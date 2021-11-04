منزل ليونيل ميسي في ميامي الأمريكية معروض للبيع
منزل ليونيل ميسي في ميامي الأمريكية معروض للبيع
Imageرياضة

منزل ليونيل ميسي الفاخر معروض للبيع وهذا ثمنه (صور)

كتب فارس أبو شيحة
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كشفت وسائل إعلام إسبانية عن قرار النجم الأرجنتيني. ليونيل ميسي 34 عامًا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان بيع منزله الفاخر الواقع في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أقل من عام على شرائه.

 ميسي وبيع المنزل

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد اشترى منزل فاخرًا في مدينة ميامي في شهر. إبريل الماضي مقابل 7.3 مليون دولار.

وبينت، أن منزل البرغوث الأرجنتيني. يضم 4 غرف نوم و4 حمامات، كما أن مساحة منزله تبلغ نحو 2100 أقدام مربعة، مع تواجد شرفة ذات إطلالة خلابة.

كما وربطت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، حينما اشترى ميسي المنزل الفاخر، باحتمال الرحيل. عن ناديه السابق برشلونة واللعب في صفوف نادي انتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم آنذاك.

كما وأردفت الصحيفة، ” ليونيل ميسي قرر بيع ذلك المنزل الفاخر .في ميامي بمبلغ 7.8 مليون دولار أمريكي”، ويمتلك الأرجنتيني عقار آخر في مدينة ميامي، كان قد اشتراه اللاعب في عام 2019 مقابل 5 ملايين دولار أمريكي.

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من جانب أخر، فقد غاب ليونيل ميسي. عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام منافسه أر بي لابيريغ الألماني بسبب الإصابة، في منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

كما وتأهل فريق باريس سان جيرمان رغم التعادل أمام لابيريغ الألماني إلى الدور ال16. من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان على قائمة الدوري الفرنسي “الليغ” برصيد 31 نقطة، كما ويليه فريق نيس في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

أما في ثالث الترتيب آتى فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 22 نقطة، وآتى فريق لنس الفرنسي. في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، كما وجاء فريق رين الفرنسي .برصيد 19 نقطة، متساويًا بذلك فريق أولمبيك ليون بنفس الرصيد من النقاط.

وآتى فريق ستراسبورغ في المركز السابع برصيد 17 نقطة، مع فريق أنجيه ونانت وموناكو على الترتيب بنفس الرصيد خلال منافسات الموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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