سهير البابلي في العناية المركزة
نيفين الناقوري ابنة الفنانة المصرية سهير البابلي قالت إنها تعرضت منذ ما يقرب من شهر إلى بوادر غيبوبة سكر
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سهير البابلي في العناية .. توقفت عضلة القلب وهذه حالتها الآن! (فيديو)

كتب وطن
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تعرضت الفنانة المصرية سهير البابلي، إلى أزمة صحية استلزمت نقلها للعناية المركزة في أحد المستشفيات.

ابنة سهير تكشف التفاصيل

وكشفت نيفين الناقوري، ابنة سهير، تفاصيل حالة والدتها الصحية.

وقالت نيفين في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع”، إن والدتها دخلت المستشفى وغرفة الرعاية المركزة منذ 5 أيام.

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وأشارت نيفين إلى أن سهير البابلي تعرضت منذ ما يقرب من شهر إلى بوادر غيبوبة سكر.

وأكدت ابنة سهير، أنه تم إسعاف والدتها قبل أن تدخل فى الغيبوبة.

ضعف عضلة القلب

وتابعت: (خلال هذه الفترة تعرضت والدتي لبعض المضاعفات، وتم إجراء العديد من الفحوصات).

وكشفت الفحوصات التي أجريت للفنانة الكبيرة، وجود مياه على الرئة وضعف بعضلة القلب.

وأصيبت البابلي بحالة هزال، إلى أن ساءت منذ 5 أيام وحدث توقف بعضلة القلب للحظات.

وهو ما استدعى دخولها المستشفى واحتجازها بالرعاية المركزة، حيث توضع على جهاز أكسجين، بحسب ابنتها.

ليست في غيبوبة

وأشارت الناقوري إلى أن الزيارة ممنوعة عن والدتها، وأنها تدخل للاطمئنان عليها ورؤيتها لدقائق.

وشددت نيفين أن والدتها ليست فى غيبوبة، وأنها تشعر بها حين تزورها.

وطلبت نيفين من محبي وجمهور والدتها الدعاء لها بالشفاء، مشيرة إلى أنها أعلنت عن مرض والدتها حتى لا تحرمها من دعاء محبيها وجمهورها الكبير.

وقالت ابنة سهير، إنها فوجئت برسائل العشرات ممن قاموا بأداء العمرة خلال اليومين الماضيين بنية شفاء والدتها.

وأوضحت أن الأطباء أكدوا لها أن والدتها تحتاج أياما حتى تسترد عافيتها ويمكن نقلها بعد ذلك إلى غرفة عادية.

غياب سنوات وعودة لطيفة

وكانت سهير البابلي (84 عاماً)، قد غابت عن الساحة الفنية نهاية تسعينيات القرن الماضي.

ثم عادت الفنانة المصرية بطلة مسرحية “ريا وسكينة”، عام 2006 بمسلسل “قلب حبيبة”.

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لكن البابلي عادت للاختفاء مرة أخرى فنياً، بينما تظهر بين الحين والآخر عبر السوشيال ميديا للتواصل مع جمهورها.

آخر فيديو لسهير!

وظهرت سهير البابلي في آخر فيديو، تحذر جمهورها من فيروس كورونا بطريقة طريفة.

وقالت البابلي بالفيديو: (يلا يا حبابيبي مش عايزة كل شوية مواه مواه مواه ولو مبوسناش نتخاصم).

وتابعت: (لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا.. أنا في بيتي ممنوع بوس وأحضان ولادي وولاد ولادي).

 

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وطن

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