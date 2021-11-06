9 أطعمة مدرة للبول للعناية بصحة الكلى

قالت مجلة “سابير فيفير” الإسبانية في تقرير، إن اتباع نظام غذائي صحي وسليم، هي أفضل طريقة للحفاظ على صحة الكلى. بالإضافة إلى شرب كمية كافية من الماء وتناول الفواكه والخضروات كل يوم.

يزيد استهلاك الكثير من اللحوم الحمراء ومشتقاتها (مثل النقانق) من الجهد (الهضم) الذي يتعين على كليتيك القيام به، مما قد يؤدي إلى إتلافها والإضرار بـ صحة الكلى. بحسب ترجمة وطن عن المجلة

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، فإن الأشخاص الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على كميات كبيرة من هذا النوع من اللحوم لديهم خطر أكبر بنسبة تصل إلى 40 بالمئة للإصابة بأمراض الكلى في المرحلة النهائية (عندما تتوقف الكلى عن ممارسة وظائفها الطبيعية مثل تصفية الدم).

يجب ألا تتناول أكثر من 2.3 جرام من الصوديوم يوميًا (أكثر أو أقل ما يعادل 5 جرام من الملح أو ملعقة صغيرة من القهوة).

عندما لا تسرف في تضمين الملح في أكلك، يمكنك بسهولة التخلص من الفائض. ولكن إذا تجاوزت الأمر، فلن يستطيع الجسم فعل ذلك.

حيث يمكن أن يحبس الكميات العالية من الملح السوائل، وهذا ما يسبب في ارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى في النهاية.

أطعمة تساعد على الإعتناء بـِ صحة الكلى:

1.كرفس

بالإضافة إلى احتواء الكرفس على الماء والبوتاسيوم والألياف، فهو مدر للبول بسبب المكونات النشطة للزيت الأساسي الذي يوسع الأوعية الكلوية.

فهو يساعد على التخلص من الماء والمواد السامة. كما أنه يؤثر على عمل الجهاز اللمفاوي.

إن الكرفس، مفيد جدا في مشاكل المفاصل (الروماتيز ، فرط حمض يوريك الدم ، النقرس).

وعلى الرغم من أن تأثيره المدر للبول أقل من تأثير الأدوية، فإنه يمكن تناوله يوميا دون آثار جانبية.

2.الشمندر

يساعد الشمندر في التخلص من السوائل، لكنه غني بالأكسالات، لذا فهو غير مناسب، خاصة إذا كان جسمك يميل إلى تكوين حصوات الكلى من أكسالات الكالسيوم.

لكنه ينظم ضغط الدم حيث يتم تحويل نتراته إلى أكسيد النيتريك في الجسم وهذا يساعد على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية.

يمكن شربه كعصير أو تقطيعه في السلطة.

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3.كمثرى

تعزى قدرة الكمثري على إدرار البول، إلى قلة الصوديوم وارتفاع نسبة البوتاسيوم (يتدخل كلا المعدنين في توازن الماء داخل الخلية وخارجها).

ولكن أيضًا بسبب احتوائها على مادة أربوتين، وهي مادة موجودة في قشرة هذه الفاكهة.

بسبب غناه بالبوتاسيوم، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي والذين يحتاجون إلى أنظمة غذائية خاصة، التحكم في هذا المعدن.

كما أنه من الضروري تناوله بحذر شديد.

4.الكركديه

تؤكد الدراسات أن شرب كوب إلى ثلاثة أكواب في اليوم من الكركديه يخفض ضغط الدم ويدر البول.

5.خيار

الخيار، من الفواكه المرطّبة والخفيفة جدًا، كما أن مستوياته من البوتاسيوم والصوديوم تمنحه “قوة” مدرّة للبول.

ضع في اعتبارك أن زيادة البول تقضي أيضًا على فضلات بعض المواد الأخرى مثل حمض البوليك واليوريا وما إلى ذلك.

على الرغم من أن الخيار الطازج له تأثير مدر للبول، إلا أن مخللات الخيار، تفقد هذه الخاصية بسبب احتوائها على الصوديوم.

يمكنك دمجه في السلطات والعصائر.

6.بقدونس

تم استخدامه كمدر للبول في التهابات المسالك البولية، بالإضافة إلى البوتاسيوم، وذلك, من خلال مكونات زيته الأساسي التي تحفز نشاط الكلى وتزيد من البول.

أضفه طازجًا إلى أطباقك أو اشربه كمنقوع.

إذا كنت حاملاً أو تعانين من فشل كلوي، فعليك تجنبه.

7.بطيخ

البطيخ واحدة من أكثر الفواكه، التي توفي معدلات ترطيب عالية (90 بالمئة من الماء). ولكن، بالإضافة إلى ذلك، له تأثير مدر للبول.

كما تؤثر مضادات الأكسدة الموجودة فيه بشكل إيجابي على وظائف الكلى.

في المقابل، ينصح بالحذر لمن يعانون من الفشل الكلوي: إن تناول كميات كبيرة يمكن أن يسبب زيادة في مستويات البوتاسيوم في الدم، وهذا يمكن أن يسبب اضطرابات في القلب والكلى.

8.الهليون

تأثيره المدر للبول يرجع إلى قلة الصوديوم واحتوائه على البوتاسيوم.

بالإضافة إلى أنه غني بالسابونين، وهي المواد التي تزيد من الدورة الدموية في الكلى.

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إنها مفيدة بشكل جيد عندما يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم أو احتباس السوائل. وفي حالة اضطرابات الكلى، يجب تناولها باعتدال.

9.ملفوف كرنب

يحتوي على الكثير من الألياف، والتي إلى جانب غناها بالبوتاسيوم وقلة الصوديوم، يجعلها من الاغذية الموصى بها بشدة، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو احتباس السوائل أو ارتفاع الكوليسترول أو الإمساك.

وقد ثبت أن مركبات الكبريت لها تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ومضاد للأورام.