء الماضي؛ للاطلاع على التحريات.

كما ذكرت أن المتهمين أقروا بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق.

وبينت أنهم سيحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.

شاهد كل جديد عبر قناتنا في  “YOUTUBE»

باسل النجار

باسل النجار حاصل على بكالريوس صحافة واعلام وهو كاتب ومحرر صحفي متمرس. مهتم بالشؤون العربية والسياسية ومتابع ومحلل جيد لتغطيات مواقع التواصل الاجتماعي. باسل النجار التحق في صحيفة وطن عام ٢٠١٦ ويعمل في الصحيفة محرر ومراسل

قد يعجبك ايضا
الهدهد

الكويت .. “طيران الجزيرة” تعود إلى الربحية بعد أزمة صعبة بسبب كورونا

حياتنا

الكويت .. ضابط وشرطي يهتكان عرض فتاة بعد ضبطها بهذه الحالة!

الهدهد

مدير سابق بـِ”الهيئة”: المنكر في الكويت أكثر من السعودية والانفتاح لا…

الهدهد

الكويت غاضبة من جورج قرداحي .. وتتخذ هذا القرار

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More