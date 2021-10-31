تحدي الموز على “تيك توك” يضع لاجئين سوريين في تركيا بأزمة (فيديو)

قالت الحكومة التركية هذا الأسبوع إنها باشرت إجراءات ترحيل ضد سبعة مواطنين سوريين على الأقل، متهمين بتناول الموز بطريقة “استفزازية” أثناء مشاركتهم في “تحدي الموز” على تيك توك.

كان التحدي مستوحى من لقاء في 17 أكتوبر في شوارع اسطنبول تم تصويره بالفيديو.

وظهر في الفيديو جدال بين شابة سورية ومواطنين أتراك في حي باسطنبول.

وقال رجل تركي للشابة: “تعيشون بسهولة أكثر منا. أنا لا أستطيع أن أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوغرامات في الأسواق!”.

رداً على ذلك، نشر سوريون في تركيا وأماكن أخرى مقاطع فيديو لـ”تحدي الموز”، وهم يأكلون الموز للاستهزاء بالحادثة.

Suriyeli sığınmacıların bizimle dalga geçtiği muz akımının önüne geçilemiyor! Toplam video sayısı 50 bine dayanırken videoların çoğunun Türkiye’den paylaşılıyor olması ve kullanıcı adlarının ülkemizin illerinden seçilmesi insanı kahrediyor. pic.twitter.com/9UmigzGHK9 — Ata Benli (@atabenli) October 28, 2021

يوم الخميس، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن سلطات الهجرة في اسطنبول اعتقلت 11 سوريًا متورطين في مقاطع فيديو “تحدي الموز”، بتهمة “إذلال الشعب [التركي] بالكراهية والعداء” . في إجراء وصفه منسق منظمة العفو الدولية بأنه “مروع”.

“الأتراك ينظرون إلى اللاجئين السوريين أنّهم كبش فداء”

لطالما كانت تركيا كريمة تجاه اللاجئين: اعتبارًا من أواخر عام 2019 ، قامت بإيواء أكبر عدد من النازحين في العالم، بما في ذلك 3.6 مليون سوري.

ولكن وسط تضخم من رقمين – ارتفعت تكلفة الغذاء بنحو 30 في المائة في سبتمبر – كان هناك “انخفاض كبير” في “القبول والتضامن” في السنوات الأخيرة. وفقًا لتقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. .

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قال كمال كيريشجي، الخبير التركي في معهد بروكينغز ، إن الشعب التركي بدأ ينظر إلى اللاجئين السوريين على أنهم “كبش فداء”.بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية

على سبيل المثال ، أشار تقرير وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأتراك يعتقدون أن النازحين السوريين يزدهرون بفضل الإعانات الحكومية.

في الواقع، يتلقى أقل من نصف عدد اللاجئين بدلًا شهريًا يبلغ حوالي 12 دولارًا لكل فرد من أفراد الأسرة. وهو ما يكفي بالكاد لتغطية نفقات الأسرة في المناطق الحضرية. وفقًا لـِ”كيريشجي”

غضب المدافعين عن اللاجئين

أثار تحرك أنقرة غضبًا بين المدافعين عن اللاجئين، الذين أشاروا إلى أن اتفاقيات جنيف تحظر عودة اللاجئين إلى وطنهم عندما يواجهون تهديدات حقيقية لحياتهم أو حريتهم.

ويمكن أن يفقد اللاجئون صفتهم المحمية إذا ثبتت إدانتهم بارتكاب جريمة خطيرة . لكن إعلان الأربعاء لم يحدد القوانين -إن وجدت- التي يُزعم أن السوريين انتهكوها.

لم ترد وزارة الداخلية التركية على الفور على طلب للتعليق . بما في ذلك سؤال يطلب توضيحًا بشأن ما إذا كان السوريون المحتجزون يتمتعون بوضع اللاجئ.

قال “كيريشجي” إن تراجع الدعم العام للاجئين السوريين في ظل الاقتصاد الوطني المنهك هو السياق الأساسي لتهديد الترحيل.

واضاف: “تركيا كانت دولة تتمتع بروح الدعابة. … لكن روح الدعابة هذه قد اختفت”.

ويقول دعاة ولاجئون إن تركيا رحلت مئات المهاجرين السوريين.

اللاجئون السوريون

منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية قبل عقد من الزمن فر حوالي 6 ملايين شخص من هذا البلد.

بينما خفت حدة الصراع في أجزاء من سوريا استمر العنف في بعض المناطق وانتشرت المعاناة في جميع أنحاء البلاد.

يواجه السوريون العائدون “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والاضطهاد” من قبل النظام السوري. فضلاً عن صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية. وفقًا لتقرير صدر هذا الشهر عن هيومن رايتس ووتش

تُرجم العداء المتزايد تجاه اللاجئين السوريين في تركيا إلى أعمال عنف.

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واعتقلت سلطات إنفاذ القانون 76 شخصا في أغسطس / آب بعد أن اقتحم حشد من الناس حيا في أنقرة حيث يعيش العديد من المهاجرين السوريين وقلبوا سيارات وخربوا شركات ورددوا شعارات مناهضة لسوريا.

تركيا ليست البلد الوحيد الذي يشعر فيه اللاجئون السوريون بشكل متزايد بأنهم غير مرغوب فيهم. حيث تحاول الدنمارك طرد بعض اللاجئين من خلال إلغاء تصاريح إقامتهم.