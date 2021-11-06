تفاصيل إصابة نجم فريق الأهلي المصري بدر بانون

تعرض مدافع فريق الأهلي بدر بانون لإصابة في مباراة القمة لفريقه أمام غريمه التقليدي الزمالك .في منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في مباراة جمعت كلا المنافسين على أرض ملعب ” استاد القاهرة” الدولي.

بدر بانون وتفاصيل الإصابة

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن النجم المغربي بدر بانون مدافع فريق الأهلي، سيجري أشعة لتحديد حجم إصابته والتحديد على إثرها مدة الغياب عن صفوف فريق المارد الأحمر، بعد شكوى اللاعب. من آلام في العضلة الخلفية، حيث خرج على إثرها خارج أرضة الملعب خلال مباراة فريق الأهلي أمام منافسه الزمالك في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري.

إصابة بدر بانون شد في العضلة الخلفية، وإصابة أيمن أشرف شد في العضلة الأمامية، هيعملوا أشاعة النهاردة وهيتحدد فترة الغياب والفريق أجازة ٥ أيام وفيه أجندة دولية ان شاء الله يكونوا موجودين قبل عودة الدوري من تاني بعد 12 يوم pic.twitter.com/GHwwccRDZl — Hajar Salah (@Hajar_Salah0) November 6, 2021

وبينت، الفحوصات الأولية بأن إصابة المغربي بانون ناتج على إجهاد. في العضلة الخلفية، إلا أن الفريق الطبي قر إجراء الأشعة للاعب من أجل التأكد من عدم وجود أي تمزق في منطقة الإصابة ولتحديد مدة غيابه عن الفريق.

التوقف الدولي

كما ومنح الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري راحة خمسة أيام لفريق الأهلي، بعد انتهاء مباراة الزمالك ” البيضاوي”، بقرار من المدرب موسيماني .مستغلاً بذلك فترة التوقف الدولي، حيث من المقرر أن يواجه .منتخب مصر لقاء أمام أنغولا والغابون في إطار التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

إصابة بدر بانون شد في العضلة الخلفية

وإصابة ايمن اشرف شد في العضلة الامامية، حيعملوا اشاعة اليوم وحيتحدد فترة الغياب والفريق أجازة

5 ايام وجاي علينا اجندات دولية ومنتخبات، أن شآءالله تكون سليمة ويرجعوا قبل استئناف الدوري ويكون جاهزين.

🦅❤🙏 pic.twitter.com/lIKdEP3T3h — 🦅🏅‏أبناء القلعه الحمراء 🏅🦅 (@AlAhly2023) November 6, 2021

فيما لم يلتحق لاعب فريق الأهلي المصري أيمن أشرف إلى صفوف المنتخب الوطني. ” الفراعنة”، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية في مباراة القمة أمام منافسه فريق الزمالك في الدوري المصري.

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ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي على صدارة قائمة جدول ترتيب الدوري المصري .برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق بيراميدز بنفس النقاط في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث آتى فريق غزل المحلة برصيد 7 نقاط، كما وجاء فريق البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويليه فريق الزمالك متساويًا بنفس النقاط، بينما جاء فريق سموحة في سادس الترتيب .برصيد 5 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق سيراميكا كليوباترا بنفس النقاط.

أما في المركز الثامن جاء فريق مصر المقاصة برصيد 4 نقاط، متساويًا على الترتيب فريق المقاولون .وفيوتشر والجونة والاتحاد السكندري بنفس النقاط.

وفي المرز الثالث عشر آتى فريق المصري البورسعيدي برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق إنبي. في المركز الرابع عشر، لكن جاء فريق طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

كما وجاء فريق فاركو وشارك والإسماعيلي في أنى جدول الترتيب. دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.