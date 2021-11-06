4 أسباب تؤدي لحدوث التعرق الليلي وكيفية التخلص منه

نشر موقع “انسايدر” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن 4 أسباب شائعة لمن يعانون التعرق الليلي، ومتى يجب زيارة الطبيب.

فهل سبق لك أن استيقظت في منتصف الليل وأنت تتصبب عرقًا؟ إذن فأنت واحد من بين العديد من الأشخاص الذين يعانون من التعرق الليلي أو فرط التعرق أثناء النوم.

في الواقع، لا يرتبط التعرق الليلي بمحيطك، كما لو كانت غرفتك شديدة الحرارة. بدلاََ من ذلك، عادة ما تكون ناجمة عن التقلبات الهرمونية في الجسم أو بسبب الآثار الجانبية للأدوية.

في كل الأحوال، يمكن أن يكون لكل هذه العوامل تأثير كبيرا على نومك. وغالبًا ما يوقظك التعرق الليلي، وقد تضطر إلى تغيير ملابسك أو ملاءاتك من أجل العودة إلى النوم بشكل مريح.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول الأسباب الشائعة للتعرق الليلي ومتى يجب زيارة الطبيب:

1. سن اليأس

غالبًا ما يرتبط التعرق الليلي بالتقلبات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث وما قبله انقطاع الطمث.

وأكثر من 80٪ من النساء في فترة ما حول انقطاع الطمث وأثنائها يعانين من الهبات الساخنة – أو شعور مفاجئ وقوي بالدفء. وعندما يحدث هذا في الليل، يمكن أن يسبب التعرق الليلي.

يحدث انقطاع الطمث بعد مرور 12 شهرًا على آخر دورة شهرية للمرأة، وعادة ما تكون بين سن 45 و 55 عامًا.

وتحدث فترة ما قبل انقطاع الطمث خلال 7 إلى 14 عامًا من انتهاء دورات الحيض.

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على وجه التحديد، يرتبط الانخفاض في هرمون الاستروجين، الذي يحدث أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث، بالتعرق الليلي لأنه يؤثر على تنظيم درجة حرارة الجسم.

وفي هذا السياق، تقول سوما ماندال وهي طبيبة معتمدة من مجلس الإدارة في مجموعة ساميت ميديكال، في بيركلي هايتس، نيو جيرسي “تتعرض النساء لمزيد من التعرق الليلي المرتبط بالتغيرات الهرمونية أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث وفترة انقطاع الطمث”.

في الواقع، إن التعرق الليلي أثناء انقطاع الطمث ليس مشكلة، لكنه قد يكون غير مريح.

فإذا كنتِ تعانين من تعرق ليلي أثناء انقطاع الطمث، فتحدثي إلى أطبائكِ حول علاج الأعراض بالأدوية التي تساعد على استبدال الإستروجين.

2. الاضطرابات الهرمونية

يمكن أن تجعل الاضطرابات الهرمونية من الصعب على جسمك تنظيم درجة حرارته الطبيعية، مما قد يسبب التعرق الليلي.

يتم تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال منطقة ما تحت المهاد، وهي منطقة في الدماغ تنتج الهرمونات.

وعندما تكون هرموناتك غير متوازنة، فهذا يعني أحيانًا أن منطقة ما تحت المهاد غير قادرة على تنظيم درجة الحرارة بشكل صحيح.

وتشمل الاضطرابات الهرمونية التي يمكن أن تؤثر على درجة حرارة الجسم وتسبب التعرق الليلي ما يلي:

فرط نشاط الغدة الدرقية: تؤدي هذه الحالة إلى زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى زيادة التعرق، بما في ذلك التعرق الليلي.

ورم القواتم: هذا ورم في الغدة الكظرية مما يجعلها تفرز الكثير من الهرمونات. ويمكن أن تشمل الأعراض التعرق الليلي وارتفاع معدل ضربات القلب.

متلازمة السرطانات: هو مرض نادر مرتبط بأورام في جهاز الغدد الصماء. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج الناقل العصبي السيروتونين .وأحد الأعراض هو التعرق الزائد.

إذا كنت تعاني من أعراض أخرى لاختلال التوازن الهرموني، مثل تغيرات الوزن أو الصداع، فتحدث مع طبيبك حول هذه الأعراض.

3.العدوى

إذا كنت مريضًا بعدوى فيروسية أو بكتيرية، فإن جسمك يرفع درجة حرارته الداخلية لمحاربة العدوى، وهو ما يسبب الحمى.

يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في درجة حرارة الجسم إلى التعرق – والتعرق الليلي من الأعراض الشائعة المرتبطة بالحمى.

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وفي هذا الإطار، تقول ماندال: “يمكن أن تسبب العدوى المختلفة مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل وداء كريات الدم البيضاء المعدية التعـرق الليلي”.

وتابعت قولها “يمكن لهذه الحالات أن تنتج مواد كيميائية تسمى السيتوكينات التي تقاوم العدوى وتسبب الحمى والتعرق الليلي.”

وإذا كنت تعاني من الحمى بالإضافة إلى التعـرق الليلي، فقد ترغب في مراجعة طبيبك لمعرفة نوع العدوى التي تعاني منها.

4. الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأدوية التعـرق الليلي، بما في ذلك مضادات الاكتئاب أو القلق.

وقد وجدت دراسة أُجريت عام 2018 مفادها أن 14٪ من الأشخاص الذين يتناولون مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) يعانون من التعرق المفرط والتعرق الليلي.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن هذه الأدوية من المحتمل أن تؤثر على مناطق الدماغ التي تنتج الهرمونات والتي تساعد في التحكم في درجة الحرارة والتعرق.

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كما تشمل الأدوية الأخرى التي قد تسبب التعـرق الليلي ما يلي: أدوية التريبتان للصداع النصفي مثل Relpax أو Frova، أدوية منع الهرمونات مثل أريميديكس أو فيمارا، أدوية السكري مثل الميتفورمين أو الأنسولين (إذا كنت تتناول هذه الأدوية، فافحص نسبة السكر في الدم للتأكد من أنها ليست منخفضة جدًا وتتسبب في التعرق الليلي).

وإذا كانت أدويتك تسبب التعـرق الليلي، يمكنك محاولة النوم بملابس خفيفة أو الحفاظ على برودة الغرفة. أما إذا استمر التعـرق الليلي في مقاطعة نومك، يجب أن تتحدث مع طبيبك حول مخاوفك.

متى يجب القلق بشأن التعرق الليلي؟

وفقًا لماندال، مشكلة التعـرق الليلي لا تمثل مصدر قلق. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أعراض، فقد يشير تعرقك الليلي إلى مشكلة أكبر قائلة في هذا السياق “إذا كان التعرق الليلي مصحوبا بالحمى، فقدان الوزن أو توعكًا عامًا أو تغيرًا في الشهية، فقد حان الوقت لاستشارة الطبيب.

قد يكون التعـرق الليلي ناتجًا عن عدد من الأسباب بما في ذلك انقطاع الطمث والاضطرابات الهرمونية والعدوى والآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل أدوية الصداع النصفي وأدوية منع الهرمونات.

فلا داعي للقلق إذا كنت تعاني من وقت لآخر من التعـرق الليلي، ولكن يجب أن تزور طبيبك إذا كان مصحوبًا بأعراض على الحمى أو فقدان الوزن أو تغيرات في الشهية.