برشلونة ينجو من السقوط بفوز صعب على كييف (فيديو)

حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز الصعب على منافسه المستضيف دينامو كييف. بهدف نظيف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

برشلونة والهدف النظيف في شباك كييف

وسجل فريق برشلونة هدف الفوز في شباك دينامو كييف بهدف رائع في الدقيقة ال70 .عن طريق المهاجم الإسباني أنسو فاتي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت داخل شباك المرمى.

وشهد اللقاء بين كلا الفريقين القوة والسيطرة طيلة مجريات أحداث المباراة، مع إهدارهما العديد من الفرص الوصول إلى شباك المرمى وإحراز الأهداف، وسط تألق حارس مرمى فريق برشلونة تير شتيغن، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدف نظيف دون رد.

كما وعاد إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابهم بسبب الإصابة كلاً من: الهولندي فرينكي دي يونج، عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي، مع غياب جيرارد بيكيه، سيرخيو أغويرو.

تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب الجديد سيرجي باراخوان المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف كييف، حيث تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق كان كلاً من: جوردي ألبا، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، كما وفي وسط الفريق آتى كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

اقرأ المزيد:رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام أتالانتا في الوقت القاتل (شاهد)

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، عثمان ديمبيلى.

تشكيلة فريق كييف

ولعب المدرب الروماني ميرتشا لوتشيسكو بتشكيلة أساسية أمام الضيف برشلونة، حيث كان في حراسة المرمى هيورهي بوشتشان.

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: دنيس بوبوف، فيتالي ميكولينكو، توماز كيدزيورا، كما وجاء في وسط الفريق كلاً من: فيكتور تسيهانكوف، سيرهي سيدورتشوك، ميكولا شابارينكو، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، اريك راميريز، فيتور سانتوس، إليا شكورين.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ونجح فريق برشلونة بهذا الفوز الصعب الحفاظ على أمله في التأهل إلى دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بفارق 6 نقاط عن المتربع على الصدارة فريق بايرن ميونيخ برصيد 12 نقطة، كما وجاء فريق دينامو كييف في أدنى جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، خلال منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

في حال الفوز على بنفيكا في الكامب نو ضمن الجولة المقبلة يوم 23 نوفمبر، سيحسم الفريق تأهله إلى دور الـ16 pic.twitter.com/7FZPrhUyuB — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 2, 2021

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»