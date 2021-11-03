مودل روز تثير الجدل بأزياء “الشيطان” الجريئة وتحذر جمهورها!

أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، جدلاً بأحدث إطلالة لها في عيد الهالوين.

مودل روز في الهالوين

ونشرت مودل روز صورها عبر (انستجرام)، والتي ارتدت بها زي (الشيطان).

وظهرت روز بفستان أحمر قصير أوف شولدر، عاري الصدر.

ونسقت عارضة الأزياء السعودية إطلالاتها بحذاء طويل أحمر أيضاً، وارتدت شعراً مستعاراً باللون الأحمر.

واستكملت روز الإطلالة بوضع قرون الشيطان على رأسها.

وعقبت روز على الصور بتعليق: (“انا ملاك بنسبة 99%.. لكن انتبه من الـ1%”.).

متابعون: لا تختلفين عن الشيطان

وتعرضت روز للهجوم من متابعيها، وجاء في تعليقاتهم: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).

وسخر آخر معقباً: (استعجلتي بتلاقيه صاف عندك).

وكتبت ناشطة: (انتي شكلك يخوف من غير اللي انتي عملاه ف نفسك دا).

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وشبهها آخر بالشيطان فعلاً: (مابتفرقي شي عن الشيطان).

ووجه متابع نصيحة لمودل روز قال فيها: (استرى ‪جسمك قبل ماالكفن يسترك ).

جاسمين والبساط السحري

وكانت روز قد أثارت ضجة بجرأتها في الهالوين قبل أيام.

حيث تنكرت مودل روز بشخصية ديزني الشهيرة (جاسمين)، في فيلم (علاء الدين).

وظهرت روز بفستان جاسمين الأزرق، شبه العاري، والذي يغطي فقط المناطق الحساسة في جسدها.

بينما كان باقي جسد عارضة الأزياء السعودية، مكشوفاً تماماً.

انتقادات لجرأة مودل روز

ونشرت مودل روز الصور عبر حسابها على (انستجرام)، معقبة: (اصطحبني في رحلة على البساط السحري).

وعلى الرغم من أن روز أصبحت جريئة في ملابسها مؤخراً، إلا أن متابعيها لم يعتادوا على الأمر وتعرضت للهجوم مجدداً.

نقطة ضعف

وفي سياق آخر، خرجت مودل روز عن صمتها، وردت على اتهامات زوجها لها بالسرقة والتعاطي.

وانهارت مودل روز في لقاء مع الإعلامي أنس بوخش عند سؤالها عن الانفصال.

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وقالت روز: (من أولها تبغي تصيحني، ما أبغى أصيح بها اللقاء، أصعب شي في الحياة إن الشخص اللي يعرف نقطة ضعفك ويحاربك).

وأشارت روز إلى أن زوجها يعلم جيداً أنها لا يمكن أن تتعاطى المخدرات وتشرب الكحول.

وأكدت روز أنها لم تقم بسرقة زوجها كما ادعى الأخير، مشيرة إلى أنها كانت تصرف عليه لمدة 5 سنوات.

قانون أمريكا في الطلاق!

وتابعت: (الدليل إنه مُصر على رفع دعوى الطلاق في المحاكم الأمريكية والتي تجبر الطرف الأغنى على إعطاء نصف ممتلكاته للطرف الثاني).

وأشارت روز إلى أنها التزمت الصمت لأن الرد ليس وقته، مضيفة: (راح يجي يوم الناس لو فكرت تفهم لوحدها).

وتابعت: (لما قررت أنفصل عنه، ما حبيت أتركه بدون شيء، فقدمت له مبلغ مالي ودفعت أقساط سيارته).

وكشفت روز أنها رفعت قضية خلع في المحاكم السعودية وانها بإنتظار الحكم.

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