خبر غير سار لعشاق برشلونة بشأن أغويرو

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان صحفي نشره يوم الإثنين، بأن نجم فريقه الأرجنتيني. سيرخيو أغويرو 33 عامًا، سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة شهور بعد مشكلة شعر بها اللاعب في عضلة القلب. في مشاركته الأخيرة أمام منافسه ألافيس في الدوري الإسباني.

برشلونة وأغويرو

وقال نادي برشلونة في بيان له، ” أغويرو قد خضع لعملية تشخيصية وعلاجية. من قبل الدكتور جوزيب بروغادا، حيث أنه غير مرتاح ليكون ضمن الفريق وخلال الأشهر الثلاثة القادمة، وسيتم تقييم فعالية العلاج من أجل تحديد عملية شفائه والعودة مجددا للمشاركة في صفوف الفريق”.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2021

وقد تم نقل الأرجنتيني أغويرو إلى المشفى يوم الأحد الماضي، بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال. مباراة الفريق الكتالوني أمام منافسه ألافيس التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في إطار منافسات الجولة ال12 من الدوري الإسباني.

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كما وانضم أغويرو إلى صفوف فريق برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال. حر قادمًا إلى صفوف فريق مانشستر سيتي، لكنه لم يشارك سوى في مباراتين بسبب الإصابة.

برشلونة وأزمة الإصابات

ويعاني فريق برشلونة ” البلوغرانا” من أزمة الإصابات لعدد من نجومه من أبرزهم بيدري وعثمان ديمبيلي ومارتين برايثوايت، وجيرارد بيكيه، فرينكي دي يونج، إلى جانب انضمام سيرخيو أغويرو إلى قائمة الغيابات بسبب الإصابة.

⚠️ خضع سيرخيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا. سيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه pic.twitter.com/xSbVDtvC2J — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 1, 2021

كما ويواجه فريق برشلونة أزمة مالية وصلت إلى نحو 2.3 مليار دولار من تراكم الديون عليه، أدى إلى اتخاذ العديد من القرارات الصارمة كان من بينها الاستغناء عن ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان وكذلك تخفيض رواتب اللاعبين.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر قائمة ترتيب الدوري الإسباني ” الليغا” فريق ريال سوسيداد برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال مدريد برصيد 24 نقطة في المركز الثاني، متساويًا بذلك مع فريق إشبيلية بنفس عدد النقاط.

اغويرو : انا بخير وسأعود من الإصابة pic.twitter.com/MWgLiy5YoD — جريدة الملعب الرياضية (@elmalabq8) November 2, 2021

أما في المركز الثالث جاء فريق أتلتيكو مدريد برصيد 22 نقطة، كما ويليه فريق ريال بتيس برصيد 21 نقطة في المركز الرابع، وفي سادس جدول الترتيب آتى فريق رايو فاليكانو برصيد 20 نقطة.

وجاء فريق أوساسونا في المركز السابع برصيد 19 نقطة، وآتى فريق أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريق برشلونة وفالنسيا برصيد 16 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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