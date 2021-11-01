استقطاعات بنك مسقط تثير جدلاً واسعاً في السلطنة .. ما الذي حدث؟!

أثارت استقطاعات مالية مفاجئة فرضها بنك مسقط في سلطنة عمان، على بعض عملائه موجة غضب واسعة بين العمانيين تجاه هذا التصرف وطالبوا البنك بالتوضيح.

وكشف العديد من العمانيين على تويتر وفق ما رصدت (وطن) أن البنك قام بخصم 500 بيسة من حسابهم بشكل مفاجئ.

عملاء من بنك مسقط يعبرون عن استغرابهم من استقطاع 500 بيسة من حساباتهم والبنك يوضح pic.twitter.com/bEJYK3RJtn — أخبار عمان (@omaniyanews) November 1, 2021

وكتب الدكتور حمود النوفلي مستنكرا هذا الإجراء:”في الساعة 3 ليلًا يقض بنك مسقط مضاجع حسابات عملاءه بسحب نصف ريال منها، بتبرير عجيب.”

كما تابع موضحا: “فهناك من رصيده به أكثر من(200) ريال وتم السحب منه. وهذا يعني غالبية الشعب هكذا حساباتهم.”

في الساعة(3) ليلًا يقض بنك مسقط مضاجع حسابات عملاءه بسحب نصف ريال منها، بتبرير عجيب، فهناك من رصيده به أكثر من(200)ر وتم السحب منه،وهذا يعني غالبية الشعب هكذا حساباتهم.

يا ترى لماذا هذا الشهر بالتحديد، هل له علاقة بتغطية مساهمة البنك في إعصار شاهين أم هناك سبب آخر!؟@BankMuscat pic.twitter.com/WJBLF8sg0h — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) November 1, 2021

وتساءل:”يا ترى لماذا هذا الشهر بالتحديد، هل له علاقة بتغطية مساهمة البنك في إعصار شاهين أم هناك سبب آخر!؟”

“استغلال غير مبرر”

فيما دعا ناشطون إلى مقاطعة بنك مسقط جراء هذا التصرف، الذي وصفوه بالاستغلالي دون مبرر.

وكتبت ناشطة باسم مريم:”يا جماعة الخير أنا أعلن مقاطعتي بالتعامل مع بنك مسقط وتحويل جميع معاملاتي مع بنك اخر.. أي بنك تنصحوني؟”

يا جماعة الخير

انا اعلن مقاطعتي بالتعامل مع بنك مسقط وتحويل جميع معاملاتي مع بنك اخر أي بنك تنصحوني ؟#مقاطعة_بنك_مسقط pic.twitter.com/sj6gDtxJ5K — مريم بني عرابه (@mbaniorabah) November 1, 2021

كما دون الصحفي العماني المختار الهنائي ساخرا ومستنكرا:”صبح على بنك مسقط بنص ريال لرفد اقتصاد البنك، لزيادة أرباحه. لمعالجة مشاكل خدماته. للتنوع في طريقة الاستيلاء على أموال المشتركين.”

صبح على بنك مسقط بنص ريال

لرفد اقتصاد البنك، لزيادة أرباحه، لمعالجة مشاكل خدماته، للتنوع في طريقة الاستيلاء على أموال المشتركين. @BankMuscat pic.twitter.com/VbSr3NaGme — المختار الهنائي (@MuktarOman) November 1, 2021

بنك مسقط يرد

من جانبه أصدر بنك مسقط بيانا رسميا رد فيه على الجدل المثار وتساؤلات العملاء.

وقال البنك في بيانه الذي نشره على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن):زبائننا الكرام، نود الإفادة بأن رسوم الحد الأدنى للرصيد تعتبر ضمن الإجراءات المصرفية المعتادة. والتي يتم إشعار الزبون بها من خلال كشف الحساب الشهري في كل القنوات.”

زبائننا الكرام،

نود الإفادة بأن رسوم الحد الأدنى للرصيد تعتبر ضمن الإجراءات المصرفية المعتادة والتي يتم إشعار الزبون بها من خلال كشف الحساب الشهري في كل القنوات، حيث يتم احتساب 500 بيسة +25 بيسة ضريبة القيمة المضافة في بداية كل شهر إذا قلّ رصيد الحساب عن الحد الأدنى خلال الشهر — بنك مسقط (@BankMuscat) November 1, 2021

كما تابع البيان:”حيث يتم احتساب 500 بيسة +25 بيسة ضريبة القيمة المضافة في بداية كل شهر. إذا قلّ رصيد الحساب عن الحد الأدنى خلال الشهر البالغ 100 ر.ع لحساب التوفير و200 ر.ع للحساب الجاري.”

بينما أشار بيان بنك مسقط إلى أنه من أجل خدمة العملاء بشكل أفضل، فقد تم تطبيق إشعارات الرسائل النصية بدءًا من هذا الشهر بالإضافة إلى إشعار كشف الحساب.

البالغ 100 ر.ع لحساب التوفير و200 ر.ع للحساب الجاري. لخدمتكم بشكل أفضل تم تطبيق إشعارات الرسائل النصية بدءًا من هذا الشهر بالإضافة إلى إشعار كشف الحساب، علماً بأنه تعفى من هذه الرسوم حسابات الأطفال والشباب والمتقاعدين والمشمولين بالضمان الاجتماعي والذين تقل رواتبهم عن 500 ر.ع. — بنك مسقط (@BankMuscat) November 1, 2021

علماً بأنه ـ وفق بيان البنك ـ تعفى من هذه الرسوم حسابات الأطفال والشباب والمتقاعدين والمشمولين بالضمان الاجتماعي، والذين تقل رواتبهم عن 500 ر.ع.

ونشر بنك مسقط في تغريدة أخيرة له رابط لمن يريد الاطلاع على تفاصيل أكثر بشأن هذا الأمر.

للمزيد من المعلومات عن تفاصيل رسوم خدمات الحسابات البنكية يرجى زيارة الرابط https://t.co/zyhicX5r3H — بنك مسقط (@BankMuscat) November 1, 2021

ردود أفعال على بيان بنك مسقط

ولم يقتنع النشطاء بتبريرات البنك في البيان لإجرائه. وكتب عبدالمنعم بن راشد السعيدي:”يا إدارة بنك مسقط ومن في رصيده اكثر من ١٠٠ ريال بكثير باي مبرر قانوني قمتم بخصم ٥٠٠ بيسة من حسابه؟”

يا إدارة بنك مسقط

ومن في رصيده اكثر من ١٠٠ ريال بكثير باي مبرر قانوني قمتم بخصم ٥٠٠ بيسة من حسابه؟

لا اتحدث من فراغ بل هنالك امراتان من اهلي قام البنك بخصم ٥٠٠ بيسة من حسابها رغم وجود مبالغ في الحساب تتجاوز الـ ١٠٠ ريال

انتظر ردكم — عبدالمنعم بن راشد السعيدي (@a_saidi1973) November 1, 2021

كما تابع تساؤله:”لا اتحدث من فراغ بل هنالك امرأتان من اهلي قام البنك بخصم ٥٠٠ بيسة من حسابها رغم وجود مبالغ في الحساب تتجاوز الـ ١٠٠ ريال انتظر ردكم؟”.

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وقال ناشط:”يعني لازم نحط فلوسنا عندك؟؟ غصب علينا نحط اكثر من 200 ريال في الحساب عشان حضراتكم ما تخصموا علينا؟. وش يعني ما نحتاج لمبالغ عشان نصرفها في الشراء والخ؟”.

يعني لازم نحط فلوسنا عندكم😡؟؟؟ غصب علينا نحط اكثر من 200 ريال في الحساب عشان حضراتكم ما تخصموا علينا😡؟؟

وش يعني ما نحتاج لمبالغ عشان نصرفها في الشراء والخ؟؟

هذا الكلام خلوه حالكم..

عسى المجتمع يسوي حمله وينتقل ويتخلى عنكم وعن خدماتكم بشكل قطعي.#حملة الإنتقال عن بنك مسقط — أسطورة عماني (@Omani1Legend) November 1, 2021

وتابع:”هذا الكلام خلوه حالكم.. عسى المجتمع يسوي حمله وينتقل ويتخلى عنكم وعن خدماتكم بشكل قطعي. حملة الإنتقال عن بنك مسقط.”

بينما انتقد خالد بن سيف، بنك مسقط قائلا:”ناقشوا الناس في الاصل من اعطاكم تشريع ان الانسان الذي لايحتفظ معكم ب 100 ريال يستحق عقاب شهري؟

ناقشوا الناس في الاصل من اعطاكم تشريع ان الانسان الذي لايحتفظ معكم ب 100 ريال يستحق عقاب شهري ؟#بنك_مسقط

هذا اعتداء صريح مع سبق الاصرار على اموال الناس وابتزاز لهم ينافي كل اعراف الدين والاخلاق — 🇴🇲 خــالد بن سيف (@Kh_Almeqbali) November 1, 2021

كما أضاف:”هذا اعتداء صريح مع سبق الاصرار على اموال الناس وابتزاز لهم ينافي كل اعراف الدين والاخلاق.”

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وتعاني سلطنة عمان مؤخرا من أزمة اقتصادية حادة مثلها مثل بقية دول المنطقة والعالم، جراء أزمة وباء كورونا التي شلت العالم وأوقفت حركة الاقتصاد.