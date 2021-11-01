قطعة مخفية في الميكروويف يجب تنظيفها كل 6 أشهر (فيديو)

استحوذت ناشطة بموقع “تيك توك” على انتباه الآلاف بعد الكشف عن قطعة مخفية في الميكروويف يجب تنظيفها كل 6 أشهر.

وتحدثت السيدة عن كيفية تنظيف “الفلتر المخفي في الميكروويف” وهو جزء داخل الجهاز لم يكن لدى الكثيرين أي فكرة عنه.

وحسبما ترجمت وطن عن موقع “ديلي ميل“، شاركت المرأة الأمريكية التي تدير حساب بعنوان “mamasknowsbest” على منصة تيك توك، مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع.

ويوضح الفيديو أين يمكن العثور على الفلتر في الميكروويف الخاص بها وكيفية تنظيفه.

ووفق المقطع الذي نشرته وبينما كان الفلتر الموجود على الجهاز في الأعلى، قالت إنه يجب تنظيف أجهزة المطبخ كل ستة أشهر.

لكن الكثير منهم لم يكونوا على دراية بأن أفران الميكروويف تحتوي على مرشحات مدمجة تتطلب التنظيف.

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بالماء والصابون

وكتبت المرأة على الفيديو: “هذا هو تذكيرك بتغيير مرشح فحم الميكروويف”.

كما تابعت أنه من المفترض أن تغير الفلتر كل ستة أشهر “لذا بينما أنتظر وصول واحدة جديدة، سأقوم بتنظيف هذا” حسب قولها.

ولتنظيف الفلتر الذي تم العثور عليه في الجزء العلوي من الجهاز، فتحت المرأة باب الميكروويف.

كما أزالت الفلتر المتسخ ثم غمرته في الماء والصابون في الحوض.

وباستخدام إسفنجة مبللة وصابون، قامت بتنظيف الجزء العلوي من الميكروويف نفسه وكذلك غطاء المرشح البلاستيكي.

وبعدها يشطف المرشح بعد ذلك تحت الماء الجاري متبوعًا بغطاء بلاستيكي، ثم يُعاد كلاهما إلى الميكروويف.

وشوهد هذا المقطع القصير منذ نشره أكثر من 2.8 مليون مرة، مما تسبب في صدمة الكثيرين.

مرشحات الميكروويف

وكتب أحدهم في التعليقات:”ارفع يدك إذا كنت لا تعرف أن أفران الميكروويف بها مرشحات”.

وأضاف آخر: “أنا متأكد من أن إدارة شقتي لم تغير هذه الأشياء مطلقًا وأخشى أن أنظر إليها”.

وسأل آخر: “أممم سؤال سريع ، هل جميع أجهزة الميكروويف بها هذا؟”

لكن مستخدمًا آخر قال: “فقط أفران الميكروويف الموجودة في الحائط هي التي تحتوي عليها”.

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وأضاف: “ولا تحتوي أفران الميكروويف على سطح العمل على مرشحات”.

ولا تحتوي بعض تصميمات الميكروويف على مرشحات مكشوفة يمكن إزالتها للتنظيف.

ولكن البعض الآخر يحتوي على زر “إزالة الروائح” المستخدم للتنظيف الذاتي للجهاز.

وهناك أيضًا عدد من الأجهزة المتوفرة في السوق المصممة خصيصًا لتنظيف أفران الميكروويف – بما في ذلك منظف الميكروويف Angry Mama.

وبدلاً من ذلك، يختار آخرون تنظيف الجهاز عن طريق سكب نصف كوب من الماء في وعاء به شرائح ليمون وضبط المؤقت على دقيقتين.

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