تسريبات صحفية تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2021

كشفت تقارير صحيفة يوم أمس الجمعة، بأن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا سيتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2021.

وأفادت شبكة “RTP” البرتغالية، أن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. الشهيرة التي تقوم بمنح تلك الجائزة ” الكرة الذهبية” لأفضل لاعب رياضي في عالم رياضة كرة القدم كل عام، قد تواصلت مع ليونيل ميسي. وأبلغته بأنه هو المتوج بالجائزة لهذا العام.

فيما لم تنفي المجلة الفرنسية صحة تلك الأنباء ومدى مصداقيتها، كما أنه في حال تتويج النجم الأرجنتيني ميسي ستكون الكرة الذهبية السابعة في مسيرته الكروية، فقد سبق وأن توج بها في عام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، كما وينفرد برقم قياسي جديد. في حال تتويجه بتلك الجائزة.

كما ويأتي في المنافسة والأكثر تتويجًا في المركز الثاني النجم البرتغالي. كريستاينو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ” الشياطين الحمر”، الذي حصل عليها في خمس مرات في عام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

كما وسيقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2021، في ال29 من شهر نوفمبر من الشهر الجاري. في العاصمة الفرنسية ” باريس” للإعلان رسميًا عن المتوج بجائزة الكرة الذهبية في رياضة كرة القدم وتسليمه تلك الجائزة.

وقامت المجلة الفرنسية باختيار 30 مرشحًا للمنافسة على التتويج. على جائزة الكرة الذهبية 2021، كما وبعدما تم إلغائها العام الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا ” كوفيد 19″ الذي انتشر في أرجاء دول العالم، كما وتم اختيارهم بناء على أصوات 180 صحفيًا. متخصص في مجال رياضة كرة القدم من جميع أرجاء دول العالم.

