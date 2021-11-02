من مطبخك .. علاج قشرة الرأس وآلام المفاصل وقرحة الفم والخمول

سلط موقع صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير له الضوء على علاجات منزلية من المطبخ لعدة أمراض شائعة يعاني منها الكثيرون، خاصة مع دخول فصل الشتاء، منها قشرة الرأس وآلام المفاصل وقرحة الفم والخمول.

ولفت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته (وطن) إلى كيفية علاج التهاب المفاصل بواسطة البازلاء، وكذلك الغرغرة بالكركم لتحفيف التهاب الحلق، وحمام دقيق الشوفان للإكزيما المسببة للحكة.

انسداد الأنف

ولعلاج انسداد الأنف الذي يكثر لدى الأشخاص مع دخول فصل الشتاء، يمكن أن يساعدك محلول ملحي بسيط على التنفس بسهولة.

حيث يتم خلط 200 مل من الماء الدافئ مع ثلاث ملاعق صغيرة من الملح وكيس من صودا الخبز.

ويضخ المحلول في الأنف باستخدام حقنة مطاطية ناعمة، أو عن طريق الاستنشاق.

ألم الأذن

ومعروف أن ألم الأذن شائع في الشتاء، حيث تؤدي نزلات البرد والإنفلونزا إلى عدوى ثانوية.

لكن الثوم، بقدراته القوية المضادة للبكتيريا، يمكن أن يكون حلاً فعالاً.

يتم غلي بعض القرنفل الطازج في الماء لمدة خمس دقائق، ثم يسحق ويضاف إليه القليل من الملح.

وبعدها يوضع هذا المزيج في قطعة قماش، ثم يوضع على الأذن المصابة.

ولكن إذا استمر الألم فيجب مراجعة طبيبك.

علاج الأكزيما من المطبخ

انتشار الحكة أمر شائع في هذا الوقت من العام.

الترطيب مهم ولكن يمكنك أيضًا الحصول على الراحة من حمام دقيق الشوفان.

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وتشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يخفف الجفاف والحكة والقشور.

وبشأن طريقة الاستخدام أحضر ماء دافئ وحرك فيه 100 جرام من الشوفان المطحون، وادهن الخليط على المنطقة المصابة

قرحة الفم

الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في خل التفاح تساعد كثيرا في علاج قرحة الفم.

اخلط مقدارًا من الخل مع اثنين من الماء، واغمس قطعة قطن في المحلول وامسحها برفق على الجلد المصاب.

السعال القهري

شرب الكثير من الماء أمر أساسي في حالة السعال، لكن مشروب “الزعتر” يمكن أن يعمل بشكل أسرع.

حيث تحتوي عشبة الزعتر على مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة والفلافونيدات التي تقلل الالتهاب وترخي عضلات الحلق.

اطحن ملعقتين صغيرتين من الزعتر وانقعهما في الماء المغلي لبضع دقائق، ثم اشرب.

ألم المفاصل

حتى مع انخفاض درجات الحرارة، فإن الكمادات الباردة هي فقط ما يطلبه الطبيب، مما يخفف من الالتهاب والتورم حول المفاصل.

وللحصول على هذا في البيت، قم بلف كيس من البازلاء المجمدة في قطعة قماش أو منشفة ثم ضعها.

إلتهاب الحلق

قد يكون الليمون والعسل هو الحل الأمثل لعلاج التهاب الحلق، ولكن جرب الكركم أيضًا.

التوابل الغنية بمضادات الأكسدة هي مضاد جيد للالتهابات.

يتم خلط ملعقتين كبيرتين من الكركم بالماء الفاتر ثم يتم الغرغرة به.

التعب والخمول

يمكن لأشعة الشمس الأقل أن تخفض مستويات هرمون السيروتونين، مما يجعلنا نشعر بالخمول.

يمكن لرائحة القرفة أن تعزز تنشيط موجات بيتا في الدماغ.

ضع أعواد القرفة على نار هادئة في وعاء من الماء واستنشق الرائحة – وجد العلماء أنها يمكن أن تقاوم التعب في أقل من 45 ثانية.

علاج قشرة الرأس

ارتداء القبعات وملابس الشتاء لتدفئة الرأس يسخنه ويمكن أن يجعل فروة الرأس أكثر دهنية ، مما يسبب قشرة الرأس.

قد لا تكون رائحته رائعة ولكن غسول الخل يمكن أن يقتل بكتيريا قشرة الرأس.

يتم خلط كميات متساوية من الخل والماء وتوضع على فروة رأسك قبل ساعة من غسل الشعر.