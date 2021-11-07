إطلالة مذهلة للفنانة جوليان هوف في قطر وشكر خاص للشيخة موزا

نشرت الممثلة الأمريكية جوليان هوف (Julianne Hough)، عبر حساباتها بمواقع التواصل مقطعا مصورا وثق جانب من زيارتها الأخيرة لدولة قطر، حيث شاركت في حفل للموضة هناك.

وكانت جوليان قد زارت قطر للمشاركة في حفل توزيع جوائز مؤسسة فاشن ترست أرابيا (Fashion Trust Arabia) لعام 2021 في دورته الثالثة.

ومؤسسة “فاشن ترست أرابيا” هي منظمة غير ربحية مهمتها تقديم الدعم المالي والاعتراف العالمي للمصممين الناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وارتدت جوليان ثوب “سندريلا” والذي ظهر بكريستال ناعم وأكمام طويلة شفافة وتطريز رائع.

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كما وأكملت جوليان جمال الفستان بارتداء صندل فضي اللون، وأسدلت شعرها الطويل خلف الظهر.

ونشرت جوليان هوغ مقطعًا على إنستغرام، أظهرها وهي تمشي وتدور وترقص في الفستان الرائع.

بينما علقت على المقطع بقولها:”يسعدني أن أكون في قطر لتكريم Fashion Trust Arabia. وهي منظمة غير ربحية مهمتها تقديم الدعم المالي والاعتراف العالمي للمصممين الناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”

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وتابعت:”لا أطيق الانتظار لمشاهدة هؤلاء المصممين الجميلين وأعضاء المجلس الاستشاري الاستثنائي ليلة الغد في حفل اتفاقية التجارة الحرة!.”

جوليان هوف تشكر الشيخة موزا

كما تقدمت جوليان بالشكر للشيخة موزا بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، التي تتولي منصب الرئيسة الفخرية لـ Fashion Trust Arabia.

وقالت:”شكراً لصاحبة السمو الملكي وشركة فالنتينو على هذا الحدث المذهل في متحف الفن الإسلامي!. يا لها من بداية رائعة لمثل هذا الأسبوع الجميل الذي ينتظرنا!”

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كما لاقت إطلالة جوليان من قطر تفاعلا واسعا من قبل متابعيها، وكتب أحد المعجبين: “مذهلة للغاية. أنيقة جدا”.

فيما دون متابع آخر: “تبدو كأميرة!”.

ولم يكن هذا هو الثوب الوحيد الرائع الذي ارتدته جوليان في الحفل. بل تألقت مرة أخرى في ثوب بيج طويل من تصمي طوني ورد -مصمم أزياء لبناني إيطالي- ومجوهرات من شركة بولغري الإيطالية .

كما وتميز الفستان بظهر منخفض وتطريز مفصل وغطاء ناعم.

مؤسسة فاشن ترست

والخميس، الماضي هنأت مؤسسة فاشن ترست أرابيا Fashion Trust Arabia الفائزين في حفل توزيع الجوائز لعام 2021 في دورته الثالثة.

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وذلك بعدما قدّم المصممون الـ 24 النهائيون مجموعاتهم إلى لجنة التحكيم، وتنافسوا على فئات الجوائز التالية: الملابس الجاهزة، ملابس السهرة، الإكسسوارات (الأحذية وحقائب اليد)، المجوهرات. وجائزة Franca Sozzani Debut Talent Award وجائزة Guest Country التي تم طرحها حديثًا هذا العام، بالشراكة مع كولومبيا.

بينما شكرت المؤسسة كل من جعل هذا الحدث ناجحاً.

كما ووجّهت شكراً خاص للرئيسة الفخرية لـ Fashion Trust Arabia الشيخة موزا بنت ناصر المسند، ونائبتا الرئيس سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني وتانيا فارس.

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