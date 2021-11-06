مانشستر سيتي يهزم اليونايتد في قمة ديربي الدوري الإنجليزي(شاهد)

تغلب فريق مانشستر سيتي على المستضيف مانشستر يونايتد .بهدفين نظيفين دون رد، في مباراة قمة منافسات الجولة ال11 من الدوري الإنجليزي على أرض ملعب ” أولد ترافورد”.

هدفي مانشستر سيتي في شباك اليونايتد

وأحرز فريق مانشستر سيتي الهدف الأول داخل شباك مانشستر يونايتد. في الدقيقة ال7 .بطريق الخطأ ارتكبه مدافع الشياطين الحمر إريك بايلي وسجله في شباك مرمى فريقه.

ومع نهاية الشوط الأول سجل فريق مانشستر سيتي الهدف الثاني في لقاء الديربي عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا، لينتهي اللقاء المثير بين كلا الفريقين بفوز فريق مانشستر سيتي ” السماوي” بهدفين نظيفين دون مقابل.

وشهد اللقاء السيطرة والقوة لفريق الضيف مانشستر سيتي، على عكس صاحب الأرض. مانشستر يونايتد الذي قدم الأداء المتواضع مع إهداره العديد من الفرص القليلة في الوصول إلى شباك الفريق السماوي في مباراة القمة بين المنافسين.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ولعب المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف .مانشستر يونايتد، فقد تواجد في حراسة المرمى ستيفين.

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وفي خط الدفاع جاء كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: جوندوان، إيلكاي غوندوغان، جاك غريليش، وفي هجوم الفريق اعتمد على الثلاثي، فيران توريس، فيل فودين، برناردو سيلفا.

تشكيلة مانشستر يونايتد

ودخل المدرب النرويجي” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف مانشستر سيتي، فقد كان في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، أما في خط الوسط تواجد كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، جيسي لينغارد، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، أنتوني مارسيال، كريستيانو رونالدو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ورفع فريق مانشستر سيتي بعد فوزه على جاره مانشستر سيتي في ديربي الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، كما وتجمد فريق مانشستر يونايتد رصيد عند 17 نقطة في المركز الخامس خلال منافسات الموسم الجاري.