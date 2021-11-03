تسريب منسوب إلى وزير الخارجية اللبناني يعمق الأزمة مع السعودية!

تناقل ناشطون بمواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة، ما قالوا إنه تسريب صوتي، منسوب إلى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، وتسبب في تعميق الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والرياض.

وكانت أزمة دبلوماسية حادة اندلعت بين لبنان والسعودية قبل أيام، وصلت إلى درجة سحب السفراء وطرد سفراء لبنان من دول الخليج.

حدث ذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وصف فيها حرب اليمن بالعبثية، وقال إنّ الحوثيين يدافعون عن أنفسهم ضدّ اعتداء خارجي.

وزير الخارجية اللبناني،يتبجح،ويقول: السعودية سوق للمخدرات،إذا كانت السعودية،سوق للمخدرات،فلماذا تكشف الشحنات القادمة من لبنان،وتقبض على أصحابها.يظل اللئيم في غيّه لئيما،بالتطاول على السعودية،ويُبدي الأسف،والإعتذار ظاهريًا فقط،خليكم مع حزب الشيطان لأنكم مثله في الشيطنة العاجزة.. https://t.co/DhGS3OMMI8 — زينب غاصب (@zainabghasib) November 3, 2021

التسريب المنتشر بين النشطاء ظهر فيه صوت منسوب الى وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب، وهو يتحدث لمجموعة من الصحافيين عن أزمة لبنان والسعودية التي تسبب بها قرداحي.

وخفف الوزير اللبناني في تصريحاته من أهمية الدعم المالي الخليجي للبنان. معتبرا أن “المساعدات المهمة كانت تأتي لهم من الاتحاد الأوروبي”.

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أما مساعدات السعودية فهي ليست للدولة -وفق حبيب- بل أعطيت في الانتخابات. وأعطيت مساعدات لهيئة الإغاثة بعد 2006 “التي لا نعرف أين أنفقت. لكن الدولة لم تأخذ منها شيئاً” حسب وصفه.

تسجيّلات مسرّبة تُنشر للمرّة الأولى… تكشف تورّط وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب.. وهذا ما حاول إخفاءه عن الإعلام لمشاهدة الفيديو كاملا https://t.co/fpasHZN5ar pic.twitter.com/FBzrP1Fk7L — السياسة الإلكتروني (@AlseyassahNews) November 3, 2021

“عكاظ”

وعلقت صحيفة “عكاظ” السعودية على تلك التسريبات التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، بأن وزير خارجية لبنان حاول منع انتشارها بعدما نصحه مقربون منه بهذا ونصحوه بأنها ستعمق الأزمة أكثر.

وقالت إنّ بوحبيب استجدى الصحفيين الذين كانوا حاضرين، عدم نشر هذه التصريحات إلا أنها خرجت ووصلت للصحيفة السعودية بشكل ما.حسب زعمها

وفي تصريحاته تلك اعتبر عبدالله بوحبيب تصريحات قرداحي اختلافاً في وجهات النظر ولا تستدعي كل هذه الضجة.

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وعاد إلى تصريحات سابقة لسلفه الوزير السابق شربل وهبة مبرراً بقوله “حتى عندما أقلنا وهبة لم تقدّر السعودية”.

وأضاف”إذا كنا لا نستطيع أن نختلف ما بدي هيك أخوة. اليوم إذا أقالوا قرداحي ماذا سنحصد من المملكة؟ لا شيء.. سيطلبون أموراً أكثر”.

وأوضح أنه حتى لو قام رئيسا الجمهورية والحكومة، بإقالة قرداحي، فسيدخلان في أزمة داخلية مع سليمان فرنجية.

كما كشفت تسريبات “عكاظ” بشأن “بوحبيب” أنه انتقد سفير المملكة في لبنان، وليد البخاري، لأنه لم يهاتفه عند اندلاع الأزمة الأخيرة.

#نشرة_الرابعة | بعد تسجيل مسرب أساء فيه لـ #السعودية .. وزير الخارجية اللبناني يستنكر عدم تواصل السفير السعودي معه بعد الأزمة مع دول الخليج pic.twitter.com/kVO3oFgCF1 — العربية (@AlArabiya) November 3, 2021

وقال الوزير اللبناني:”اتصل السفير بخاري بمستشار رئيس الجمهورية”، متسائلاً بحرقة “لماذا لا يتكلم معي؟!”.

وتابعت “عكاظ” أنّ بوحبيب “ألمح ضمنياً إلى ابتلاء بلاده بمرض حذرت منه السعودية مراراً وتكراراً “تنظيم حزب الله”.

وقال: “المشكلة مع السعودية إذا أخوك مريض – في إشارة إلى أن لبنان مريض بحزب الله – لا يمكنك أن تقول لي كلّمني عندما تُشفى. أنا لا أستطيع أن أُشفى ولا أستطيع علاج المرض”.

ولم يتردد “بوحبيب” وفق تسريبات عكاظ في التأكيد على أن “حزب الله” مشكلة في لبنان وللبنان.

وقال: “الأميركان كانوا يضغطون بشدة خلال عهد ترامب وبوجود وزير الخارجية بومبيو، ويطلبون منا التخلص من حزب الله. إنما كيف يمكن التخلص؟ وقلت لهم مرة: ابعثوا 100 ألف مارينز وخلصونا”.

ووفق التسريبات أيضا فقد اعترف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، بتهريب المخدرات إلى السعودية، وبرر إرسالها بأن لها سوقا هناك.

#نشرة_الرابعة | وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب يعترف بتهريب المخدرات إلى #السعودية ويبرر إرسالها بأن لها سوقا هناك pic.twitter.com/iYwpUAVUds — العربية (@AlArabiya) November 3, 2021

وزير الخارجية اللبناني يرد

من جانبه رد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، على التسريبات الخاصة به والتي نشرتها “عكاظ”.

وقال بوحبيب في بيان نقلته صحيفة “النهار” اللبنانية: “يهمني التأكيد بأن هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية إصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية واعادتها الى طبيعتها. وهو الهدف الذي أعمل جاهدا لأجله”.

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وأضاف: “كنت أتمنى من الصحيفة الكريمة أن تساعدنا على السعي لحل هذه الأزمة بدل نشر سرديات مجتزأة ومغلوطة. تصب الزيت على النار لتأجيج محاولات مد جسور التلاقي”.

وأضاف الوزير:”علما أننا سنصدر توضيحا مفصلا حول الموضوع. ونأمل من كافة وسائل الإعلام أن تكون وسيلة للتقارب لرأب الصدع والمساهمة البناءة في التقريب بيننا وبين الإخوة والأشقاء العرب”.