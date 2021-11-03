حل لغز “الثقب الأسود” المرصود على خرائط Google (فيديو)

أخيراً، تم حل لغز “الثقب الأسود” الغامض الذي تم رصده على خرائط Google، والذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل في أكتوبر الماضي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن هذا “الثقب الأسود” في الواقع هو جزيرة “فوستوك” الغير مأهولة.

وتقع جزيرة “فوستوك” في المحيط الهادئ وتبلغ مساحتها 56 فدانًا وتملكها جمهورية كيريباتي.

ويشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، لاحظ مستخدم موقع Reddit يدعى Kokoblocks، لأول مرة نقطة مظلمة في وسط جزيرة بالمحيط الهادئ، بعيدًا عن أي كتل أرضية كبيرة.

ونشر وقتها صورة للفتحة معلقا عليها: “ما هذا الشيء الذي لا يبدو كجزيرة”.

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وتلا ذلك نقاش بشأن هذا الثقب الذي ذهب البعض إلى أنه قاعدة عسكرية غير واضحة. أو حتى مثلث برمودا – الذي في الواقع على بعد آلاف الأميال.

الثقب الأسود

في النهاية، تم استنتاج أن “الثقب” كان في الواقع جزيرة فوستوك، التي تقع على بعد حوالي 400 ميل شمال غرب تاهيتي.

وفي هذا السياق أوضح أحد المحققين المعروفين أن “ما تراه باللون الأسود هو في الواقع أخضر غامق للغاية.”

وتابع:”إنها غابة كثيفة للغاية تتكون من أشجار بيسونيا”.

وهي تلك الأشجار التي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى ما يقرب من 100 قدم.

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وتغطي هذه الأشجار أجزاء من الجزيرة وتنمو بالقرب منها بحيث تبدو وكأنها سجادة من النباتات من الأعلى.

وكتب مستخدم Reddit أن أول ما فكر فيه أنه لن يكون من المنطقي أن يكون التكوين الطبيعي أسود مثل ذلك في مثل هذه الجزر المرجانية الصغيرة الضحلة.”

وأوضح أنه غالبًا ما تطمس خرائط Google المواقع العسكرية والمواقع المصنفة تصنيفا أمنيا، وفقًا لـ Live Science.

وتابع أنه مع ذلك، لا يبدو أن كيريباتي (أرخبيل يقع في المحيط الهادئ الأوسط الاستوائي) تخفي قاعدة عسكرية أو أسلحة في فوستوك، وهي غير مأهولة بالسكان.

جزيرة فوستوك

وفوستوك هي جزء من جزر الخط الجنوبية، والتي تشمل أيضًا مالدن وستاربوك وفلينت وكارولين.

وتم اكتشاف جزيرة “فوستوك” لأول مرة في عام 1820 من قبل المستكشفين الروس الذين أطلقوا عليها اسم السفينة التي كانوا يبحرون على متنها.

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وقاد المدافع عن البيئة البحرية، إنريك سالا، رحلة استكشافية إلى المنطقة في عام 2009 لتوثيق جودة المياه ومجموعات الأسماك، وصحة وتنوع الشعاب المرجانية.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلتقط فيها أقمار Google الصناعية جزيرة غريبة.

ففي فبراير، شاركت امرأة من ميتشيغان صورًا لكتلة على شكل عضو ذكري اكتشفتها عبر خرائط Google.

وحددت Joleen Vultaggio إحداثيات الجزيرة على شكل “العضو الذكري” . وشاركتها مع أعضاء مجموعة Facebook المخصصة لاكتشافات خرائط Google الفردية.

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في الواقع، كان الاكتشاف هو جزيرة Ouvea (أو Uvea). وهي عبارة عن أرض بولينيزية يبلغ طولها 30 ميلًا وهي جزء من جزر Loyalty في نيو كاليدونيا المملوكة لفرنسا.

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