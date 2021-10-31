البعض منّا يعشق رائحة البنزين .. والعلم يفسّر لنا السبب وراء ذلك

ينجذب العديد من الأشخاص، إلى رائحة البنزين، وهناك سببان علميان يكشف هذه الظاهرة.

فإذا كنت من بين أحد هؤلاء الذين يستمتعون بـ رائحة البنزين أو الوقود أثناء ملء السيارة، فلا تقلق، فأنت لست الوحيد في العالم.

ورغم وجود أشخاص يمكن أن يشعروا بالغثيان، إلا أن العديد من الأشخاص يجدون هذه الرائحة من بين أجمل الروائح على الإطلاق.

ويرجع ذلك إلى أن تلك الرائحة تثيرهم وتشعرهم بالمتعة والنشوة.

وكما هو معروف، فإن البنزين عبارة على منتج يتم الحصول عليه من البترول، من خلال عملية تقطير تخلق كوكتيل كيميائي.

مزيج البنزين

و يتضمن البنزين مزيجاً من مكونات على غرار، زيوت التشحيم والهيدروكربونات مثل البوتان وإيثيل بينزين والزيلين. والبنزين بالتحديد هو سبب هذه الظاهرة الغريبة،

ويعتبر فهم السبب الذي يجعل الشخص ينجذب إلى رائحة البنزين أمراً مهماً للغاية.

ويستخدم هذا المركب لزيادة مستويات الأوكتان من البنزين، مما يحسن أداء المحرك وكفاءة الوقود. لكنه أيضاً يمثل سبب هذه الرائحة بالذات.

ويتمثل جوهر الرائحة الطبيعي، في مدى تأثيره على الشخص على الفور، من خلال استخدام حاسة الأنف فقط، على الرغم من أن رائحته تتبخر بسرعة.

وفي الواقع، في القرنين التاسع عشر والعشرين كان البنزين يستخدم في مستحضرات ما بعد الحلاقة والهلام الحميم لإضفاء رائحة رقيقة وجذابة نوعا ما.

وكانت تستخدم المادة لفصل الكافيين عن القهوة، ولكن سرعان ما توقفت هذه الاستخدامات لأن البنزين يسبب السرطان إذا استُنشق بتركيزات عالية.

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سببان علميان

ولهذا السبب، من الضروري تجنّبه، ومع ذلك، وفقا لمجلة “ديسكوفر“، هناك سببان علميان من شأنهما أن يفسرا لماذا يحب الناس رائحة هذه المادة الكيميائية كثيراً.

والسبب الأول يرجع إلى أن البنزين له طابع نفسي بعض الشيء، فضلاً عن أن الرائحة، تربطنا بجزء من الذكريات التي نخلدها في أذهاننا.

كما أن الرائحة تذكرنا بتجاربنا المألوفة، وهذا ما يفيد أن رائحة الوقود، تولد استجابة عاطفية لا واعية، توصِلنا بذكريات الماضي.

وتولد رائحة البنزين استجابة عاطفية ترتبط مع ذكريات الماضي.

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وأما السبب العلمي الثاني، لا يتعلق بالعاطفة أو بالرومانسية. بل على العكس من ذلك تماماً، فهناك رابط كيميائي يؤثر علينا.

ويعمل البنزين كمخدر للجهاز العصبي الذي يسبب شعوراً طفيفاً بالنشوة.

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