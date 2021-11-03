مستثمر قطري يطلب يد رهف القحطاني “وذ نكهة” وهكذا جاء الرد (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إن مسثمر قطري، تقدم فيه لخطبة المدونة السعودية رهف القحطاني المعروف بــ”وذ نكهة”.

السكوت علامة الرضا

وتظهر رهف وذ نكهة بالفيديو أثناء تواجدها في موسم الرياض، وهي تجلس في أحد أركان الحفل.

وجاء المستثمر القطري أمامها قائلاً: (بتقدملك خلاص ابغى أخطبك خلاص.. أحلى ما في المواضيع هذه أن السكوت علامة الرضا).

لتخرج رهف وذ نكهة عن صمتها وترد: (لالالا).

ونشر المستثمر القطري الفيديو بنفسه عبر مواقع التواصل، معقباً: (خطيبتي الجديدة).

رهف القحطاني في الرياض

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تجمهر الشباب حول رهف القحطاني في مكان عام بالرياض.

وظهرت رهف وذ نكهة بالفيديو وهي تلتقط صور سيلفي مع بعض الأشخاص.

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والتقط أشخاص آخرون صوراً أثناء تجول رهف بأحد الأماكن العامة وسط ترحيب المتواجدين الذين رددوا: (هوى، ووذ نكهة، نورتي الرياض).

ووصلت رهف القحطاني إلى الرياض قبل أيام وسط حراسة شخصية لمنع التجمهر حولها.

انتحار وذ نكهة

وقبل أسبوع، تصدر خبر انتحار المدونة السعودية رهف القحطاني المعروف بــ”وذ نكهة”، التريند في المملكة.

وتحت وسم #انتحار_وذ_نكهة، غرد أكثر من 6 آلاف ناشط متسائلين عن حقيقة إنهاء رهف وذ نكهة حياتها.

بينما اتهم آخرون رهف القحطاني، بشراء الوسم ورفعه عن طريق أحد الحسابات، للوصول لأكبر عدد من المتابعين.

وبتتبع (وطن) حينها للتغريدات عبر الوسم، لا يوجد سوى إعلانات تجارية وطلب مساعدات، وبعض التعليقات حول رهف.

وعادةً ما تلجأ كتائب الذباب الإلكتروني السعودي الى محاولة حرف انظار السعوديين عن قضية معينة، برفع هاشتاغات غير حقيقية.

وهذا يتزامن مع المعلومات الخطيرة التي كشفها سعد الجبري المستشار الأمني السعودي السابق، مع برنامج “60 دقيقة“، على قناة CBS الإخبارية الأمريكية.

رهف وذ نكهة تهدد!

وفي سياق آخر، أعلنت رهف القحطاني تثبيت كلمة (وذ نكهة)، في السجل التجاري بالسعودية.

وقالت بفيديو عبر (سناب شات)، إن ذلك يمنحها الحق في مقاضاة أي شخص أو جهة تستخدم هذه الكلمة دون الحصول على موافقة منها أو من مدير أعمالها.

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كما تابعت: (أنا ثبت الاسم تجاريًا “وذ نكهة” باسمي أنا).

وزادت: (أي مشروب أو كوفي أو أي شيء يخص وذ نكهه باسمي أنا وأي شخص يبي (يريد) يفتح يتواصل مع مدير أعمالي، ويرجع لي أنا بعدين يقرر يفتح الدنيا مو فوضى).

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