ما قصّة النفق السري المؤدي لمقر إقامة السفير الفرنسي بتونس!؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بموجة جدل، عقب نشر السلطات الأمنية بيانا يفيد بالعثور على نفق سري بعد مداهمة أحد المنازل، ويؤدي مسار هذا النفق إلى مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس.

نفق سري أسفل مقر إقامة سفير فرنسا

ويشار إلى سفير فرنسا لدى تونس هو السيد “André Parant”، والذي سلم يوم 14 أكتوبر 2020، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، نسخة من أوراق اعتماده.

وزارة الداخلية في #تونس تؤكد اكتشاف "أشغال حفر نفق" في منزل يتردد عليه "شخص معروف بالتطرف" قرب إقامة السفير الفرنسي. pic.twitter.com/A4ErDei2M8 — Alaeddine Zaatour علاء زعتور (@alazaatour) November 3, 2021

وأول ما نشر خبر النفق السري كانت القناة التاسعة التونسية أمس.

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ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن المصالح الأمنية بتونس، اكتشفت وجود نفق بطول حوالي 300 مترا يؤدي إلى مقر إقامة سفير فرنسا بتونس بالمرسى.

وأضافت المصادر ذاتها أن النفق الذي تم الكشف عنه مساء أمس، وسط تكتم شديد من المصالح الأمنية، تم حفره في وقت قريب ولم يتم التعرف إلى حد الآن عن الأغراض الكامنة وراءه.

بناءً على معلومات وردت على المصالح الأمنيّة بخصوص وجود #نشاط_مشبوه بأحد المنازل بضاحية #المرسى في ضاحية إقامة #السّفير_الفرنسي ب #تونس. وإتضح أن من بين الأشخاص المتردّدين على المنزل شخص معروف بالتطرّف، على الإثر تمّت مداهمة المنزل واتضح وجود أشغال حفر #نفق. — GÉNÉRAL⚔🇹🇳 (@Haykel7) November 3, 2021

بيان وزارة الداخلية

من جانبها وبعد الضجة الكبيرة قالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان تناقتله وسائل الإعلام: “وردت معلومات للمصالح (الأجهزة) الأمنيّة بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في ضاحية إقامة السّفير الفرنسي بتونس”.

وأضاف البيان أنه “بمزيد التحرّي، اتضح أن من بين الأشخاص المتردّدين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرّف (دون تسميته).”

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وأوضح البيان أنه على الإثر تمّت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العموميّة واتضح وجود أشغال حفر نفق.

هذا وتم تكليف مصالح الإدارة العامّة للحرس الوطني ـ وفق البيان ـ لإجراء التحقيقات والمعينات الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العموميّة.

ولفت البيان إلى أن موضوع هذا النفق يحظى بمتابعة من أعلى مستوى، دون كشف مزيد من التفاصيل.

كما لم يوضح البيان أيضا الجهة التي تقف خلف حفر النفق، إلا أن السلطات أعلنت في الأشهر والسنوات الماضية، ضبط خلايا إرهابية.

وكان آخرها الإعلان الخميس الماضي، عن كشف خلية تنشط بين ولايتي الكاف (شمال غرب) وتوزر (جنوب) تعمل في مجال استقطاب العناصر النسائية لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي.

تنقيب عن آثار أم ماذا؟

من جهتها نقلت إذاعة “موزاييك” التونسية عن مصادر أمنية، أن اكتشاف النفق تم إثر إجلاء السلطات بجهة المرسى وبقرار قضائي لعائلات كانت تقطن بمنزل شاسع المساحة قرب مكان الحادثة.

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ووفقا للمصادر ذاتها التي نقلت عنها الإذاعة فإنه بعد إخراج تلك العائلات تم اكتشاف حفرة على قطر واسع فتوجهت الأبحاث في مرحلة أولى إلى أن الأمر يتعلق بحفريات بحثا عن الكنوز.

إلا أنه وبتقدم الأبحاث تفاجأ المحققون بطول النفق وامتداده تحديدا على مسافة 270 مترا وينتهي إلى مكان غير بعيد عن مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس.

كما ذكر ناشطون تونسيون أن رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن، انتقلت لمقر إقامة السفير الفرنسي وسط تعزيزات أمنية كبرى. بعد الأنباء عن اكتشاف نفق سري يؤدي إلى مقر إقامته.

رئيسة الحكومة تتنقل لمقر إقامة السفير الفرنسي وسط تعزيزات أمنية كبرى بعد الانباء عن اكتشاف نفق سري يؤدي الي مقر أقامة السفير الفرنسي بتونس — أحوال تونس (@AhwalTunisiaNow) November 3, 2021

ردود أفعال

وأحدث خبر النفق السري أسفل مقر إقامة سفير فرنسا بتونس موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.

بعد فضيحة نفق وبيان هذا ههه موضوع متابعة من أعلى مستوى..

فهمونا في حاجة بركة ضاحية لمقيم لعام !!!!!#يسقط_الانقلاب_في_تونس #مواطنون_ضد_الانقلاب pic.twitter.com/l1QiPYZJOS — كافور الأخشيدي (@NZaccha) November 3, 2021

وكتب أحد النشطاء مستنكرا:”مسخرة ‘نفق’ تحت مقر إقامة المقيم عام الفرنسي بالمرسى هي نفس المسخرة لنفق من غزة للشعانبي. المقيم عام يتجول في تونس كما يتجول في حديقته. فما الفائدة في حفر نفق يا متعلمين؟”

مسخرة 'نفق'تحت مقرإقامة المقيم عام الفرنسي بالمرسى هي نفس المسخرة لنفق من غزة للشعانبي.المقيم عام يتجول في تونس كما يتجول في حديقته.فما الفائدة في حفر نفق يا متعلمين ؟؟؟ — عبد الستار فرح (@errabii) November 3, 2021

بينما دونت مريم القربي ساخرة:”واحد يحفر على كنز في دارو في سترة ربي. يلقى روحو في الجرايد لي هو عامل نفق في أو نحو سفارة فرانسا. تقول الخونة في تونس محتاجين لأنفاق حتى يتقابلو تي هام في المطاعم قدامنا.”

واحد يحفر على كنز في دارو في سترة ربي، يلقى روحو في الجرايد لي هو عامل نفق في أو نحو سفارة فرانسا. تقول الخونة في تونس محتاجين لأنفاق حتى يتقابلو تي هام في المطاعم قدامنا 🤣. — mariem agrebi/مريم العقربي (@MayAgrebi) November 3, 2021

إلا أن ناشطة تونسية باسم نايلة بن محمد، اعتبرت أن خبر النفق السري، هو كذبة جديدة من رئيس الانقلاب قيس سعيد للتغطية على انتهاكاته.

وكتب وفق ما رصدت (وطن):”كذبة النفق الذي يؤدي الى منزل السفير الفرنسي في تونس هي ورقة مفضوحة من الانقلاب. شوفوا غيرها.”

وتابعت:”اصبحنا نعلم الاعيبك و كذبك كما كذب الاعور الدجال بادعاءه وجود نفق بين الشعانبي و حماس.”