غفوة بايدن في قمة المناخ تثير تساؤلات عن صحته! (فيديو)

وثقت الكاميرات بقمة المناخ في غلاسكو، اليوم الإثنين، غفوة للرئيس الأمريكي جو بايدن “78 عاماً”، على الهواء مباشرة.

جاء ذلك خلال فعاليات القمة في إسكتلندا، وسارع فيها أحد مساعدي بايدن لإيقاظه، و اقترب منه وخاطبه بشأن أمر ما.

الرئيس بايدن يغفو في نوم هادئ خلال قمة المناخ في جلاسكو ومساعده ينبهه. pic.twitter.com/q7LSrvFovM — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@election2020P) November 1, 2021

غفوة بايدن

وجلس بايدن بعدها إلى الأمام وقام بفرك عينيه عندما اعتلى رئيس وزراء إيطاليا المنصة.

وفي وقت لاحق، وبعد نوم بايدن اعتلى بنفسه المنصة لإصدار تحذيره الخاص من الموت الوشيك لتغير المناخ.

كما قال بايدن أمام حشد في قمة الأمم المتحدة للمناخ “تغير المناخ يدمر العالم بالفعل”. “هذا ليس افتراضياً”.

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تهديد حقيقي

ووفق ما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني، وترجمته وطن، وصف بايدن تغير المناخ بأنه “التهديد الحقيقي للوجود البشري كما نعرفه”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “هذا عقد حاسم لدينا فيه فرصة لإثبات أنفسنا”.

كما أردف: “يمكننا أن نحافظ على هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فقط إذا اجتمعنا معاً”.

وأكمل:”ما زلنا مقصرين. لم يعد هناك وقت للتسكع أو الجلوس على الحياد أو الجدال فيما بيننا. هذا هو التحدي الذي نواجهه في حياتنا الجماعية”.

كما شدد الرئيس الأمريكي على أنه “يجب أن تكون غلاسكو بداية لعقد من الطموح والابتكار للحفاظ على مستقبلنا المشترك”.

وقال بايدن عن قرار ترامب بإخراج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ “لا ينبغي أن أعتذر لكنني أعتذر”.

واختتم بايدن حديثه: “بارك الله فيكم جميعا وحفظ الله الكوكب”.

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تجاوز الحد الأدنى

وتم السماح للمتحدثين بثلاث دقائق فقط، لكن تصريحات بايدن تجاوزت الحد المخصص، حيث وصلت إلى أكثر من 11 دقيقة.

وبدأ العد التنازلي الرقمي من ثلاث دقائق في بداية الخطاب، وبعد كل دقيقة تجاوز المتحدث وقت رنين الجرس. انطلق الرنين ثماني مرات خلال تصريحات بايدن.

من جانبه حذر بوريس جونسون المشاركين في قمة المناخ من أمر آخر.

وقال جونسون إنه كلما استغرق الأمر وقتًا أطول لمعالجة تغير المناخ، كلما ارتفعت التكلفة عندما تجبر “الكارثة” قادة العالم على التحرك.

كما ذكر جونسون أن العالم كان في نفس وضع جيمس بوند، وهو يحاول تعطيل جهاز يوم القيامة في أفلامه.

وأعقب حديثه بالحديث عن أن :”المأساة ليست فيلماً وجهاز يوم القيامة حقيقي”. وفق وصفه.

قمة تغير المناخ

كما انطلقت، يوم أمس الأحد، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية أعمال الدورة 26 بشأن تغير المناخ في باريس عام 2015.

وتأتي القمة وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدّة حول العالم في وقتٍ سابق من 2021.

هذا وتناقش القمة موضوع التدفقات المالية العامة والخاصة لتمويل مكافحة تغير المناخ وخطط تسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

بينما ستسلط مناقشات القادة الضوء على دور الشباب الحاسم في تمكين الجمهور والتعليم في العمل المناخي.

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