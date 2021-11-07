“الدويلة” يدعو الكويت لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية لهذه الأسباب

دعا السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، حكومة بلاده لضرورة تصنيف حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية”. محذرا من خطر مخططات الحزب على الكويتيين في الداخل.

وتأتي دعوة ناصر الدويلة بالتزامن مع إعلان السلطات الأمنية الكويتية، الخميس الماضي، إلقاء القبض على مجموعة متهمة بالعمل والتعاون مع “حزب الله” اللبناني.

وألقى جهاز أمن الدولة الكويتي القبض على مجموعة متعاونة مع حزب الله، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

وقال ناصر الدويلة في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن)، إنه ما لم تصنف حكومة الكويت حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، سيستمر مسلسل “سقوط أبنائنا في فخ التعامل مع الحزب من باب محاربة إسرائيل.”

مالم تصنف حكومة الكويت حزب الله اللبناني كمنظمة ارهابيه سيستمر مسلسل سقوط ابناءنا في فخ التعامل مع الحزب من باب محاربة اسرائيل وهذا باب من ابواب الفتنه لابد من التعامل معه بوضوح فاما ان نعلن انه حزب ارهابي فيمتنع على مواطنينا التعامل معه او سنجعل للشيطان مدخل لتوريط مواطنيننا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 7, 2021

وتابع موضحا:”وهذا باب من أبواب الفتنة لابد من التعامل معه بوضوح. فإما أن نعلن أنه حزب إرهابي، فيمتنع على مواطنينا التعامل معه أو سنجعل للشيطان مدخل لتوريط مواطنينا.”

وهاجم الدويلة حزب الله، مشيرا إلى أنه منظمة مسلحة في لبنان والعراق وسوريا وإيران.

كما أنه منظمة سياسية في الكويت و شبه عسكرية في البحرين.بحسب الدويلة

حزب الله منظمه مسلحه في لبنان والعراق وسوريا وايران وهي منظمه سياسيه في الكويت و شبه عسكرية في البحرين و رفضت الكويت سابقا تصنيفه كمنظمة ارهابيه لاعتبارات داخليه و خارجيه و اليوم ادعو حزب الله في الكويت لحل نفسه لدرء الفتنه و ابعاد شيعة الكويت عن الشبهات وفك اي ارتباط خارجي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 7, 2021

الدويلة: “يجب إبعاد شيعة الكويت عن الشبهات”

ولفت إلى أن الكويت سبق أن رفضت تصنيفه كمنظمة إرهابية لاعتبارات داخلية وخارجية.

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واستطرد السياسي الكويتي:” اليوم ادعو حزب الله في الكويت لحل نفسه لدرء الفتنه وإبعاد شيعة الكويت عن الشبهات وفك أي ارتباط خارجي.”

كما شدد في تغريدة أخرى على أنه إذا صحت الأنباء عن اتهام بعض شباب الشيعة لارتباطهم بخلية تجمع التبرعات لحزب الله اللبناني. فإنه على يقين بأنهم سيحضون بحقوق دفاع وضمانات عدالة كافية، حسب قوله.

اذا صحت الانباء عن اتهام بعض شباب الشيعه لارتباطهم بخلية تجمع التبرعات لحزب الله اللبناني فانني على يقين بانهم سيحضون بحقوق دفاع وضمانات عداله كافيه واناومعظم المحامين على اتم الاستعداد للدفاع عن الابرياء منهم مهما كانت انتماءآتهم اوتهمهم فالمتهم بريئ حتى تثبت ادانته والله الحافظ — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 7, 2021

واكد على أنه ومعظم المحامين على أتم الاستعداد للدفاع عن الأبرياء منهم، مهما كانت انتماءاتهم أو تهمهم. “فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته”.كما قال

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واختتم الدويلة تغريداته بالقول:”دعوة إلى أبناء وطني الأعزاء سواء من السنة أو الشيعة إلى عدم الانتماء لأي حزب أو منظمة أجنبيه مهما اتفقنا معها في المبادئ والأفكار.”

دعوة الى ابناء وطني الاعزاء سواء من السنه او الشيعه الى عدم الانتماء لاي حزب او منظمة اجنبيه مهما اتفقنا معها في المبادئ والافكار فالعالم اليوم مضطرب جدا و نحن لسنا في معزل عن التقلبات الدوليه والاكيد انه لا احد يقيد عملك داخل وطنك وبكل تأكيد ان الارتباط الخارجي مشين ويجلب الشبهه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 7, 2021

واضاف:”فالعالم اليوم مضطرب جدا ونحن لسنا في معزل عن التقلبات الدولية. والأكيد أنه لا أحد يقيد عملك داخل وطنك. وبكل تأكيد أن الارتباط الخارجي مشين ويجلب الشبهة.”

خلية حزب الله في الكويت

وكانت صحيفة “السياسة” الكويتية نقلت عن مصادر أمنية مطلعة، أن المجموعة المضبوطة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً.

وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يقال إنه من كبار رجال “العمل الخيري”.

كذلك أوضحت المصادر أن جهاز أمن الدولة يحقق مع الأربعة وهم “ح. غ، ج.ش، ج.ج، ج.د” في عدد من التهم أيضاً.

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ومن تلك التهم تبييض أموال لـ”حزب الله” في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة “حزب الله”.

إضافة الى المشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن.

وأرجعت المصادر زيارة وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إلى مبنى أمن الدولة الأربعاء الماضي؛ للاطلاع على التحريات.

كما ذكرت أن المتهمين أقروا بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق.

وبينت أنهم سيحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.

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