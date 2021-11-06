تسريبات صحفية تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2021

كشفت تقارير صحيفة يوم أمس الجمعة، بأن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا سيتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2021.

ميسي وجائزة الكرة الذهبية

وأفادت شبكة “RTP” البرتغالية، أن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. الشهيرة التي تقوم بمنح تلك الجائزة ” الكرة الذهبية” لأفضل لاعب رياضي في عالم رياضة كرة القدم كل عام، قد تواصلت مع ليونيل ميسي. وأبلغته بأنه هو المتوج بالجائزة لهذا العام.

فيما لم تنفي المجلة الفرنسية صحة تلك الأنباء ومدى مصداقيتها، كما أنه في حال تتويج النجم الأرجنتيني ميسي ستكون الكرة الذهبية السابعة في مسيرته الكروية، فقد سبق وأن توج بها في عام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، كما وينفرد برقم قياسي جديد. في حال تتويجه بتلك الجائزة.

Messi é o vencedor da Bola de Ouro 2021 – Desporto, RTP Notícias https://t.co/GvshQhc59a — RTPNotícias (@RTPNoticias) November 5, 2021

كما ويأتي في المنافسة والأكثر تتويجًا في المركز الثاني النجم البرتغالي. كريستاينو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ” الشياطين الحمر”، الذي حصل عليها في خمس مرات في عام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

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موعد إعلان جائزة الكرة الذهبية

كما وسيقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2021، في ال29 من شهر نوفمبر من الشهر الجاري. في العاصمة الفرنسية ” باريس” للإعلان رسميًا عن المتوج بجائزة الكرة الذهبية في رياضة كرة القدم وتسليمه تلك الجائزة.

وقامت المجلة الفرنسية باختيار 30 مرشحًا للمنافسة على التتويج. على جائزة الكرة الذهبية 2021، كما وبعدما تم إلغائها العام الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا ” كوفيد 19″ الذي انتشر في أرجاء دول العالم، كما وتم اختيارهم بناء على أصوات 180 صحفيًا. متخصص في مجال رياضة كرة القدم من جميع أرجاء دول العالم.

🚨 BREAKING: Lionel Messi has been informed by the editorial staff of France Football that he is the winner of the #BallonDor2021 ! 😱 Messi will receive his 7th #BallonDor on November 29 at the Théâtre du Châtelet, in Paris. 🐐 pic.twitter.com/ImF1q2Y7gf — FutbolBible (@FutbolBible) November 5, 2021

كما وقامت المجلة بترشيح 20 لاعبة للمنافسة على جائزة أفضل لاعبة، وكذلك 10 مرشحين لجائزة كوبا التي يتم منحها لأفضل لاعب صاعد تحت سن 21 عامًا، و10 مرشحين من أجل المنافسة على جائزة” ياشين” .كأفضل حارس مرمى كرة قدم في العالم لهذا العام.

ومن الجدير بالذكر، أن من أبرز المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية. لهذا العام برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي، محمد صلاح.

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