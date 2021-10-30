صورة حمل جورجينا بتوأم من رونالدو قد تدخل تاريخ “انستجرام”!

حصدت صورة النجم كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصديقته جورجينا رودريجيز، الإعجابات الأعلى في تاريخ تطبيق (انستجرام).

30 مليون لايك

فقد اقتربت الصورة التي أعلن فيها كريستيانو، عن حمل جورجينا، إلى 30 مليون لايك.

ويعتبر هذا الرقم الأعلى لصورة واحدة لشخصية رياضية عبر تطبيق (انستجرام).

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وكشف كريستيانو عن حمل صديقته جورجينا منه بتوأم .

ونشر رونالدو صورة ظهر فيها عاريا وصديقته جورجينا، ويمسك بيديه إشاعة “سونار” توضح وجود حالة حمل.

حلم كريستيانو سيتحقق

وعلق كريستيانو على الصورة قائلا:”يسعدنا أن نعلن أننا نتوقع توأمان. قلوبنا مليئة بالحب – لا يسعنا الانتظار لمقابلتكما.”

وسيصبح لدى رونالدو 6 أبناء، بوصول التوأم الجديد.

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وهو ما يجعله على بعد خطوة واحدة من حلمه الذي كشف عنه قبل سنوات.

حيث أعلن نجم مانشستر يونايتد في مقابلة سابقة مع مجلة “فرانس فوتبول” قبل أعوام، أنه يريد إنجاب سبعة أطفال.

سر رقم 7

وذلك في إشارة لارتباطه بالرقم 7، وهو رقم القميص الذي حمله مع جميع الأندية التي لعب لها.

وأصبح من الصعب أن يقترن اسم كريستيانو برقم آخر في عالم كرة القدم.

وقام النجم البرتغالي بتحويل اسمه ورقمه إلى ماركة تجارية عالمية، تنتج الكثير من الملابس تحت مسمى “CR7”.

والدة كريستيانو رونالدو وجورجينا

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة إسبانية، بأن والدة رونالدو “دولوريس أفيرو” تمانع فكرة زواج صاروخ ماديرا من جورجينا.

و ذلك بسبب اعتقادها بأن الأخيرة ترغب في الزواج من أجل تحقيق الدوافع الاقتصادية.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو 36 عامًا مهاجم فريق مانشستر يونايتد سعيد جدًا بعلاقته مع عشيقته الإسبانية.

مشيرة إلى أن ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغير، تشارك كريستيانو حياته العائلية في مدينة مانشستر البريطانية برفقة أولاده كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وألانا.

وأردفت: (جورجينا تنتظر عرض الزواج من رونالدو، لكن عائلته ما تزال حجر العثرة الرئيسي في إقامة الزفاف المحتمل بينهما).

وزادت الصحيفة: (كما أن والدة رونالدو أفيرو تعتقد بأنه لا ينبغي للطريفين أن يتزوجا لأن دافع جورجينا من ذلك هو الاستفادة من أموال نجلها).

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وجاء في نص ما كشفته الصحيفة: (على ما يبدو أن أبناء والدة رونالدو أفيرو الآخرين يتمسكون برأي والدتهم بنفس الأمر).

وتابعت: (وهذا يعني أن معارضة زواج رونالدو وجورجينا داخل عائلته كبيرة، فهل يستجيب إلى رأي عائلته ووالدته من أجل الزواج من صديقته الإسبانية).

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