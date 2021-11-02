وفاة أمير سعودي في ريعان شبابه .. وتساؤلات عن السبب (صور)

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم، الثلاثاء، عن وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان في بيان رصدته وطن، إن صلاة الجنازة على الأمير سعود بن عبدالرحمن ستقام بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

بيان من #الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.https://t.co/UUpSnlptRl#واس pic.twitter.com/6AlReSn8tB — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 2, 2021

وجاء ذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ويشار إلى أن سعود الذي رحل في ريعان شبابه هو ابن الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.

وهو نائب وزير الدفاع والطيران السابق في المملكة العربية السعودية، والابن السادس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.

كما لم توضح السلطات السعودية سبب وفاة الأمير السعودي الشاب أو أية تفاصيل بشأن ملابسات الوفاة.

ولهذا انتشرت تساؤلات بين النشطاء السعوديين على تويتر بشأن سبب وفاة الأمير سعود.

واعتبر إسحاق الجيزاني أن ازدياد عدد الوفيات في صفوف القيادات الأمنية والعسكرية وكذلك الأمراء مؤخرا ليست مصادفة.

كما قال مرفقاً بتغريدته إحصائية عن هذه الوفيات:”الازدياد ملفت للانتباه إلى درجة تثير الريبة.”

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نعي واسع للأمير في السعودية

من جانبه وبعد وفاة أمير سعودي شاب، نعى رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن.

كما قال آل الشيخ في تغريدة له بتويتر:”إنا لله وإنا اليه راجعون رحم الله صاحب السمو الملكي الامير #سعود_بن_عبدالرحمن_بن_عبدالعزيز

واسكنه فسيح جناته وغفر له والهم اهله الصبر والسلوان.”

فيما كتب الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر:”لا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر وارحم لأخي وحبيبي الغالي سعود_بن_عبدالرحمن_بن_عبدالعزيز اللهم عوض شبابه في الجنه واجعل ما اصابه كفارة وطهور.”

لا حول ولا قوة الا بالله

اللهم اغفر وارحم لأخي وحبيبي الغالي #سعود_بن_عبدالرحمن_بن_عبدالعزيز اللهم عوض شبابه في الجنه واجعل ما اصابه كفارة وطهور

ياطيبك وياكبر فقدك💔

إنا لله وإنا اليه لراجعون .. pic.twitter.com/jPzKSkUOAU — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) November 1, 2021

وبعد وفاة أمير سعودي شاب، نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، هو الآخر الأمير سعود وغرد:”لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. اللهم ارحم عبدك سعود واغفر له وأسكنه فسيح جناتك وألهمنا وأهله ووالدته وإخوانه ومحبيه الصبر”.

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#سعود_بن_عبدالرحمن_بن_عبدالعزيز

لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون اللهم ارحم عبدك سعود واغفر له وأسكنه فسيح جناتك وألهمنا وأهله ووالدته وإخوانه ومحبيه الصبر — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 2, 2021

كما كتب الداعية السعودي الدكتور عائض القرني:”اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه الفردوس الأعلى، وأحسن عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.”

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