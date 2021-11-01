جورجينا رودريجيز تنشر صورة وهي تفحص جنينها التوأم (شاهد)

نشرت جورجينا رودريجيز صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة وهي تقوم بفحص عبر السونار، بعد إعلان رونالدو قبل أيام عن حملها منه بتوأم.

و تمتلك صديقة رونالدو عبر حسابها الرسمي على انستغرام أكثر من 28 مليون متابعاً، وشاركت صورتها في عيادة رفقة أطفالها الأربعة.

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كما ظهرت صديقة كريستيانو رونالدوا ببطن عار، وكان الطبيب يقوم بتمرير جهاز السونار عليها للإطمئنان على جنينها التوأم، فيما بدا الأطفال الأربعة فرحون وهو ينظرون الى الشاشة التي يعرض عليها مشهد الجنين التوأم.

ولاقت صورة جورجينا تفاعلاً واسعاً من قبل متابعيها، وحصدت ما يقرب من 2 مليون إعجاب في ساعتين فقط.

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حمل جورجينا بتوأم

ويشار إلى أنه قبل أيام كشف النجم كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصديقته جورجينا رودريجيز، عن حملها منه بتوأم.

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كما نشر كريستيانو رونالدو صورة ظهر فيها عارياً وصديقته جورجينا، ويمسك بيديه إشاعة “سونار” توضح وجود حالة حمل.

وعلق كريستيانو على الصورة قائلاً: “يسعدنا أن نعلن أننا نتوقع توأمان. قلوبنا مليئة بالحب – لا يسعنا الانتظار لمقابلتكما”.

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خيبة أمل

وكان كريستيانو رونالدو قد تعرض لمشاعر سلبية وخيبة أمل، عقب الخسارة الفادحة التي تلقاها فريقه أمام ليفربول بقيادة محمد صلاح.

وتغلب نادي ليفربول على مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، وشهدت المباراة تألق محمد صلاح الذي سجل هاتريك في شباك دي خيا.

كما نشرت جورجينا في أعقاب الهزيمة الساحقة صورة تواسي فيها كريستيانو رونالدو مهاجم.

ووضعت الإسبانية جورجينا على صورة صديقها وهي يرتدي زي مانشستر يونايتد التي نشرتها عبر حسابها على موقع ” الانستغرام”، رمز قلب تعبيرًا عن حبها ودعمها له.

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