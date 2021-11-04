ملابس ورقص شمس الكويتية بالبوليفارد أمام الرجال يثير الجدل! (فيديو)

أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً بين الناشطين برقصتها في حفلها بالبوليفارد في موسم الرياض الذي تقوم عليه هيئة الترفيه السعودية .

رقص شمس الكويتية

وظهرت شمس الكويتية بفيديو متداول وهي ترتدي فستاناً أسوداً طويل، بأكمام شفافة.

وما لفت الأنظار، نقشة رأس النمر على الفستان من الأمام والخلف.

وبدأت شمس أداء رقصة خليجية بحماس، وحركت جسدها بطريقة أثارت الجدل خاصة أنها أمام مجموعة من الرجال ضمن الفرقة الموسيقية.

مغردون يسخرون

ومما جاء في التعليقات على قصة شمس الكويتية: (راحت هيبة النمر وهي حاطته بمؤخرتها).

وعلق آخر ساخراً: (واضح على النمر حزين وقافله معه).

بينما ألقى ناشط باللوم على تركي آل الشيخ بطريقة غير مباشرة، معقباً: (الله يسامح الي دعاها بس).

وفسر آخر حركات شمس بمحاولة التغطية على صوتها، وكتب: (تغطي على صوتها نشاز برقصها وحركاتها وليته نفع).

ووافقه آخر الرأي: (لا منطق لا صوت لا رقص لا لبس تشوه بصري).

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وانتقد ناشط جميع الفنانين في موسم الرياض وكتب: (موسمنا مركز على حثالة الفنانين).

رقصة عراقية

وسبق أن تصدّرت شمس​ الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول فيديو لها وهي تؤدي رقصة عراقية.

وفي حفلة الفنانة الكويتية في العراق​ ضمن فعاليات ​مهرجان بابل الدولي​، توجهت شمس للفرقة الموسيقية بأن يعزفوا لها، قائلة: (معزوفة).

ورقصت شمس على أنغامها وهي على المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

رقص وحركات غير طبيعية

هذا وقد تداول ناشطون فيديو لمشاهد صادمة من حفل شمس أمس.

وظهر بالفيديو، فتاة ترتدي عباءة وحجاب ونقاب أيضاً، وهي ترقص وسط مجموعة من الشبان.

وفي مشهد آخر، تظهر مجموعة فتيات يرقصن بنفس الطريقة أمام الجميع، وشباب يتحرشون بهن.

كما ظهر مجموعة شبان يتصرفون بطريقة غير طبيعية، مما جعل الناشطين يرجحون أنهم مخمورين.

حفل محمد رمضان

وليست المشاهد الأولى التي يتداولها الناشطون، فهناك مشاهد وصفت بالصّادمة من حفل الفنان المصري محمد رمضان في البوليفارد.

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وأظهرت بعضُ المشاهد، اختلاطاً بين شبان وفتيات، ورقص البعض منهم على انغام الأغاني التي كان يؤديها محمد رمضان على المسرح.

كما بينت مشاهدُ اخرى، لحظة حمل فتاة بملابس مكشوفة على أكتاف شاب بين الحشود الكبيرة التي حضرت الحفل.

بينما ظهرت فتيات يرتدين عباءات، مكشوفات الرأس، وسط الشبان

وأثارت هذه المقاطع انتقاداتٍ حادة للجهات السعودية المسؤولة عن تنظيم الحفلات الفنية الراقصة في السعودية .

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