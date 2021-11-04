السد القطري يحسم موقفه من رحيل تشافي إلى برشلونة

قال المدير التنفيذي لنادي السد القطري تركي العلي، بأن النادي لا يزال متمسك بالمدرب .الإسباني تشافي هيرنانديز، بعد زيارة وفد من إدارة فريق برشلونة من أجل التفاوض مع إدارة السد للحصول على خدمات المدرب ليكون خليفًا للمدرب المقال الهولندي رونالد كومان.

برشلونة والمفاوضات مع السد القطري

وقد ضم الوفد من إدارة برشلونة الذي يقوم بزيارة العاصمة القطرية الدوحة، نائب رئيس برشلونة رافا .يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني في إطار إجراء مفاوضات مع إدارة السد القطري للتعاقد مع مدرب الفريق تشافي ليكون مدربًا للفريق الكتالوني الإسباني.

تركي العلي المدير التنفيذي لنادي #السد : نرحب بزيارة الوفد الإداري من نادي #برشلونة الاسباني وهي محل تقدير واحترام.#السد #قطر pic.twitter.com/0S1YD2aVL0 — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 3, 2021

لكن ما زال إدارة السد القطري متمسكة في بقاء المدرب الإسباني .تشافي هيرنانديز، فقد نشر نادي السد القطري عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” توتير” نقلاً عن المدير التنفيذي لنادي السد تركي العلي، ” موقف النادي كان واضح منذ البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نستغني عنه في هذا الوقت الحساس من الموسم”.

وبين العلي، ” نحن نرحب بالوفد الإداري من نادي برشلونة الإسباني، فهو محل تقدير واحترام”.

برشلونة ولابورتا

من جانبه قال نائب رئيس برشلونة يوستي في تصريح صحفي له، ” إن عدم حضور رئيس النادي. خوان لابورتا إلى الدوحة لا تمثل مشكلة لنادي السد واصفًا العلاقة بين الناديين بالممتازة، ومشيد بحرص إدارة السد. على استقبال وفد برشلونة في مطار حمد الدولي”.

#فيديو يظهر فيه #تشافي وهو يودع لاعبي السد القطري بعد نهاية المباراة في اشارة الى احتمالية رحيله الى نادي #برشلونة pic.twitter.com/s7PVErZUrX — هاشتاقات (@Q8Hashtagat) November 4, 2021

وبين يوستي، ” سيكون هناك اجتماع مع إدارة السد القطري .من أجل البحث معه بشأن التعاقد مع المدرب الإسباني تشافي والحصول على خدماته”.

الرغبة في الرحيل

وفي ذات السياق، صرح المدرب تشافي هيرنانديز يوم أمس الأربعاء في أعقاب زيادة. وفد من إدارة فريق برشلونة إلى الدوحة قائلاً: ” أتحدث مع برشلونة منذ أيام وكل شيء جاهز، المدرب الذي سيذهب إلى برشلونة ليس بالضرورة أن يكون المخلص، وعليه أن يعيد الروح الإيجابية للفريق”.

وأضاف تشافي، ” أنا متحمس من أجل العودة، وأتمنى أن يحدث ذلك وسيكون ذلك أمر مدهش، والحديث مع لاعبيني وتوديعهم كان أمر عاطفي، لأنني لا أدري ماذا سوف يحدث، لكنني متفائل؟”، وأردف بقوله، ” الأجواء جيدة وأنا متفائل، وأرغب في العودة. إلى المنزل”.

وقد نشأ المدرب تشافي وترعرع في صفوف فريق برشلونة منذ نعومة أظافره، وحمل قميصه في 17 موسمًا، كما ووصل عدد مشاركته مع الفريق الكتالوني إلى أكثر من 750 مباراة، قبل الرحيل عن برشلونة والذهاب إلى قطر من بوابة السد القطري عام 2015.

كما ولعب في صفوف السد القطري لمدة أربعة مواسم كلاعب، ليشرف تشافي بعدها على تدريب الفريق الذي توج معه بلقب الدوري القطري الموسم المنصرم، وكذلك لقب كأس الأمير في أخر عامين 2019-2020.