الأمير تركي الفيصل يتحدّث عن تداعيات فشل أمريكا في العراق وأفغانستان

قال رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، إن دول المنطقة تشكك في دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد عقدين من التدخلات العسكرية في العراق وأفغانستان “أسفرت عن إخفاقات”.

وفي حدث استضافه المجلس الأطلسي يوم الثلاثاء، قال الأمير تركي إن قرار إدارة بايدن بسحب القوات من أفغانستان، وكذلك الانسحاب المزمع للقوات المقاتلة من العراق، يضع نفوذ واشنطن في المنطقة المعنية والشرق الأوسط. مضيفاً أنّه كان يعاني من “ارتباك استراتيجي”.

الأمير تركي الفيصل: تجربة فاشلة في أفغانستان العراق

“هذه التجربة الفاشلة في أفغانستان. ويمكنني القول أن التجربة شبه الفاشلة في العراق، هي المسؤولة عن الفشل أو الهزيمة. إذا أردت لقوة عظمى (الولايات المتحدة)، وأكبر تحالف عسكري (الناتو)، في الحفاظ على نظام ومشروع خلقهم”.بحسب الأمير تركي الفيصل

وأضاف: “كانت الولايات المتحدة القوة المهيمنة على مدى العقود السبعة الماضية. لذلك تتراكم الشكوك حول دورها والتزاماتها بالحفاظ على الأمن الإقليمي. مما أدى إلى استمرار الارتباك الاستراتيجي الإقليمي، مما يؤدي إلى مزيد من الصراعات والأزمات.وفق قوله

وقال الأمير تركي الفيصل: “لا توجد منطقة في العالم تخشى من خطر هذا الارتباك الاستراتيجي أكثر من منطقة الشرق الأوسط”.

منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تحول من الشرق الأوسط نحو مواجهة روسيا والصين.

بالإضافة إلى الانسحاب من أفغانستان في أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة عن خطة لسحب جميع القوات المقاتلة من العراق.

وانتقد الأمير تركي في وقت سابق الطريقة التي انسحبت بها الولايات المتحدة من كابول. وحذر من أن الأسلحة الأمريكية يمكن أن تقع في أيدي الجماعات المتشددة بما في ذلك القاعدة.

كما أعلن بايدن في فبراير / شباط أنه أنهى دعمه للعمليات الهجومية في حرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وهي خطوة أعقبها تجميد بيع أسلحة للمملكة.

منذ ذلك الحين، تحركت واشنطن أيضًا لسحب عدد من بطاريات الدفاع الصاروخي باتريوت من المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير تركي إن “تخلي الولايات المتحدة عن مسؤوليتها تجاه أصدقائها وحلفائها ليس وصفة للسلام والأمن في المنطقة”.

الحفاظ على السلام الإقليمي

مع تحول التركيز بعيدًا عن المنطقة ، واجهت الولايات المتحدة عددًا من القضايا في الشرق الأوسط خلال العام الماضي. بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الدامي على غزة الذي أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين. وتحرك الرئيس التونسي قيس سعيد لتجميد البرلمان. وانقلاب عسكري قلب عملية التحول الديمقراطي في السودان.

وقال الأمير السعودي إنه بدلاً من التدخل العسكري، يمكن للولايات المتحدة أن تقدم بعض الفوائد للمنطقة من خلال مساعدة الدول “على إيجاد نهجها الخاص لإعادة بناء النظام الإقليمي الذي يخدم المصالح الوطنية ويحافظ على السلام والأمن الإقليميين”.

في غضون ذلك، ازداد قلق واشنطن بشأن البصمة الصينية المتزايدة في دول الشرق الأوسط.

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في وقت سابق من هذا العام، أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون واسع النطاق يهدف إلى الحد من نفوذ بكين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشرق الأوسط.

وقد سارعت الصين في إدانته، واصفة مشروع القانون بأنه ذريعة لـ “التدخل في السياسة الداخلية للصين”.

وقال الأمير تركي إن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تحتل أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للمجتمع الدولي، وأن “دولها لا تحتاج إلى أن توضع في وضع للاختيار بين القوى العظمى المشاركة في المنافسات الاستراتيجية”.