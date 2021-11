خبر غير سار لعشاق برشلونة بشأن أغويرو

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان صحفي نشره يوم الإثنين، بأن نجم فريقه الأرجنتيني. سيرخيو أغويرو 33 عامًا، سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة شهور بعد مشكلة شعر بها اللاعب في عضلة القلب. في مشاركته الأخيرة أمام منافسه ألافيس في الدوري الإسباني.

وقال نادي برشلونة في بيان له، ” أغويرو قد خضع لعملية تشخيصية وعلاجية. من قبل الدكتور جوزيب بروغادا، حيث أنه غير مرتاح ليكون ضمن الفريق وخلال الأشهر الثلاثة القادمة، وسيتم تقييم فعالية العلاج من أجل تحديد عملية شفائه والعودة مجددا للمشاركة في صفوف الفريق”.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2021